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Jedete na dovolenou? Dejte si pozor, kde parkujete a sežeňte si hlídače

František Dvořák

Odtah auta při blokovém čištění ulic v pražském Karlíně | foto: TSK Praha, a.s.

Dozvuky bezstarostného léta se začínají ozývat, a umí to být nepříjemné a drahé. Ne nemluvíme o té vnadné blondýně z plážového baru, to si vyřiďte v rubrice Ona nebo Xman. Znepříjemnit říjnové ráno vám může psaní z úřadu. Tak jako čtenáři iDNES.cz.

Dovolená nebo náhlá hospitalizace v době čištění ulic nutně nemusí znamenat pokutu. Musíte si ale zažádat. Ale popořadku.

Každé jaro a podzim v Praze probíhá velká očista ulic, která pro stovky a tisíce Pražanů znamená nutnost přeparkovat. Co když ale o očistě nevíte, a tak dojde k odtahu? Existuje možnost si zažádat o proplacení výdajů s odtahem, ale počítejte s tím, že se správce komunikace bude cukat.

Dostali jste pokutu na dovolené?

Dostali jste v zahraničí pokutu? Nevíte proč? Nebo vás zaskočila velká přísnost zahraničních policistů? Dorazila vám po prázdninách pokuta ze zahraničí? Zaskočil vás v našich končinách neznámý předpis? Napište svůj příběh, můžete tak pomoci i ostatním čtenářům. Své příspěvky posílete sem.

Čtenář iDNES.cz odjel na dlouho plánovanou dovolenou, ale svůj vůz nechal stát standardně před domem. Jenomže v době jeho nepřítomnosti nejen, že se na ulici objevily zákazové značky, ale hlavně proběhla očista ulic. A to pro něj znamenalo pokutu za nutnou manipulaci s jeho vozidlem. Zeptali jsme se proto na TSK Praha, co mají dělat ti, kteří takto odjedou na dovolenou, případně skončí v nemocnici a s autem nemají možnost přeparkovat. A odpověď bohužel není moc jednoznačná.

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že majitel auta, který zákazové značky nerespektuje, dostane pokutu od strážníka městské policie za přestupek nerespektování dopravního značení a druhou pokutu od TSK za technický úkon. To není úplný odtah, ale přemístění auta na dobu úklidu jinam a pak vrácení na původní místo. A to, v závislosti na úkonu, může dát hezkých pár tisíc.

Individuální posouzení

Jak uvedla tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková, samotná TSK nemá pravomoc udělal jakoukoliv pokutu, rozhodovat o vině nebo vést přestupkové řízení. „Sankci za nerespektování přechodného značení s vámi bude řešit výhradně Městská policie hlavního města Prahy, případně správní orgán na odboru dopravy příslušné městské části. Správce komunikací řeší pouze samotnou úhradu nákladů za technický úkon, což je v praxi právě ono přemístění auta.“

Pokud se dostanete do situace, kdy jste auto nemohli přeparkovat, bude záležet na důvodech. Podle zákona o pozemních komunikacích má správce povinnost rozmístit dočasné zákazové značky nejméně sedm dní předem. Provozovatel vozidla je povinen toto značení sledovat a respektovat. A tady přichází ten největší háček pro všechny cestovatele. Samotná plánovaná dovolená totiž podle zákona není považována za objektivní překážku. Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, máte povinnost zajistit si nad svým zaparkovaným vozem dohled nebo požádat někoho z rodiny či sousedů, aby ulici průběžně kontroloval.

Jiná situace nastává v momentě, kdy vás potká nepředvídatelná životní událost, jako je například náhlá hospitalizace v nemocnici nebo nečekaná pracovní neschopnost. V takovém případě vám zákon dává šanci požádat TSK o proplacení nákladů za provedený technický úkon. Žádost se podává elektronicky přímo přes webový formulář TSK a musíte k ní přiložit kompletní dokumentaci. Vedle malého nebo velkého technického průkazu a protokolu o technickém úkonu od Správy služeb musíte dodat také oficiální doklad prokazující uvedený důvod, tedy například lékařskou zprávu či neschopenku. Návod najdete zde

Ale pozor! Každá taková žádost se posuzuje individuálně a TSK zkoumá, zda šlo o závažný a prokazatelně nepředvídatelný důvod. Pokud jste ale byli v době rozmisťování značek i samotného úklidu prokazatelně v péči lékařů, máte velmi vysokou šanci, že vám městská organizace náklady na přesun auta v plné výši proplatí. Pokud jste byli jen déle na chatě, nejspíš máte smůlu.

Tisková mluvčí TSK Praha Barbora Lišková zdůraznila, že ideální je sledovat termíny blokového čištění přímo na webu a v mapové aplikaci TSK. ZDE

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