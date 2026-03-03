Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy takto v Libereckém kraji „nachytali na švestkách“ několik desítek řidičů, jimž za přestupky uložili pokuty ve výši přes 70 000 korun.

Českými dálnicemi a silnicemi první třídy se pravidelně pohybuje nenápadný bílý autobus Iveco se zatmavenými skly. Na první pohled působí jako běžný zájezdový spoj, ve skutečnosti se však jedná o jeden z nejefektivnějších mobilních nástrojů Policie ČR. Tento neoznačený služební autobus neslouží k přepravě osob na výlety, ale funguje jako vyvýšené pozorovací stanoviště vybavené špičkovou záznamovou technikou, která namísto krás republiky dokumentuje prohřešky řidičů.

Hlavním důvodem nasazení autobusu je jeho strategická konstrukční výška. Policisté uvnitř mají ideální nadhled přímo do kabin nákladních automobilů a dodávek, kam z běžného osobního vozu není možné vidět. Díky tomu mohou snadno a nezvratně zdokumentovat jednání, která jsou z úrovně asfaltu prakticky nepostřehnutelná – typicky jde o držení mobilního telefonu, psaní zpráv, sledování filmů na tabletech nebo absenci bezpečnostních pásů. Záznamová zařízení v rukou posádky tak tvoří klíčový důkazní materiál, který hříšníkům znemožňuje zapírání při následném projednávání.

Top Speed Team v akci

Strategie zásahu je založena na úzké kooperaci několika složek. Samotný autobus hříšníky nezastavuje, aby nenarušoval plynulost provozu. Jakmile policisté zdokumentují přestupek, předají informaci kolegům v doprovodných rychlých vozech – často v civilních verzích elitního Top Speed Teamu – kteří vozidlo bezpečně odstaví a řidiče konfrontují s videozáznamem. Kromě nepozornosti se hlídky zaměřují i na špatný technický stav, nebezpečné předjíždění nebo předměty neoprávněně umístěné v zorném poli řidiče.

Policie chystá na duben monstrakci. Chce poradit, kam poslat hlídky s radarem

Že nejde o teoretickou hrozbu, potvrdila i rozsáhlá dopravně-bezpečnostní akce, která proběhla v Libereckém kraji ve středu 25. února 2026. Dopravní policisté se během celého dne soustředili na dálnici D10 a silnice I/35 a I/13. Výsledek jen čtyř hodin práce posádky autobusu a doprovodných hlídek byl alarmující: policisté odhalili přes 40 přestupků, za které uložili pokuty převyšující 70 000 korun.

„Roadshow“ bude pokračovat

Nejčastěji se jednalo o nepoužití pásů a držení telefonu. „V případech, kdy hříšník souhlasí s projednáním přestupku na místě, je uložen příkazový blok a řidič má možnost pokutu uhradit na místě kartou či hotovostí. V opačném případě je hlídkou vyhotoveno oznámení o přestupku, které posléze projedná příslušný správní orgán ve správním řízení. Policie správnímu orgánu předá fotografii či videozáznam z přestupkového jednání jako důkazní materiál,“ sdělil velitel akce ppor. Milan Piskač.

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

Vzhledem k tomu, že se zapojení speciálního autobusu policii dlouhodobě jeví jako vysoce efektivní represivní nástroj, jsou podobné akce plánovány i na další měsíce roku 2026 po celé České republice. Pro řidiče osobních i nákladních aut z toho plyne jasné ponaučení: ostražitost je na místě nejen před stacionárními radary, ale před každým bílým autobusem v zrcátku. Cílem těchto „spanilých jízd“ je totiž jediné – zvýšit bezpečnost na našich cestách a snížit počet zbytečných tragédií způsobených nepozorností.

