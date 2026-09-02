Pojišťovna tento krok oznámila v polovině srpna, přičemž značky jsou rozděleny do dvou skupin. Dongfeng, Nio a Zeekr bude Univé poskytovat zákonem požadované krytí odpovědnosti třetích stran, ale přestala nabízet komplexní pojištění. Vůbec pak nebude pojišťovat vozy čínských značek Hongqi, Changan, Voyah, Leapmotor, Jaecoo, MHero, Omoda, vietnamské VinFast a korejské KGM, dříve známé jako SsangYong. Řada dalších čínských značek ale na seznamu není a pojišťovna na ně stále uzavírá nové smlouvy. Jde třeba o MG nebo BYD.
Důvodem tohoto kroku je podle Univé nedostatek náhradních dílů, slabá technická podpora a malá servisní síť. To dohromady znamená, že i drobné poškození může často odstavit auto i na několik měsíců, případně se oprava tak prodraží, se nevyplatí ji dělat. To je pro pojistitele nepřijatelné a nepředvídatelné riziko.
|
Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně
Z jiných zemí zatím podobná omezení nejsou hlášená, ale třeba ve Velké Británii už média informovala o tom, že čínské vozy mají dražší pojištění. A to je víceméně případ i České republiky. Pojišťovny sice neposkytnou konkrétní rozdíly v cenách, ale základní úvaha je podobná jako v Británii.
|
LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili
„Slavia pojišťovna neustále doplňuje číselník vozidel, který zahrnuje i čínské značky, takže tato auta pojišťovat dokáže,“ říká její mluvčí Václav Bálek. „Škodní průběh, ale také servisní síť, poruchovost nebo ceny oprav nyní důkladně sleduje, protože uvádění čínských značek na náš trh je teprve na začátku a v rámci havarijního pojištění je třeba taxaci těchto vozidel aktualizovat.“
|
Čínské SUV Jaecoo 7 je nejprodávanějším autem ve Velké Británii. Test ukázal proč
„Standardně pojišťujeme široké spektrum vozidel včetně nových značek, které na český trh přicházejí,“ říká mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. „U povinného ručení máme kontraktační povinnost. U havarijního pojištění není značka vozidla jediným parametrem, ale rozhodně patří mezi důležité faktory. Pojišťovna při stanovení ceny vyhodnocuje především předpokládané náklady na opravy a škodní průběh daného modelu. Významnou roli hraje například hodnota vozidla, jeho stáří, výkon, technická výbava, frekvence škod, průměrná výše škod nebo náklady na opravy a náhradní díly. Cena za havarijní pojištění bude vyšší, samozřejmě se bude upravovat na základě reálného škodního průběhu.“
|
Španělsko kolonií čínského autoprůmyslu? Chystá se továrna na elektromobily
Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny doplňuje: „Z našeho pohledu je situace jasná – pojistíme všechny značky vozidel, které jsou dostupné na českém trhu. Faktem samozřejmě je, že u nově zastoupených značek může být omezená dostupnost servisů, nicméně pro nás to není důvodem, abychom tato vozidla nepřijali do pojištění.“
|
Prodej aut vyrobených v Číně roste. V Česku o 88 procent za první půlrok
Značka vozidla je tak rozhodně jedním z faktorů, které vstupují do stanovení ceny havarijního pojištění. „Důvodem je, že jednotlivé značky a modely se mohou lišit svou rizikovostí i očekávanými náklady na opravy. Roli mohou hrát například ceny náhradních dílů, náklady na servisní práce i dostupnost oprav. Při stanovení ceny pojištění ale vždy zohledňujeme kombinaci více parametrů. Samotná značka tedy není jediným rozhodujícím faktorem, ale představuje jeden z prvků, které mohou mít vliv na výslednou cenu pojištění,“ dodává Jan Marek.
|
Čínský trh s auty klesá. Automobilky valí přebytky do světa