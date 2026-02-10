Sněhový supersport umí jezdit po zadním. Má 190koňový dvoutakt

Sněhová nadílka v Krkonoších vytvořila ideální podmínky pro předvedení schopností zimních speciálů. Na paraglidingové ploše v Černém Dole ukázala své schopnosti technika, která se nezastaví ani před metrovými závějemi a v hlubokém sněhu je jako doma.

Nejzářivější hvězdou akce byl horský speciál, skútr, který sází na sílu přeplňování. Polaris Boost RMK Khaos Slash 155 má motor s turbem o výkonu kolem 190 koní. Díky přeplňování neztrácí dech ani ve vysokých nadmořských výškách, kde je řídký vzduch. Krátký podvozek navíc zajišťuje, že se skútr v hlubokém sněhu neboří a okamžitě reaguje na povely jezdce. Srdcem 190kilogramového sněžného supersportu je dvoutaktní motor (840 cc) dopovaný turbodmychadlem s výkonem 190 koní, což z něj dělá nejvýkonnější stroj svého druhu.

Slash 155 je stroj pro zkušené jezdce, kteří chtějí absolutní kontrolu a adrenalin v každém pohybu.

Naproti tomu trailové modely jsou vyladěné pro stabilitu a komfort při jízdě po upravených cestách.

Hitem posledních sezon jsou čtyřkolky osazené sněžnými pásy. Polaris Sportsman XP 1000 S se díky nim mění z klasického off-roadu v nezastavitelný tank. Extrémní rozchod přes 144 centimetrů v kombinaci s pásovým setem dává stroji neuvěřitelnou jistotu, takže se ani v měkkém sněhu neboří. S výkonem necelých 90 koní a posilovačem řízení, který eliminuje rázy od terénu, jde o ideální pracovní i zábavný nástroj do těch nejhorších podmínek. Navíc díky inteligentní motorové brzdě máte plnou kontrolu i při sjíždění prudkých, namrzlých svahů. Je to zkrátka síla čtyřkolky s prostupností sněžného skútru.

Nepřeberné množství příslušenství změní čtyřkolku v opravdový speciál profesionálů, model Ranger osazený všemi různými rámy, majáky, sirénami i korbou, na kterou se dá osadit hasičská nástavba, je jedním z nich. Další v úpravě Nordic Pro je díky výkonnému motoru a světlé výšce 33 cm připraven na zásahy v neprostupném terénu. Kromě hašení s modulem o objemu až 300 litrů dokáže díky nosítkům Spencer rychle transportovat zraněné z horských hřebenů do bezpečí.

Skútry Polaris řádí ve sněhu.
