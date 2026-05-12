Výhrůžky rostoucím dluhem, pokuty za jízdu bez dálniční známky nebo za přestupky. Obsah podvodných SMS zpráv je různý, ale za cíl mají vždy jen jediné. Dostat z příjemce peníze, případně dostat se k jeho účtu. Aktuálně se tento typ rozmáhá v Olomouckém kraji, kde před podvodnými SMS zprávami varovali tamní městští strážníci.
„V samotných zprávách jsou lidé, kteří mnohdy nejsou řidiči nebo ani nevlastní motorové vozidlo, vyzýváni k úhradě pokuty za překročení rychlosti. Městská policie Olomouc v žádném případě nemá co do činění s takovými zprávami. Samotné přestupkové jednání související s porušením nejvyšší povolené rychlosti na území města Olomouce, které bylo zjištěno na základě měření mobilním radarem nebo stacionárními radary, je oznamováno příslušnému správnímu orgánu při olomouckém magistrátu k dalšímu řešení,“ informovala městská policie.
Nejde ale jen o neexistující pokuty za neexistující přestupky. Řada motoristů už se jistě setkala s podobnými zprávami, které tvrdí, že má příjemce dluh za jízdu bez dálniční známky. Jedná se o případ phishingu, kdy uživatelé jsou ve zprávách vyzýváni k tomu, aby klikli na v textu uvedený odkaz, přes který se dostanou na podvodnou webovou stránku, která ale navozuje dojem oficiálního portálu.
Pokud už na odkaz, například omylem, kliknete, nezadávejte na web žádné citlivé údaje, které by mohly být zneužité. „Důrazně doporučujeme na tyto zprávy nereagovat a neklikat na odkazy v nich uvedené. Jedná se o podvodný pokus o zneužití vašich údajů nebo finančních prostředků,“ varuje Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti Cendis, správce systému. K uložení pokuty je vždy nutná fyzická kontrola ze strany policie nebo celní správy. Pokud k takové kontrole nedošlo, zpětná pokuta ani jiná sankce není možná.
Za pár minut vyluxovaný účet
Všechny zprávy mají přiložený odkaz, na který když kliknete, máte vyplnit údaje k vozidlu a osobní údaje. Následně po vás chtějí neznámí pachatelé vyplnit údaje o platební kartě a dostat se k vašim penězům. S touto zprávou se na policisty obrátilo několik lidí, kteří se dotazovali právě na to, zda se náhodou nejedná o podvod.
„Policisté vás nikdy nebudou vyzývat k platbě pokut cestou SMS zpráv. Neunáhlete se, přemýšlejte. Neklikejte na neznámé odkazy a nevyplňujte nikam své osobní údaje a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Podívejte se také, kdo vám sms či e-mail zasílá. Na první pohled se jedná o adresu, která je složená z malých a velkých písmen, číslic, cizích koncovek. Odesílatelem je vždy podvodník,“ upozornila krajská policejní tisková mluvčí Lenka Krausová.
A pozor také při nákupu dálniční známky. Na internetu se objevují další a další webové stránky nabízející dálniční známky za cenu vyšší, než stanoví vládní nařízení.
Pokud dochází k přeprodeji dálničních známek neautorizovanými osobami, je povinností prodávajícího jednoznačně informovat spotřebitele o ceně elektronické dálniční známky, ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby a o celkové ceně. Kupující musí znát od začátku nejen celkovou částku, ale i hodnotu jednotlivých položek, z které se celková cena skládá.
„Je plně na uvážení kupujícího, zda si zakoupí elektronickou dálniční známku v oficiálním prodeji za cenu stanovenou v nařízení vlády nebo za cenu vyšší u jiných prodejců. Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.
Nicméně to, že jste narazili na přeprodejce, je ještě ta lepší zpráva. Existuje řada podvodných webů, které se z vás snaží jen vylákat peníze, případně přístupy do vašeho bankovního účtu a žádnou známku od nich nikdy neuvidíte. Místo toho vám vyluxují účet. Existují jen dvě online oficiální cesty, kde se známka dá koupit beze strachu a bez poplatků. Jde o oficiální webové stránky edalnice.cz nebo také edalnice.gov.cz.