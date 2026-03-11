Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna

Autor:
Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je kilometry daleko, nikdo vám nic nezaplatí. Pokud ne, můžete škodu vymáhat po majiteli či provozovateli úseku, kde k poškození došlo.

Najet do některého z výmolů tak není nic těžkého, ale bohužel stále platí, že jako řidič musíte svou jízdu přizpůsobit „zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ jak říká zákon.

Oprava poškozené silnice v Lubně na Frýdecko-Mísecku, kde se začaly tvořit výtluky.
Thajská modelka Palm z Bangkoku proti výmolům bojuje tak, že se v nich koupe a fotografie poté sdílí na sociálních sítích.
Na okresních silnicích Anglie se prý nachází více než sedm milionů děr a výmolů. O stavu silnic ve Skotsku a Walesu se zprávy nezmiňují. Možná je to tak lepší.
„Posílám foto výmolů a výtluků v ulici Karla Černého na Praze - Zbraslav. Bylo nahlášeno na MČ i na MHMP. Každoročně se stav horší. Bylo by dobré to opravit, jelikož se jedná už o dost hluboké výtluky, které nejdou už ani objíždět. Je jich velké množství na krátkém úseku komunikace,“ píše M. Kadavý.
„Posílám foto výmolů a výtluků v ulici Karla Černého na Praze - Zbraslav. Bylo nahlášeno na MČ i na MHMP. Každoročně se stav horší. Bylo by dobré to opravit, jelikož se jedná už o dost hluboké výtluky, které nejdou už ani objíždět. Je jich velké množství na krátkém úseku komunikace,“ píše M. Kadavý.
10 fotografií

Přes všechnu opatrnost se ale může snadno stát, že na některý z mnoha výmolů najedete a poškodíte si pneumatiku, kolo nebo některou část auta. V prvé řadě připomínáme, že jde o nehodu jako jakoukoliv jinou.

Konečně záchrana pro silničáře. Britové vyvíjejí asfalt, který se opraví sám

Takže zastavte u kraje, oblékněte si reflexní vestu a nezapomeňte na výstražný trojúhelník.

Nikdy v autě nenechávejte sedět nikoho z posádky, ve výstražných vestách by měli čekat mimo vozovku. Ano, i když prší, je zima nebo naopak horko. Pokud jakýmkoliv způsobem překážíte dopravě, případně na dálnicích, tak si raději na pomoc zavolejte policii. Může vaše nepojízdné auto nechat označit šipkou silničářů, případně s vámi na místě počká s majáky. Volat na místo policii ovšem není povinné, ale sepsaný protokol poskytne lepší postavení při prokazování události.

Policie také zjistí, komu silnice patří a rovnou výmol správci nahlásí. Ten jej musí vždy alespoň označit, a to neprodleně poté, co se o něm dozví.

Jednoduchý úkol s velkým dopadem. Proč nezanedbávat kontrolu tlaku v pneumatikách

Kdo to zaplatí?

Na tuto otázku je vlastně jednoduchá odpověď.

Záleží jen na tom, zda je výmol řádně označen dopravní značkou. Ale pozor, ta může být i několik kilometrů daleko, a přesto vás před možností poškození varovala. Většina dopravních značek upozorňující na výmoly totiž má také dodatkovou tabulku, která říká, v jak dlouhém úseku je možné výmoly očekávat.

Někdy jde o pár set metrů, ale viděli jsme i dodatkovou tabulku se sedmi kilometry. A pokud k vašemu poškození došlo v tom limitu, na který tabulka upozorňuje, máte bohužel smůlu. Poškození si zaplatíte buď z vlastní kapsy, případně, pokud máte sjednáno, tak z havarijního pojištění.

Pokud žádná dopravní značka na výmol neupozornila, pak můžete žádat o úhradu všech škod toho, kdo má silnici v gesci. Zpravidla platí, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

GLOSA: Ostudné české silnice nezvládne ani rolls. Prorazil jsem u něj gumu

Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. A vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Pokud si nejste jisti, na jaké silnici se vlastně nacházíte, nebojte se zavolat policii, která vám s tím může pomoci.

