Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil

Autor: ,
  18:00
Ferrari, které policie jako zabavené získala v roce 2022, už najelo přes 35 000 kilometrů. Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiči jedoucích aut riskují pokutu za držení telefonu, když si sportovní vozidlo fotí. Řekl to v Jihlavě Martin Topinka, který je jedním ze tří policistů vyškolených pro řízení sportovního auta schopného jet rychlostí až 325 kilometrů za hodinu.
V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... V rámci akce Bezpečný život na Vysočině prezentující veřejnosti práci policie... Policisté představili plány k celorepublikové akci spojenou se začátkem... Zloději aut a piráti silnic se nově musí mít na pozoru před italským hřebcem z... Zloději aut a piráti silnic se nově musí mít na pozoru před italským hřebcem z... Zloději aut a piráti silnic se nově musí mít na pozoru před italským hřebcem z...

Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Témata: Ferrari

Nejčtenější

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Exkluzivně

I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...

Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově

Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...

Redford s Newmanem si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl s vrakem porsche

V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v...

17. září 2025  10:17

Jsou v cíli. Veterán zopakoval po 100 letech jízdu z Londýna do Prahy

Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1 400...

17. září 2025  9:07

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

17. září 2025

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci...

17. září 2025

Land Roveru se nedaří rozjet výrobu po ataku hackerů, tratí miliardy

Britské automobilce Jaguar Land Rover (JLR) se stále nedaří obnovit výrobu, kterou narušil kybernetický útok. Firma oznámila, že prodlužuje přerušení výroby do 24. září. Automobilka o kybernetickém...

17. září 2025

Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil

Ferrari, které policie jako zabavené získala v roce 2022, už najelo přes 35 000 kilometrů. Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiči jedoucích aut riskují pokutu za držení...

16. září 2025

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...

16. září 2025

Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit

Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Koncem minulého týdne proběhlo...

16. září 2025

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

16. září 2025

Nová škodovka je k vidění v Česku. Elektrický kombík vystavují v muzeu

Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...

15. září 2025  9:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na...

15. září 2025

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Premium

Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana – výběrový model značky motorizoval zemi pohybující se na bicyklech a ukazoval jí, co je to auto. To...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.