Autofotka týdne: Soutěž o nejhloupější nápad pro moderní auto vyhrává...

Že se stále častěji chtějí v zájmu být „jiní“ snaží někteří vynálezci v automobilkách podrbat levou rukou za pravým uchem jsme si za století automobilismu zvykli. Občas si chce některý z šéfů postavit pomník, ať to stojí co to stojí, vnitřní obranné mechanismy, racionální hlavy a cifršpioni většině zhůvěřilostí zabrání.