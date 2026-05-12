Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neexistující pokuty a výhrůžky. Českem se jako lavina šíří podvodné SMS zprávy

Autor:
Dostávají je i ti, kteří vůbec nejsou řidiči a nemají ani řidičský průkaz. Před novodobými podvodníky varují strážníci, policisté i ministerstvo dopravy. Hlavní je obezřetnost, na zprávy nikdy nereagujte.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Výhrůžky rostoucím dluhem, pokuty za jízdu bez dálniční známky nebo za přestupky. Obsah podvodných SMS zpráv je různý, ale za cíl mají vždy jen jediné. Dostat z příjemce peníze, případně dostat se k jeho účtu. Aktuálně se tento typ rozmáhá v Olomouckém kraji, kde před podvodnými SMS zprávami varovali tamní městští strážníci.

„V samotných zprávách jsou lidé, kteří mnohdy nejsou řidiči nebo ani nevlastní motorové vozidlo, vyzýváni k úhradě pokuty za překročení rychlosti. Městská policie Olomouc v žádném případě nemá co do činění s takovými zprávami. Samotné přestupkové jednání související s porušením nejvyšší povolené rychlosti na území města Olomouce, které bylo zjištěno na základě měření mobilním radarem nebo stacionárními radary, je oznamováno příslušnému správnímu orgánu při olomouckém magistrátu k dalšímu řešení,“ informovala městská policie.

Nejde ale jen o neexistující pokuty za neexistující přestupky. Řada motoristů už se jistě setkala s podobnými zprávami, které tvrdí, že má příjemce dluh za jízdu bez dálniční známky. Jedná se o případ phishingu, kdy uživatelé jsou ve zprávách vyzýváni k tomu, aby klikli na v textu uvedený odkaz, přes který se dostanou na podvodnou webovou stránku, která ale navozuje dojem oficiálního portálu.

Pokud už na odkaz, například omylem, kliknete, nezadávejte na web žádné citlivé údaje, které by mohly být zneužité. „Důrazně doporučujeme na tyto zprávy nereagovat a neklikat na odkazy v nich uvedené. Jedná se o podvodný pokus o zneužití vašich údajů nebo finančních prostředků,“ varuje Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti Cendis, správce systému. K uložení pokuty je vždy nutná fyzická kontrola ze strany policie nebo celní správy. Pokud k takové kontrole nedošlo, zpětná pokuta ani jiná sankce není možná.

Za pár minut vyluxovaný účet

Všechny zprávy mají přiložený odkaz, na který když kliknete, máte vyplnit údaje k vozidlu a osobní údaje. Následně po vás chtějí neznámí pachatelé vyplnit údaje o platební kartě a dostat se k vašim penězům. S touto zprávou se na policisty obrátilo několik lidí, kteří se dotazovali právě na to, zda se náhodou nejedná o podvod.

„Policisté vás nikdy nebudou vyzývat k platbě pokut cestou SMS zpráv. Neunáhlete se, přemýšlejte. Neklikejte na neznámé odkazy a nevyplňujte nikam své osobní údaje a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Podívejte se také, kdo vám sms či e-mail zasílá. Na první pohled se jedná o adresu, která je složená z malých a velkých písmen, číslic, cizích koncovek. Odesílatelem je vždy podvodník,“ upozornila krajská policejní tisková mluvčí Lenka Krausová.

A pozor také při nákupu dálniční známky. Na internetu se objevují další a další webové stránky nabízející dálniční známky za cenu vyšší, než stanoví vládní nařízení.

Pokud dochází k přeprodeji dálničních známek neautorizovanými osobami, je povinností prodávajícího jednoznačně informovat spotřebitele o ceně elektronické dálniční známky, ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby a o celkové ceně. Kupující musí znát od začátku nejen celkovou částku, ale i hodnotu jednotlivých položek, z které se celková cena skládá.

„Je plně na uvážení kupujícího, zda si zakoupí elektronickou dálniční známku v oficiálním prodeji za cenu stanovenou v nařízení vlády nebo za cenu vyšší u jiných prodejců. Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.

Nicméně to, že jste narazili na přeprodejce, je ještě ta lepší zpráva. Existuje řada podvodných webů, které se z vás snaží jen vylákat peníze, případně přístupy do vašeho bankovního účtu a žádnou známku od nich nikdy neuvidíte. Místo toho vám vyluxují účet. Existují jen dvě online oficiální cesty, kde se známka dá koupit beze strachu a bez poplatků. Jde o oficiální webové stránky edalnice.cz nebo také edalnice.gov.cz.

Vstoupit do diskuse

Poválečná Škoda „Tudor“ šla na dračku, vyvážela se do celého světa

Nejčtenější

Hasiči slaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

Nový Mercedes C je zatím jen elektrický. V evropské premiéře je k vidění v Praze

Koncová světla s integrovaným motivem hvězd jsou propojena širokým černým...

Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie,...

Malá, ale šikovná. První poválečná škodovka se vyvážela do celého světa

Škoda 1101

Na jaře roku 1946 zahájila mladoboleslavská Škodovka sériovou výrobu typu 1101 zvaného „Tudor“. Tento povedený typ, který i v náročných provozních podmínkách prokázal dobrou spolehlivost a byl...

