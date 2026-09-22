V ulici s maximální povolenou rychlostí 30 km/h naměřil radar cyklistovi 48 km/h. Městská policie Kladno v reakci na tento případ zdůrazňuje, že jakkoliv může událost působit kuriózně, takto rychlá jízda na kole představuje reálnou hrozbu.
„Ačkoli může jít na první pohled o úsměvnou kuriozitu, téměř padesátikilometrová rychlost už na jízdním kole rozhodně zanedbatelná není a pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče motorových vozidel, ale pro všechny jeho účastníky – tedy i pro cyklisty,“ zdůraznila mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
Rychlost, mobil, ale i alkohol
Mezi cyklisty, ale i koloběžkáři často přetrvává mylný pocit nedotknutelnosti, pramenící z faktu, že za prohřešky nepřicházejí o body v řidičském průkazu. Policie ovšem jasně varuje před představou, že jízda na kole funguje jako propustka do prostředí bez jakýchkoliv restrikcí. Zákony hovoří jednoznačně a cyklista je považován za rovnocenného aktéra silničního provozu, z čehož pro něj plynou úplně stejné povinnosti jako pro řidiče kamionu či osobního vozu.
Ačkoliv cyklisté do bodového systému nespadají, finanční dopad na jejich peněženku může být značný. Policie upozorňuje, že za držení mobilního telefonu za jízdy hrozí pokuta na místě od 2500 do 3500 korun. Ignorování dopravní značky STOP vyjde až na 1500 korun a překročení rychlosti se pohybuje ve stejném rozmezí jako u aut, tedy od 1500 do 3500 korun.
Ještě přísněji se posuzuje neuposlechnutí červené na semaforu nebo vjezd na železniční přejezd v době zákazu, kde se sankce šplhá na 4500 až 5500 korun. Extrémně drahý pak bývá alkohol za řídítky, který automaticky směřuje do správního řízení s možnou pokutou v řádu desítek tisíc korun.
„Pro cyklisty platí stejná pravidla silničního provozu jako pro ostatní účastníky, tedy zejména pro řidiče motorových vozidel. Jsou povinni řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a dodržovat všechny povinnosti, které z něj vyplývají – například jízdu vpravo, respektování dopravních značek, světelných signálů, předností v jízdě nebo zákazů. Cyklista je považován za řidiče nemotorového vozidla, a proto má odpovědnost za bezpečnost svoji i ostatních účastníků silničního provozu,“ vysvětluje Besip.
Zároveň mají cyklisté některé specifické povinnosti a omezení, která se liší od motoristů – například povinnost nosit ochrannou přilbu do 18 let, zákaz jízdy po dálnici nebo povinnost jet po cyklostezce, pokud je zřízena. Stejně tak musí přizpůsobit svou jízdu podmínkám na silnici, nesmí jet pod vlivem alkoholu či drog a nesmí přepravovat spolujezdce, pokud jejich kolo není k tomu technicky vybaveno. Jinými slovy, cyklisté se řídí dopravními pravidly stejně jako řidiči, jen s ohledem na specifika jízdy na kole.