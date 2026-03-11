Najet do některého z výmolů tak není nic těžkého, ale bohužel stále platí, že jako řidič musíte svou jízdu přizpůsobit „zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ jak říká zákon.
Přes všechnu opatrnost se ale může snadno stát, že na některý z mnoha výmolů najedete a poškodíte si pneumatiku, kolo nebo některou část auta. V prvé řadě připomínáme, že jde o nehodu jako jakoukoliv jinou.
|
Konečně záchrana pro silničáře. Britové vyvíjejí asfalt, který se opraví sám
Takže zastavte u kraje, oblékněte si reflexní vestu a nezapomeňte na výstražný trojúhelník.
Nikdy v autě nenechávejte sedět nikoho z posádky, ve výstražných vestách by měli čekat mimo vozovku. Ano, i když prší, je zima nebo naopak horko. Pokud jakýmkoliv způsobem překážíte dopravě, případně na dálnicích, tak si raději na pomoc zavolejte policii. Může vaše nepojízdné auto nechat označit šipkou silničářů, případně s vámi na místě počká s majáky. Volat na místo policii ovšem není povinné, ale sepsaný protokol poskytne lepší postavení při prokazování události.
Policie také zjistí, komu silnice patří a rovnou výmol správci nahlásí. Ten jej musí vždy alespoň označit, a to neprodleně poté, co se o něm dozví.
|
Jednoduchý úkol s velkým dopadem. Proč nezanedbávat kontrolu tlaku v pneumatikách
Kdo to zaplatí?
Na tuto otázku je vlastně jednoduchá odpověď.
Záleží jen na tom, zda je výmol řádně označen dopravní značkou. Ale pozor, ta může být i několik kilometrů daleko, a přesto vás před možností poškození varovala. Většina dopravních značek upozorňující na výmoly totiž má také dodatkovou tabulku, která říká, v jak dlouhém úseku je možné výmoly očekávat.
Někdy jde o pár set metrů, ale viděli jsme i dodatkovou tabulku se sedmi kilometry. A pokud k vašemu poškození došlo v tom limitu, na který tabulka upozorňuje, máte bohužel smůlu. Poškození si zaplatíte buď z vlastní kapsy, případně, pokud máte sjednáno, tak z havarijního pojištění.
Pokud žádná dopravní značka na výmol neupozornila, pak můžete žádat o úhradu všech škod toho, kdo má silnici v gesci. Zpravidla platí, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
|
GLOSA: Ostudné české silnice nezvládne ani rolls. Prorazil jsem u něj gumu
Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. A vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Pokud si nejste jisti, na jaké silnici se vlastně nacházíte, nebojte se zavolat policii, která vám s tím může pomoci.
Obce, ale i ŘSD jsou pro případy škod z výmolů pojištěni, vše tedy bude řešit jejich pojišťovna. „Majitel vozidla může požádat Ředitelství silnic a dálnic o náhradu škody způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce. Nejjednodušším postupem je navštívit oficiální web www.rsd.cz a pod odkazem „Organizace ŘSD ČR“ zvolit možnost „Hlášení škodní události“. Zde přítomný formulář slouží k vyplnění potřebných informací. Součástí hlášení jsou údaje o majiteli vozidla, kontakt na řidiče, fotodokumentace místa, popis události, škoda atd,“ radí Ředitelství silnic a dálnic.
„Ne všechny případy poškození jsou z pojistky uhrazeny. To platí především pro případy, kdy se prokáže, že řidič nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy stavu a povaze vozovky, tak jak je ze zákona povinen. O tom však nerozhodujeme my, ale příslušná pojišťovna. Ve všech případech však předáváme všechny nárokované škody bez výjimky pojišťovně k řešení, případně k likvidaci,“ upozorňuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Existuje ale ještě možnost vlastního pojištění. V případě poškození vozu od výmolu se nelze spoléhat na samotné povinné ručení. To slouží k úhradě škod způsobených jiným účastníkům provozu. V případě poškození vlastního auta kvůli výmolu je klíčové havarijní pojištění.
|
Trčící šrouby hlaste správci. Retardéry štvou řidiče, ty rozbité dvojnásob
„Havarijní pojištění může řidičům pomoci především ve chvíli, kdy dojde k poškození vozu i na označené nerovnosti, případně když není možné jednoznačně prokázat odpovědnost správce komunikace. Je ale potřeba počítat s tím, že pojišťovna bude posuzovat, zda se řidič pokusil výmolu vyhnout a jestli přizpůsobil jízdu stavu vozovky, jak je ze zákona povinen,“ vysvětluje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí srovnávače Rixo a doplňuje, že některé pojišťovny nabízí speciální připojištění určené pro případ poškození od neoznačeného výmolu.
Při nehodě způsobené výmolem lze využít v případě potřeby i asistenčních služeb a zajistit si tak například odtah vozu nebo opravu na místě. Asistence je součástí jak havarijního pojištění, tak i povinného ručení, vždy ale záleží na konkrétním nastavení a limitech plnění. Odtah v souvislosti s nehodou bývá krytý standardně, liší se však maximální částka, do které pojišťovna náklady uhradí.