Konečně elektro, které dává smysl. Elektrické polo vzývá ducha původního golfu

Volkswagen ID.Polo

Jste potápěč, nebo švestka? Takhle rozlišují automobilisty designéři a konstruktéři Volkswagenu. První nastupují do auta hlavou napřed, druzí se nejdřív usazují. Ve videu to pro iDNES.cz rozšafně...

EU chce přísnější STK. Kontrolu stařešin každý rok a utrum za vypnutí asistentů

Premium
ilustrační snímek

Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se tzv. technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla...

Neexistující pokuty a výhrůžky. Českem se jako lavina šíří podvodné SMS zprávy

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel...

Dostávají je i ti, kteří vůbec nejsou řidiči a nemají ani řidičský průkaz. Před novodobými podvodníky varují strážníci, policisté i ministerstvo dopravy. Hlavní je obezřetnost, na zprávy nikdy...

12. května 2026

Je to definitivní: čínské automobilky obsazují evropské továrny a značky

Premium
Leapmotor T03

Evropský automobilový průmysl prochází seismickou změnou. Z kdysi tabuizovaného tématu se stala pragmatická strategie přežití: proměnit čínskou hrozbu v záchranné lano pro továrny na starém...

12. května 2026

KVÍZ: Poznáte auto podle siluety? Otestujte se

Sileuta auta

Jak máte nakoukaná auta? Poznáte je jen podle siluety? Vybrali jsme deset aut s charakteristickými tvary a grafik je upravil tak, aby z nich zbyly jen obrysy a pár typických detailů.

vydáno 12. května 2026

Velikán autodesignu slaví, dnes maluje pro Čínu a boty. Máme unikátní skicu

Unikátní skica Alfy Romeo 156 od Waltera de Silvy z archivu Romana Poláčka

Jedno z nejslavnějších aut devadesátých let, evropské Auto roku 1998 a hlavně skvělý vůz – jednoduše „alfa alfovatá“. Vše začalo fantastickým designem ze skicáku Waltera de’Silvy – 156 byla jedním z...

11. května 2026,  aktualizováno  11:54

Čínský litr CFMOTO je nejočekávanější novinka. Projeli jsme ho i v terénu

CFMOTO 1000MT-X Aerolite grey

Nejočekávanější novinkou letošního roku od CFMOTO je bezesporu litrové cestovní enduro. Kromě stávajících majitelů osmistovek na něj čeká i řada dalších zájemců a nedlouho po české premiéře jsme měli...

11. května 2026

Hyundai ix20 je spolehlivý šikula. Jak postupovat v bazaru, abyste nesáhli vedle

Premium
Hyundai ix20

Ačkoli se nám automobilky snaží skrze marketingové kampaně vnutit obraz, že nejlepší auto je přece SUV, lidé to viděli jinak a pořád mají zájem o kompaktní auta s chytře řešeným vnitřním prostorem. A...

11. května 2026

Cesta autokarem Sýrií byla pro otrlé. Ve výbavě byl kulomet i zlato na úplatky

Premium
Svérázné podnikání vedla Nairn Transport Company se souhlasem dvou vlád....

V časech, kdy se za průjezd Syrskou pouští platilo buď zlatem, nebo krví, rozjeli dva podnikaví bratři z Nového Zélandu šílený byznys. Do vyprahlých pustin, jimiž se nejistě pohybovali i beduíni na...

10. května 2026

Motoroid jezdí sám, učí se z chyb a čte emoce. Motorku už moc nepřipomíná

Na první pohled by se zdálo, že Yamaha přestřelila. Poslední model konceptu...

Na první pohled by se zdálo, že Yamaha přestřelila. Poslední model konceptu Motoroid už motocykl moc nepřipomíná. Slůvko motorka v jeho popisu ostatně ani nezazní. Má jít o samovyvažovací, umělou...

10. května 2026

Veterány dojely do Neapole, ale největší příběhy se psaly cestou

Czech Oldtimer Express 2026

Czech Oldtimer Express 2026 byl italskou jízdou za sluncem, historií a krásnými silnicemi. Ale byl i zkouškou techniky, nervů, benzinu nejasného původu a schopnosti dojet, i když se okolnosti začnou...

9. května 2026

S Fordem Fiesta je dávno amen, slavný šikula by oslavil padesátiny

Vše nasvědčovalo tomu, že nový malý hatchback Fordu se bude stejně jako jeho...

Evropský automobilový průmysl zažíval v 70. letech minulého století éru výrazného technického pokroku, spojenou s nástupem předního pohonu nebo malých úsporných motorů. V té době se také zrodilo...

9. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Premium
Motocyklový závodník Kamil Holán ve Žďáře nad Sázavou představil nový...

Českou motorkářskou komunitu zasáhla tragérie, zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Přinášíme exkluzivně dosud nikdy nevydaný rozhovor...

8. května 2026  8:37

Veteránské závody nabídnou parádní zážitek. Podívejte se na legendu

Histo Cup 2026 – zahájení sezony 2026 na Autodromu Most

Milovníci aut mají víkendový program jasný. Míří do Brna na zápolení závodních veteránů. „Histo Cup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšte se na ostré tempo, kde o souboje dveře na dveře...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.