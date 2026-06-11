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Pokuty pro čumily. Za natáčení cizí nehody je až 10 tisíc

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S těmi, kdo natáčejí nehody a zhoršují tak dopravní situaci měli policisté plné ruce práce naposledy před pár dny na D2. Už v minulosti za natáčení nehod padaly pokuty.

Nevěnování dostatečné pozornosti řízení je absolutně nejvýraznější příčinou dopravní nehody, bez ohledu na věk nebo značku vozu řidiče. | foto: Profimedia.cz

Jen před několika dny došlo na dálnici D2 k vážným a bohužel nakonec i tragickým dopravním nehodám. Na D2 ve směru na Brno nejprve naboural do náklaďáku osobní vůz, jehož řidič zemřel. Ve vzniklé koloně o hodinu a půl později narazila do pomalu jedoucího kamionu dodávka s přívěsem, i v tomto případě skončil střet pro řidiče smrtelně.

„Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. V důsledku toho docházelo ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací. Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

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Je to neetické, odporné a proti zákonu

Policisté řeší při dopravních akcích jako jedny z nejčastějších přestupky řidičů, kteří drží při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Jedná se o nevěnování se řízení, respektive nesprávný způsob jízdy, který vítězí s několikanásobnou početní převahou nad dalšími příčinami dopravních nehod.

A připomínáme, že používání mobilu za volantem je také přísně trestaný přestupek. Na místě je potřeba počítat s pokutou do 2 500 Kč, ve správním řízení dokonce do 10 000 Kč. A vždy jsou přičítány čtyři trestné body. Je úplně jedno, že jedete v koloně krokem a místo telefonování fotíte. Pořád je to používání mobilu za volantem.

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A řekněme si upřímně, natáčení zraněných, nebo mrtvých je opravdu nehezký koníček. Celkem by nás zajímalo, co s těmi fotkami nebo videem dotyční dělají. Jestli jde o hromadnou ukázku smutné nehody na rodinných oslavách, pak je něco špatně.

A jde i o bezpečnost. „Apelujeme na řidiče, nechť dodržují dopravní předpisy a věnují řízení veškerou pozornost. Je nutné si také uvědomit, že jakékoliv nestandardní a neočekávané chování typu extrémní bezdůvodné zpomalení či téměř zastavení v koloně, kdy to ostatní účastníci nečekají, může zapříčinit další – v tomto případě zbytečnou – dopravní nehodu. Na životě a zdraví jsou tak ohroženy nejen osádky dalších vozidel, ale v nebezpečí se v tu chvíli ocitají i v místě zasahující policisté, zdravotníci a hasiči, či další osoby poskytující v místě servis,“ upozornila před časem krajská policejní tisková mluvčí Soňa Štětínská.

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