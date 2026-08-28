Pokuty ze zahraničí do koše neházejte. Dožene vás a může to být drahé

Letní cestování s sebou často nese lehkou roztržitost a nepozornost, což velmi snadno vyústí v parkovací lístek s pokutou umístěný za stěračem. Pokud se do takové situace dostanete, nejrozumnější je pokutu okamžitě uhradit. Pokyny k platbě bývají uvedeny přímo na lístku a v případě jakýchkoli nejasností je možné vyhledat nejbližší policejní služebnu.
Podobný přímý přístup platí i při zastavení hlídkou za rychlost. Do celé věci může v omezené míře vstoupit také zastupitelský úřad ČR, ale pozor, nečekejte, že za vás pokutu zaplatí! „Prostor pro konzulární pomoc zastupitelského úřadu ČR není velký. Pokud je ihned po zastavení kvůli přestupku umožněno telefonické spojení s konzulem, je možné překonat jazykovou bariéru a předejít nedorozumění. Pokutě, která nebyla zaplacena, je třeba se bránit tak, jak je uvedeno v poučení rozhodnutí o vyměřené pokutě, a to buď osobně, nebo prostřednictvím advokáta, kterého ale konzulární pracovník zastupitelského úřadu nemůže nahrazovat,“ upozorňuje ministerstvo zahraničních věcí.
V situaci, kdy úřední psaní dorazí až po návratu domů, hraje zásadní roli rychlost reakce. Spoléhat na případné promlčení či ignorovat doručené výzvy se může prodražit. Pasivita adresáta totiž zpravidla vede k zahájení správního nebo soudního procesu bez jeho přítomnosti, čímž se k původní částce připočtou vysoké procesní poplatky.
V nejhorším scénáři pak motoristům hrozí přísné sankce včetně zákazu vjezdu na území daného státu, zápisu do databáze přestupků či dokonce odnětí svobody. Cizojazyčné úřady navíc běžně žádají české orgány o oficiální vymáhání dlužné sumy.
„Vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou v zahraničí často vysoké a postup orgánů státu při vymáhání pokut je nekompromisní, doporučujeme neodkládat řešení doručené výzvy k uhrazení stanovené pokuty,“ radí ministerstvo dopravy.
A to potvrzuje i ministerstvo zahraničních věcí: „Nečinnost ohledně pokuty s sebou nese riziko zahájení správního nebo soudního řízení v nepřítomnosti, navýšení pokuty o náklady tohoto řízení, v krajním případě hrozbu výkonu rozhodnutí až trestem odnětí svobody.“
Je potřeba si uvědomit, že v rámci EU byla už před dvěma lety aktualizována pravidla pro spolupráci a vzájemnou pomoc členských států při hledání zahraničních řidičů odpovědných za dopravní přestupky. „Nová pravidla ukládají vnitrostátním orgánům povinnost odpovědět na žádosti jiné země EU neprodleně, nejpozději do dvou měsíců od shromáždění potřebných informací. Kromě toho může na žádost členského státu, v němž k přestupku došlo, převzít výběr pokut za dopravní přestupky země EU, v níž má pachatel bydliště, pokud je částka vyšší než 70 eur (1 700 Kč) a nebyla zaplacena po vyčerpání všech zákonných možností,“ popsal tehdy Evropský parlament.