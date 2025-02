Nová D4 zachytila už dva tisíce rychlostních přestupků. Rekordman jel 186 km/h

Pokuty za překročení hmotnosti města ještě neřešila. V Písku je zatím neobdrželi. V Příbrami se sice data průběžně ukládají na server města, ale ještě připravují technologii na jejich zpracování a pozici úředníka, který se tím bude zabývat. ČTK to řekly mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová a mluvčí Příbrami Eva Švehlová.

Ostrý provoz úsekového měření rychlosti a vysokorychlostního vážení kamionů začal na nových úsecích D4 v Jihočeském a Středočeském kraji 22. ledna.

Na dálnici řidiči smí jet maximální rychlostí 130 km/h. Písečtí úředníci zaznamenali její překročení o pár kilometrů v hodině, ale i o desítky. Nejvyšší naměřená rychlost byla 186 km/h. „Podle toho jsou také pokuty, minimální je 750 Kč, s výraznějším překročením povolené rychlosti se zvyšuje až na několik tisíc korun,“ řekla mluvčí písecké radnice.

Příbramští úředníci evidují několik stovek případů týdně. Většinou jde o překročení rychlosti nad povolený dálniční limit do 20 km/h.

Radnice teď připravuje počítačovou technologii pro zdokumentování přestupků při překročení váhy nákladu vozidla. „Jeho nasazení do ostrého provozu, společně s jeho dodavatelem předpokládáme během měsíce března, kdy budou zpětně zpracovány i přestupky za uplynulé období. Po spuštění celého systému dojde také k obsazení jedné pracovní pozice referenta přestupkového oddělení. V současné době je tato pozice ještě neobsazena, výběrové řízení již ale úspěšně proběhlo,“ uvedla příbramská mluvčí.

Obě města přibrala na zpracování agendy s přestupky dva úředníky, kteří jsou plně vytíženi. Písek také bude přijímat na vyřizování přestupků ještě jednoho člověka. „V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na tuto pozici,“ dodala Měšťanová.

Radnicím z výběru pokut za rychlost zůstává celá částka. Ze sankce za překročení váhy 30 procent, zbytek dostane stát.

Sdružení Via Salis postavilo 48 kilometrů nového úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem za 43 měsíců. Zprovoznilo ji loni v polovině prosince. Jde o první dopravní projekt, který v Česku vznikl spoluprací soukromého a veřejného sektoru (tzv. PPP projekt).

Plnou zodpovědnost za provoz, monitoring, správu a údržbu dálnice bude mít 25 let společnost Via Salis Operations. Stát zůstává majitelem infrastruktury a dálnici do své správy převezme v roce 2049. Stát by měl společnosti postupně splatit 17,8 miliardy korun jako takzvanou platbu za dostupnost.