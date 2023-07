Spadl vám na auto strom? Bez pojistky jste nahraní a povinné ručení nepomůže

Stačí aby trochu víc fouklo a problém je na světě. Je jedno, jestli se vám o auto opřela popelnice, uletěný stan nebo spadl strom. V prvé řadě je potřeba zjistit, jestli se nikomu nic nestalo. Pokud zjistíte, že jsou na místě zranění, ihned volejte buď záchranáře a hasiče, nebo linku 112, která zajistí příjezd všech nutných jednotek záchranářů. Pokud je to potřeba, pomozte zraněným, vždy ale následujte pokyny operátora linky záchranářů.

Foťte, a ještě jednou foťte!

Pokud jde jen o škody na majetku, v prvé řadě si vše důkladně vyfoťte a ideálně i natočte. Čím víc materiálu pro pojišťovnu budete mít, tím lépe. Jakmile máte hotovo, nezapomínejte, že je nezbytné zabránit jakýmkoliv druhotným škodám. To znamená, že když vám třeba strom rozbil čelní okno, musíte se postarat o to, aby vám do auta nenateklo a voda nenapáchala další zbytečné škody. Pojistnou událost musíte řešit hned. Nikdy s tím zbytečně neotálejte.

A jak takovou situaci řešit? Především s vlastní pojišťovnou, a to jen v případě, že máte sjednáno pojištění na přírodní živly. Pokud máte jen povinné ručení, nezbyde vám nic jiného než škodu zaplatit z vlastní kapsy. Jediné, co pomůže, je mít uzavřenou buď speciální pojistku na živly nebo havarijní pojištění s tímto připojištěním. V takovém případě se o veškeré škody postará pojišťovna.

Zní to možná zvláštně, když strom nebo jakýkoliv jiný předmět, který auto poškodil, není váš, ale patří někomu jinému. Logicky by tedy za něj měl odpovídat majitel. Ovšem u přírodních živlů to tak jednoduché není.

Dřívější tisková mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Nová vysvětlila, že pojištění odpovědnosti majitele pozemku nebo přímo stromu v tomto případě nepomůže. „Je potřeba upozornit na skutečnost, že ty škody, které vzniknou právě například při orkánu, vichřici a jiných událostech, kde zasáhne takzvaná vyšší moc, nejsou z pojištění odpovědnosti kryty, protože člověk nemůže tyto situace předvídat a ani za ně nést zodpovědnost.“

Ovšem jinak to je v případě, kdy žádný vítr nefouká a soused se třeba o strom stará špatně. Jakmile za klidného dne strom spadne a něco poškodí, je událost řešena z pojištění odpovědnosti. Pokud jej dotyčný nemá, musí škody hradit z vlastní kapsy.