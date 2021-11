Nedostatek aut šponuje ceny, řidičům tak častěji hrozí podpojištění

Nedostatek čipů a dlouhé dodací lhůty většiny aut vytvořily dříve nečekanou situaci. Zánovní ojetinu můžete občas koupit dráž, než je ceníková cena stejného modelu prodávaného jako úplně nové auto. Máte ji totiž hned a bez čekání, za což jsou někteří zákazníci ochotní si připlatit (čtěte více). Výkupní ceny v autobazarech se totiž poměrně citelně zvedají, u některých značek a modelů dokonce až o 15 procent.



Strmý růst cen ojetin sleduje i leasingová společnost Arval, podle níž cena ojetých vozů meziročně vzrostla až o čtvrtinu (o růstu cen ojetin čtěte více zde). „Největší poptávka je po vozech s nízkým nájezdem kilometrů. V loňském roce jsme prodali po operativním leasingu přes 4 200 vozidel s kompletní servisní historií (a garantovaným nájezdem kilometrů). V současné době je poptávka po ojetých vozech tak silná, že zákazníci kupují prakticky vše a na kategorie vozů, tedy zda se jedná o auta typu SUV nebo combi, se příliš neohlížejí,“ říká Tomáš Masopust, vedoucí prodeje ojetých vozidel po operativním leasingu společnosti Arval.

Může hrozit podpojištění

Odborníci zároveň upozorňují na málo vnímaný fakt, že růst cen aut je jen jedním článkem v řetězci souvisejících komodit a služeb, kam patří náhradní díly, servis a v neposlední řadě pojištění. Například Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA upozorňuje, že minimálně do pěti let stáří by mělo mít havarijní pojištění každé auto, avšak se současným růstem cen se může vyplatit i u starších aut s tím, že se zároveň může hodit i připojištění skel, pneumatik a ráfků.

„Je to hodně individuální. U ojetého vozu je třeba brát v potaz stáří a cenu pořízení. Vždy také záleží i na finanční situaci dotyčného – jak velkou investicí v kontextu celého hospodaření domácnosti nákup vozu byl. Často si ale lidé platí havarijní pojištění i na starší vozy, protože jim prostě přirostly k srdci,“ říká Svobodová.

Na podpojištění upozorňuje i pojišťovna Direct, a to právě v souvislosti s růstem cen ojetých vozů. „Podpojištění zjišťujeme až v případě, kdy se stane škoda. Každopádně odhadujeme, že podpojištěných aut bude v desítkách procent. I proto, že auta poslední dobou zdražují,“ říká Michal Kárný z pojišťovny Direct a souhlasí, že s růstem cen v autoservisech je na místě, aby řidič zvážil havarijní pojištění.

Obecně ale situace s náhradními díly a cenami servisů není tak dramatická, jako u cen nových a ojetých aut. „Meziroční zdražení práce servisů se pohybuje na úrovni inflace,“ říká mluvčí Škoda Auto Česká republika Pavel Jína.

„Situace s náhradními díly se mění každým dnem, největší zpoždění teď mají dodávky tažných zařízení, autoskel nebo světlometů. V tomto období může být nedostatek zimních pneumatik, u některých rozměrů se tak již děje,“ říká Pavel Boháč, ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto.

„Co se zdražování náhradních dílů týče, většina automobilek mění ceny v průběhu roku a letos už ceny vzrostly v řádu jednotek procent. Nemáme informace, že by v návaznosti na zvyšování cen pohonných hmot za přepravu a energií mělo dojít do konce roku k dalšímu navýšení cen náhradních dílů.“