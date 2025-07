Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi i cestování do zahraničí. Každoročně se tisíce Čechů vydají na dovolenou autem, nejčastěji do Rakouska, Itálie nebo Chorvatska. Jenomže v rámci dovolenkové pohody je velmi snadné zapomenout nohu na plynu, případně třeba zaparkovat tam, kde to není povoleno.

Někdy přestupek s policejní hlídkou vyřešíte na místě, jindy ale po návratu domů přijde pozdrav s vyměřenou částkou k zaplacení. Máte tendence to vše hodit do koše a nic neřešit? Není to dobrý nápad, protože v rámci EU je vymáhání hodně podobné jako v Česku.

„V případě, že se dopustíte protiprávního jednání v provozu v zahraničí, např. překročíte nejvyšší dovolenou rychlost, bude Vám následně doručena výzva k uhrazení pokuty. Jelikož však má každý stát jinou právní úpravu s jinými podmínkami, je třeba se s případnými dotazy obrátit na ten úřad, který občanovi danou výzvu zaslal. Můžete se také obrátit na velvyslanectví konkrétního státu na území České republiky. Vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou v zahraničí často vysoké a postup orgánů státu při vymáhání pokut je nekompromisní, doporučujeme neodkládat řešení doručené výzvy k uhrazení stanovené pokuty,“ radí ministerstvo dopravy.

A ministerstvo zahraničních věcí doplňuje: „Pokutu, která nebyla v zahraničí z jakýchkoliv důvodů zaplacena (v hotovosti nebo kartou) na místě dopravního přestupku oprávněné úřední osobě (pokuta za stěračem, výzva / složenka k zaplacení bankovním převodem), doporučujeme zaplatit ještě v zemi přestupku. Je to nejlevnější. Pokud občan obdrží výzvu k zaplacení až poštou do ČR a na dokumentu chybí údaje pro platbu (nejčastěji mezinárodní bankovní spojení), je třeba se spojit přímo se zahraniční úřadem uvedeným na výzvě a požádat o doplnění údajů. Nečinnost ohledně pokuty s sebou nese riziko zahájení správního nebo soudního řízení v nepřítomnosti, navýšení pokuty o náklady tohoto řízení, v krajním případě hrozbu výkonu rozhodnutí až trestem odnětí svobody.“

Změny z pera EU

Ano, ještě před tak deseti nebo patnácti lety se mohlo stát, že nezaplacenou pokutu ze zahraničí, kterou jste třeba našli za stěračem, nikdo neřešil. Ale to je minulostí. Před více než rokem rozhodla Evropská komise, že těch asi 40 % dopravních přestupků, které jsou způsobeny v cizích zemích a zůstanou bez trestu, se musí vyřešit. A výrazně změnila pravidla přeshraničního vymáhání pokut.

Proto zavedla směrnici, díky které je výrazně jednodušší i přes hranice dohledat pachatele většiny řidičských prohřešků. Každá členská země má povinnost odpovědět na žádost jiného členského státu na dotazy týkající se pátrání po pachateli přestupku. Kromě toho může na žádost členského státu, v němž k přestupku došlo, převzít výběr pokut za dopravní přestupky unijní země, v níž má pachatel bydliště. Musí ale platit, že jde o částku vyšší než 70 eur, která nebyla zaplacena po vyčerpání všech zákonných možností.

Ministr dopravy Martin Kupka už před časem informoval, že jakmile se řidič vrátí ze zahraničí domů a české úřady evidují přestupek při jeho předchozím pobytu, může policie zasáhnout, vyžádat si kauci nebo dokonce odejmout registrační značku.

Podle Kupky je to velmi efektivní nástroj, jak v daném případě vymáhat pokutu. Členský stát, v němž došlo k dopravnímu přestupku, má zpravidla 11 měsíců od data přestupku na vydání oznámení o dopravním deliktu. To bude obsahovat datum a okolnosti spáchání přestupku a rovněž informace o tom, jak se lze proti pokutě odvolat.