Na evropském trhu se nejčastěji setkáte s vozy, které vycházejí z klasických předokolek a zadní náprava se jim připojuje pomocí mezinápravové spojky. Typickým zástupcem jsou čtyřkolky ve škodovkách a běžných volkswagenech.
Z výběru je dnes vynecháme, protože s koncernovými čtyřkolkami bývají dost často problémy. Majitelé ignorují předepsaný servis (výměna oleje v mezinápravové spojce po 60 tisících km nebo třech letech) a mnoha škodovkám a volkswagenům vůbec čtyřkolka nefunguje. A vynecháme také drahé prémiovky od BMW, Audi, Mercedesu a podobně. Na takových autech se nedá levně opravit vůbec nic.
Kdo potřebuje velké SUV, koupí celkem jednoduše některé z těchto korejských dvojčat. Modely ix35 a Sportage jsou ve čtyřkolce nejčastěji s dvoulitrovým benzinovým motorem.