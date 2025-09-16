|
Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá
|
|
|
Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...
V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...
Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...
I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...
Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...
V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v...
Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1 400...
Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci...
Britské automobilce Jaguar Land Rover (JLR) se stále nedaří obnovit výrobu, kterou narušil kybernetický útok. Firma oznámila, že prodlužuje přerušení výroby do 24. září. Automobilka o kybernetickém...
Ferrari, které policie jako zabavené získala v roce 2022, už najelo přes 35 000 kilometrů. Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiči jedoucích aut riskují pokutu za držení...
Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...
Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Koncem minulého týdne proběhlo...
Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...
Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na...
Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana – výběrový model značky motorizoval zemi pohybující se na bicyklech a ukazoval jí, co je to auto. To...