Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili vlastní „Ceny roku“. Sledujte nový díl podcastu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka, exkluzivně na iDNES.cz.

Celou 17. epizodu podcastu V autě, kde jsou jsou vítězové všech kategorií, si poslechněte na platformě Forendors.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Osobnost roku v autoprůmyslu

Nominovaní: Elon Musk, Donald Trump, Oliver Blume, Carlos Tavares

Elon Musk se v nominacích objevuje navzdory tomu, že jeho přímý vliv na automobilový průmysl je dnes spíše už neexistující. Tesla sice stále těží z technologického náskoku v oblasti pohonu a softwaru, zároveň ovšem stagnuje v produktovém vývoji a nenaplňuje vlastní ambiciózní sliby. Ať už jde o robotaxi, autonomní řízení nebo nové modely. Musk zůstává symbolem éry, kdy jeden člověk dokázal změnit celé odvětví, ale zároveň i ukázkou limitů tohoto přístupu.

Za poslední měsíce na excesech Elona Muska tvrdě tratili akcionáři. A kdo na nich naopak ve velkém vydělává? Především výrobci všemožných nálepek a polepových folií, které pomáhají majitelům vozů značky Tesla distancovat se od podivného chování generálního ředitele stejnojmenné společnosti. S nálepkou o Antielonovském klubu se pokouší prorazit výrobci designových nálepek ze studia MadPufferStickers. Donedávna zdobili jen skateboardy.
Prodejte svou Teslu. Takové heslo ale naráží na problematickou realitu. Kdo by si ji teď chtěl koupit? Pro čtyřiadevadesát procent Němců je teď takový nákup za hranou slušnosti.
Koupil jsem si to dřív, než se Elon zcvoknul. Když přijde na polepy pro elektromobily, u značky Tesla je to aktuálně naprostý bestseller.
Šéf Tesly Elon Musk na obhlídce staveniště továrny automobilky u Berlína
17 fotografií

Musk je taky zároveň symbolem toho, že jeden člověk dokáže značku vytáhnout nahoru, ale zároveň ji taky potápět. Jeho politické angažmá u Donalda Trumpa, jeho chování i vlivové akce (podpora německé radikální straně AfD, otevřená kritika EU…), naopak dokázala taky podle průzkumů spoustu potenciálních zákazníků Tesly odradit.

Donald Trump se do automobilového světa vrací jako politická síla, která jej dokáže výrazně rozkolísat. Cla, tlak na přesun výroby do USA, odmítání elektromobility a nepředvídatelné kroky mají přímý dopad na strategii automobilek po celém světě.

Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

Oliver Blume, šéf koncernu Volkswagen, naopak zosobňuje manažerské dilema Evropy: složitý kompromis mezi politikou, odbory a trhem.

A Carlos Tavares, bývalý šéf Stellantisu, je příkladem manažera, který sice exceloval v krátkodobých číslech, ale za cenu oslabení značek a dlouhodobého vývoje.

Všechny naštval, a tak raději odešel. Šéf Stellantisu Tavares okamžitě skončil

Událost roku

Nominovaní: odchod Lucy de Mea z Renaultu, „schody do nebe“ v Číně, zavření drážďanské továrny Volkswagenu, nástup čínských značek do Evropy

Odchod Lucy de Mea z čela Renaultu je symbolickou událostí roku. Jeden z mála evropských šéfů automobilek, který dokázal mluvit otevřeně o problémech průmyslu, odešel ve chvíli, kdy zřejmě dospěl k závěru, že další posun v rámci evropských regulací už není možný. Renault pod jeho vedením ožil designově i strategicky, ale narážel na limity velikosti i politického prostředí.

Potvrzeno: Šéf Renaultu opouští auta. Je to z frustrace z vývoje autoprůmyslu?

Další nominace mají silnou symboliku. Neúspěšný pokus čínské značky vyjet slavné „Schody do nebe“ – a následná reakce Land Roveru – ukázal rozdíl mezi rychlým vývojem a skutečnou technickou hloubkou.

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

Zavření skleněné manufaktury Volkswagenu v Drážďanech představuje definitivní konec jedné éry. Éry někdejšího šéfa koncernu VW, Ferdinanda Piëcha.

VW poprvé v historii zavírá továrnu v Německu. Výkladní skříň na elektro

A do toho všeho postupně vstupují čínské značky do Evropy: méně pompézně, než se čekalo, ale o to systematičtěji.

Hláška roku

Nominovaní: „Volkswagen nemá peníze na nový Touareg“, Trumpův obdiv k japonským kei cars

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Výrok o tom, že Volkswagen nemá prostředky na vývoj nové generace Touaregu, shrnuje stav jednoho z největších evropských koncernů lépe než dlouhé finanční zprávy. Model, který byl symbolem technologické i finanční síly značky, dnes nemá jasného nástupce. Nízké marže, drahý vývoj a tlak regulací vedou k paradoxu, kdy automobilka nedokáže investovat do auta, které jí dříve vydělávalo.

Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Druhá nominace patří Donaldu Trumpovi a jeho obdivu k malým japonským kei cars. V kontextu americké automobilové kultury, postavené na velkých pickupech a SUV, působí tato představa absurdně. Zároveň ovšem ukazuje, jak snadno se automobilová témata stávají politickými symboly – bez ohledu na technickou či tržní realitu.

V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

Pitomost roku

Nominovaní: konec Jaguaru v tradiční podobě, zničení továrny Bugatti v Campogallianu, konec Fordu Focus

Značka Jaguar je ukázkou toho, jak lze „pohřbít“ vlastní identitu. Radikální přerod v čistě elektrickou značku, spojený s nejasnou designovou i produktovou vizí, připomíná spíše restart bez návaznosti než promyšlený vývoj.

Jaguar oslavil devadesátiny na dně bazénu. Zavzpomínejte na jeho nejlepší auta

Podobně smutným symbolem je zdevastovaná továrna Bugatti v Campogallianu, místo spojené s legendárním modelem EB110, které dnes chátrá bez jasné budoucnosti.

Nejsilnější nominací je ovšem konec Fordu Focus. Model, který se ještě v posledních letech prodával ve vysokých číslech, skončil bez náhrady – a to v době, kdy Ford v Evropě hledá novou identitu. Focus se stal symbolem aut, která by mohla dál úspěšně existovat, ale končí kvůli strategickým a regulačním rozhodnutím.

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Vítěz roku

Nominovaný: Škoda Auto

Škoda Auto vychází z hodnocení jako tichý vítěz roku. Ne proto, že by nabízela nejodvážnější technologie, ale díky pragmatickému přístupu. Značka dokázala vyvážit spalovací a elektrické modely, drží vysoké výrobní objemy, stabilní marže a její továrny jedou na hraně kapacit. Překonání hranice milionu vyrobených aut jen podtrhuje její pozici.

V kontextu evropského autoprůmyslu je Škoda příkladem toho, že opatrnost nemusí znamenat zaostalost. Zatímco jiní sázeli vše na jednu kartu, mladoboleslavská automobilka si ponechala manévrovací prostor, který se dnes ukazuje jako klíčová výhoda.

V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

Loser roku

Nominovaný: autoprůmysl jako celek

Největším poraženým roku není jedna značka, ani jeden manažer, ale celé odvětví. Evropský automobilový průmysl se ocitl mezi tlakem regulací, nástupem Číny a technologickým přerodem, který se ukázal být složitější, než se předpokládalo. Výsledkem je nejistota, rušení modelů a opatrné investice.

Zároveň ovšem platí, že právě toto období může být očistné. Po letech setrvačnosti je průmysl nucen přemýšlet znovu o tom, co vlastně auto má být, komu slouží a za jakých podmínek může dlouhodobě fungovat. A právě v tom vidíme paradoxní naději do dalších let.

Za poslední měsíce na excesech Elona Muska tvrdě tratili akcionáři. A kdo na nich naopak ve velkém vydělává? Především výrobci všemožných nálepek a polepových folií, které pomáhají majitelům vozů značky Tesla distancovat se od podivného chování generálního ředitele stejnojmenné společnosti. S nálepkou o Antielonovském klubu se pokouší prorazit výrobci designových nálepek ze studia MadPufferStickers. Donedávna zdobili jen skateboardy.
Prodejte svou Teslu. Takové heslo ale naráží na problematickou realitu. Kdo by si ji teď chtěl koupit? Pro čtyřiadevadesát procent Němců je teď takový nákup za hranou slušnosti.
Koupil jsem si to dřív, než se Elon zcvoknul. Když přijde na polepy pro elektromobily, u značky Tesla je to aktuálně naprostý bestseller.
Šéf Tesly Elon Musk na obhlídce staveniště továrny automobilky u Berlína
17 fotografií

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

5. ledna 2026,  aktualizováno  13:01

Hybrid s manuálem Honda CR-Z je unikát každým coulem. Bazarovky se nebojte

Premium
Honda CR-Z

Japonské automobilky jsou známé svým neortodoxním přístupem k řešení různých technických požadavků. Někdy se z toho stane hit, jindy šlápnou vedle. Například Toyota a její hybridní Prius vlastně...

5. ledna 2026

Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů

Autoškola pro řidiče motocyklů, aut, autobusů, náklaďáků a zemědělských strojů

Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně...

5. ledna 2026

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

4. ledna 2026

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...

2. ledna 2026

Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek

Škoda 200 RS

V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.

2. ledna 2026

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

2. ledna 2026

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety

Gin The Archaeologist

Už několik desítek let jsou řidiči vychovávaní v tom, že alkohol za volant nepatří. Jako první tlačila na jeho zákaz pro řidiče tehdy známá lékařka. Od prvního ledna 1961 se „pod vlivem“ řídit nesmí....

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.