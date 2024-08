Kdo dlužíte za pokuty, může přijít o SPZ i čelit exekuci. Pozor na podvodníky

Fakticky není možné, aby řidiči neplatili pokuty za dopravní přestupky. Možná si někteří myslí, že když nezaplatí, časem to zapadne a zapomene se. Ale jako u většiny jiných dluhů to nikdy neplatí. Dluhy na pokutách vymáhá celní správa, ale přímo na silnicích je řeší i policisté.

Ti to mají velice jednoduché. Pokud zastaví ke kontrole vozidlo, jehož řidič bude mít nezaplacené pokuty, mohou zabavit registrační značky auta nebo nasadit botičku. Nejprve dlužník dostane možnost svůj dluh zaplatit. A to buď kartou nebo v hotovosti. Pokud to odmítne, s autem už neodjede.

A je přitom úplně jedno, že auto není jeho a má ho třeba jen půjčené. Značky mu budou vráceny poté, co veškeré dluhy uhradí. Do té doby má smůlu. „Nejlepší je jezdit bezpečně bez dopravních přestupků. Pokud však řidič pokutu dostane, není možné, aby ji nezaplatil. Hrozba zadržení auta je tvrdá, ale nutná a já doufám, že pro případné neplatiče bude fungovat jako nejlepší prevence,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Cílem tohoto postupu je zvýšit bezpečnost silničního provozu a respekt k dodržování právních předpisů. Jedinou dobrou zprávou je, že v případě povinnosti doplacení pokuty není třeba se obávat jejího navýšení. Pokud jste tedy dostali pokutu 1 000 Kč a nezaplatili ji, policisté po vás budou standardně chtít doplatit právě tuto částku.

Exekuce bez extrémního navýšení

Může se snadno stát, že dlužník třeba už autem nejezdí. Nebo se nedostane do policejní kontroly. Ani v tomto případě to neznamená, že pokutě unikne. Dlužné částky eviduje celní správa, která se také dluh vždy snaží vymoci. Pokud se ji to nepovede, nastupuje exekuční řízení. Tak, jako u jiných exekucí, i v tomto případě je dluh navýšen o příslušenství spojené s vymáháním.

Není třeba se obávat neúměrného nárůstu konečné částky. Výše příslušenství podle zákona nepřesahuje samotnou jistinu. „Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s nařízením exekuce. Činí 2 % z částky, pro kterou je exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč. Náklady se počítají z vymáhané částky zaokrouhlené na celé stokoruny dolů (např. je-li dlužná částka do výše 25 000 Kč, exekuční náklady jsou předepsány stále jen do výše 500 Kč),“ vysvětlila celní správa.

Pozor na podvodníky

Celní správa v těchto dnech ovšem upozornila na možné podvodníky, které se za ni vydávají a snaží se od lidí vylákat peníze s historkou o dluhu na pokutách. Celníci už evidují desítky lidí, které podvodníci kontaktovali a tvrdili jim, že zastupují celní správu a chtějí uhradit dluh. Pokud tak dotyčný podle informací od volajícího neučiní, přijdou o trestné body.

Už to je mimochodem vodítko k tomu, že ten, kdo volá, je podvodník. Body se vždy přičítají, nikoliv odečítají. Ideální bodové konto je tedy nulové. V některých případech je údajným dlužníkům sděleno i údajné číslo bankovního účtu celního úřadu, na který podvodníci vyžadují platbu dlužné částky v časově omezeném úseku.

„Důrazně upozorňujeme, že se jedná o podvod s cílem vylákat z důvěřivých občanů finanční prostředky. Celní správa ČR v rámci dělené správy vymáhá pokuty, poplatky a odvody uložené jinými státními institucemi. S veřejností však nekomunikuje prostřednictvím telefonu či zasíláním SMS zpráv a nepožaduje platby přes telefon,“ vysvětlilo ministerstvo financí.

Pokud vám bude někdo s podobnou historkou volat, informujte o tom celní správu nebo policii. Zároveň si pamatujte, že případné nezaplacené pokuty najdete v Portálu občana, který je dostupný zdarma. Výši případných nedoplatků si můžete zjistit na také místně příslušném celním úřadě, nebo na cPortalu celní správy.