Obce, ale i ŘSD jsou pro případy škod z výmolů pojištěni, vše tedy bude řešit jejich pojišťovna. „Majitel vozidla může požádat Ředitelství silnic a dálnic o náhradu škody způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce. Nejjednodušším postupem je navštívit oficiální web www.rsd.cz a pod odkazem „Organizace ŘSD ČR“ zvolit možnost „Hlášení škodní události“. Zde přítomný formulář slouží k vyplnění potřebných informací. Součástí hlášení jsou údaje o majiteli vozidla, kontakt na řidiče, fotodokumentace místa, popis události, škoda atd,“ radí Ředitelství silnic a dálnic.

„Ne všechny případy poškození jsou z pojistky uhrazeny. To platí především pro případy, kdy se prokáže, že řidič nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy stavu a povaze vozovky, tak jak je ze zákona povinen. O tom však nerozhodujeme my, ale příslušná pojišťovna. Ve všech případech však předáváme všechny nárokované škody bez výjimky pojišťovně k řešení, případně k likvidaci,“ upozorňuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Existuje ale ještě možnost vlastního pojištění. V případě poškození vozu od výmolu se nelze spoléhat na samotné povinné ručení. To slouží k úhradě škod způsobených jiným účastníkům provozu. V případě poškození vlastního auta kvůli výmolu je klíčové havarijní pojištění.

Trčící šrouby hlaste správci. Retardéry štvou řidiče, ty rozbité dvojnásob

„Havarijní pojištění může řidičům pomoci především ve chvíli, kdy dojde k poškození vozu i na označené nerovnosti, případně když není možné jednoznačně prokázat odpovědnost správce komunikace. Je ale potřeba počítat s tím, že pojišťovna bude posuzovat, zda se řidič pokusil výmolu vyhnout a jestli přizpůsobil jízdu stavu vozovky, jak je ze zákona povinen,“ vysvětluje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí srovnávače Rixo a doplňuje, že některé pojišťovny nabízí speciální připojištění určené pro případ poškození od neoznačeného výmolu.

Při nehodě způsobené výmolem lze využít v případě potřeby i asistenčních služeb a zajistit si tak například odtah vozu nebo opravu na místě. Asistence je součástí jak havarijního pojištění, tak i povinného ručení, vždy ale záleží na konkrétním nastavení a limitech plnění. Odtah v souvislosti s nehodou bývá krytý standardně, liší se však maximální částka, do které pojišťovna náklady uhradí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Moskvič 427

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna

Propadlá silnice ve městě Kuej-lin spolkla celé auto.

Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je...

11. března 2026

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

11. března 2026

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Premium
Denza/Yangwang U8

Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovalo neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.

11. března 2026

V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let

Premium
Gernot Döllner, šéf značky Audi

V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...

10. března 2026

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

10. března 2026

Klasická tlačítka se vracejí, říká slovenský šéfdesignér interiérů Volkswagenů

Premium
Volkswagen ID. EVERY1

Jak se mění role interiérového designu a proč je pro zákazníka čím dál důležitější? O tom jsme mluvili s Borisem Grellem, šéfdesignérem interiérů značky Volkswagen. Sympatický Slovák působí u značky...

9. března 2026

Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...

9. března 2026,  aktualizováno  8:19

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

9. března 2026

Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec

Maserati 5000 GT Scia di Persia od Carozzeria Touring

Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...

8. března 2026

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

„Racčí křídlo“ na pravé straně konceptu Fiat 850 Vanessa usnadňovalo přístup k...

Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...

7. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

6. března 2026  9:51,  aktualizováno  14:38

Automobilový král byl na skok v Praze. Nový Mercedes S má vyhřívané i pásy

Mercedes-Benz třídy S (2026)

U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...

6. března 2026,  aktualizováno  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.