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Auto na zimu. Hledáte levnou čtyřkolku do hor? Dá se najít i do 200 tisíc

Autor:
  13:00
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Fiat Panda Cross | foto: Kateřina Horáková

Sháníte ojeté auto na zimu do hor, potřebujete nutně čtyřkolku, ale máte značně omezený rozpočet, třeba jen maximálně 200 tisíc korun? I za to se dá celkem slušně nakoupit. Čtyřkolek je v současné inzerci přibližně 28 %, ovšem mezi auty v cenové relaci do 200 tisíc jen asi 10 %. Typů pohonu všech kol je několik.

Na evropském trhu se nejčastěji setkáte s vozy, které vycházejí z klasických předokolek a zadní náprava se jim připojuje pomocí mezinápravové spojky. Typickým zástupcem jsou čtyřkolky ve škodovkách a běžných volkswagenech.

Z výběru je dnes vynecháme, protože s koncernovými čtyřkolkami bývají dost často problémy. Majitelé ignorují předepsaný servis (výměna oleje v mezinápravové spojce po 60 tisících km nebo třech letech) a mnoha škodovkám a volkswagenům vůbec čtyřkolka nefunguje. A vynecháme také drahé prémiovky od BMW, Audi, Mercedesu a podobně. Na takových autech se nedá levně opravit vůbec nic.

Kdo potřebuje velké SUV, koupí celkem jednoduše některé z těchto korejských dvojčat. Modely ix35 a Sportage jsou ve čtyřkolce nejčastěji s dvoulitrovým benzinovým motorem.

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Témata: čtyřkolka, Ojetina

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