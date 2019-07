Pokutu z ciziny nevyhazujte. Když nezaplatíte, může vás to vyjít draho

Jsou v principu tři rozumné možnosti, jak naložit s dopravním přestupkem v cizině. Na tu nerozumnou, která napadne spoustu lidí na prvním místě, zapomeňte. Když řidič nezaplatí na místě a dostihne ho obsílka, často si řekne: „Hodím to do koše.“ Takhle raději ne!



Zaprvé, pokuty se mají platit, protože jim předcházel nějaký přestupek. Zadruhé, nezaplatit ji může znamenat velké problémy při další cestě do dané země. Při silniční kontrole, ale třeba také ve chvíli, kdy automatizovaný systém zaznamená registrační značku vozu. V krajním případě se může stát, že řidič zůstane bez auta, které mu vrátí, teprve až zaplatí za minulý prohřešek (plus penále a poplatky).

1. Na místě

Pokud si jste přestupku vědomi, moc nediskutujte a zaplaťte. Ano, je to díra v rozpočtu. A naštve to. Ale stále je to nejlevnější řešení ze všech možných. Nerozumíte policistovi? Nerozčilujte se, nedělejte grimasy, neprovokujte. Pokud máte pocit, že dostáváte pokutu a nejste si vědomi žádného přestupku, požádejte o pomoc – volejte asistenční službu své pojišťovny (ne vždy vám bez nehody či poruchy poradí, ale za pokus to stojí).

Zkusit můžete i české velvyslanectví v dané zemi – nebudou vám dělat advokáty, ani za vás nic řešit, ale pomohou vám, abyste si porozuměli s policistou. Nebo si prostě do mobilu předem stáhněte překladač z dané řeči a komunikujte s policistou zprostředkovaně přes techniku.



Pochopili jste, z čeho jste viněni? Je to fakt? Zaplaťte. Jestli jste bytostně přesvědčeni, že jste přestupek nespáchali, můžete věc směrovat ke správnímu řízení. Pokud budete podepisovat nějaký dokument, kterému nerozumíte, neopomeňte to k podpisu připsat jako doušku (klidně česky). Dobře si to však rozmyslete, správní řízení nejspíš vyjde dráž, než kdybyste bez diskusí zaplatili.

Rada: Uložte si do mobilu telefon na asistenční službu, kterou využíváte, a zároveň na konzuláty ve všech zemích, kterými plánujete projíždět.

2. Hned po výzvě

V některých případech vás policista nezastaví, a přesto vám domů přijde výzva k zaplacení. Inu, radary vidí vše – nejen, jak jedete rychle, ale i zda jste připoutaní, zda za jízdy telefonujete. Rada zní obdobně jako v předchozím případě. Zaplaťte hned, bude to nejspíš nejlevnější varianta, i kdybyste byli v právu.

Rada: K zaplacení budete potřebovat mezinárodní podobu účtu, takzvaný IBAN. Pokud není uveden na dokladu, kontaktujte úřad, který vám platbu nařizuje (není to vždy policie, spíš obec, na jejímž území jste přestupek spáchali), aby vám sdělil správnou podobu účtu v mezinárodní podobě.

3. Správní řízení

Stáli jste si za svým a nezaplatili? Budete muset absolvovat správní řízení. Nedá se to udělat na dálku, budete muset na místo dojet. A nejspíš si i najmout advokáta. Když sečtete ztracený čas, náklady na cestu a právní zastoupení, nebylo by lepší zaplatit rovnou?

Rada: Pokud si myslíte, že šlo o úřední šikanu, protože místní jeli úplně stejně, ale policie stavěla jen cizince, není to důvod k tomu, abyste správní při vyhráli. Jde totiž o to, že přestupek jste udělali.