Podcast V autě: Škoda je šampionem, Češi na ni mají být hrdí

Ukázku z nového dílu si poslechněte ve videu, kompletní epizodu podcastu V autě najdete na Forendors.
Italové mají Fiat. Značku, která na Apeninském poloostrově už není nejprodávanější (to byl poprask, když Fiat předjel Volkswagen) a doma si vyslechne spoustu kritiky, ale pořád ji berou jako kus národního bohatství a pilíř ekonomiky. Historicky se v Itálii žertovalo o jakémsi „ministerstvu Fiat“. Co je dobré pro Fiat, je dobré pro Itálii, říkalo se v šedesátých až osmdesátých letech s vědomím, jak velkou část tamní ekonomiky tento (zdaleka nejen strojírenský) obr tvoří. V Německu si to samé uvědomují o místních automobilkách, ve Francii to samé (velkou část Renaultu dokonce vlastní stát).
V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
A Češi? Ti mají Škodu, firmu s ještě lepšími čísly, než je Fiat nebo Renault. A přesto se najdou lidé, kteří se jí obloukem vyhýbají s tím, že je přece „v německých rukou“ a na škodovky nadávají.
Rozdíl je pikantní hlavně teď, když Škoda Auto zveřejnila výsledky za první pololetí 2026. Letos firma vyrobila 609 tisíc vozů, o 6,5 procenta více než loni. Zákazníkům dodala 555 700 aut, což představuje meziroční nárůst o 9 procent. A zisk? 1,366 miliardy eur, v přepočtu zhruba 33 miliard korun. Za šest měsíců.
Na evropském trhu se Škoda drží na druhém místě. Z celkových dodávek zamířilo 468 tisíc vozů právě do Evropy, a to docela dobře ukazuje, kde má značka pořád svůj domov.
Mezi modely se nic převratného nestalo, a to je vlastně dobrá zpráva. Nejprodávanější zůstává Octavia s 96,5 tisíce kusy. Za ní Kodiaq (75 tisíc), Kamiq (65 tisíc) a Fabia (62 tisíc). Zajímavý je souboj v elektrické části nabídky. Nový Elroq se prodává v podobných počtech jako Fabia a předhání dosavadní vlajkovou loď mezi elektromobily, tedy Enyaq, který zůstal na 38 tisících. Elektrická Škoda tak začíná dávat smysl i v číslech, ne jen v prospektech.
Za dobrými čísly se skrývá i personální otazník. Spekuluje se o pohybu v nejvyšším patře Volkswagenu. Martin Jahn, jediný Čech v představenstvu Škody Auto a člověk odpovědný za prodej a marketing, by se mohl posunout výš, přímo do představenstva samotné značky Volkswagen.
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Tam by opět potkal Thomase Schäfera, bývalého šéfa Škody, který dnes řídí celou skupinu objemových značek koncernu, tedy Volkswagen, Škodu i Seat s Cuprou. V Mladé Boleslavi měl Schäfer Jahna v představenstvu.
Pozice generálního ředitele Olivera Blumeho není vzhledem k situaci koncernu nijak jistá a Schäfer patří mezi ty, kdo by ho jednou mohl nahradit. Kdyby k tomu došlo, uvolnila by se místa a mezi kandidáty na posun by možná mohl patřit i Jahn, který se ve vrcholových manažerských pozicích celého koncernu VW pohybuje už nějakých dvacet let.
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Příběh Škody po roce 1989 patří k tomu nejlepšímu, co se ve střední a východní Evropě po pádu železné opony povedlo. Firma zvládla změnu režimu, prošla vydařenou privatizací a vyrostla do podoby, která jí dnes dává obrovskou tržní sílu. Klíčový zaměstnavatel, fungující národní firma, výrobce, který se v Evropě drží na druhé příčce.
A přesto ta italská samozřejmost, kdy je domácí značka prostě součást národní identity, u nás pořád trochu chybí. Škoda vydělala za půl roku 33 miliard korun a část Čechů si o ní řekne, že to není „naše“. Fiat by o takovém luxusu mohl jen snít.
Aktuální situaci v evropském autoprůmyslu a novinky ze světa čtyř kol komentují Pavel Cyprich a František Dvořák v novém díle podcastu V autě, exkluzivně na iDNES.cz.
Šéf koncernu VW varuje před konkurencí z Číny
Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume varoval, že do Evropy stále více expanduje čínská konkurence. Poukázal na více než 150 konkurenčních značek působících v Číně, které postupně míří na evropský trh.
Dozorčí rada koncernu podle dřívějších informací deníku Süddeutsche Zeitung už v hlasování odmítla vedením navrhovaný úsporný balíček. Proti byli zástupci zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko, kteří v radě drží 12 z 19 hlasů, uvedla agentura DPA.
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„Když se podíváme do budoucnosti, přibývá rizik,“ řekl Blume. Šéf koncernu zároveň odmítl zjednodušující spojení „krize Volkswagenu“. Podle jeho mínění jde o krizi celého automobilového sektoru, na niž firma podle něj už reaguje změnami zaměření. Volkswagen chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit zahrnující drastické omezení výroby.
Souhlas dozorčí rady potřebuje podle Blumeho jen zhruba pětina chystaného balíčku, tedy rozhodnutí týkající se závodů, personálních změn a firemní struktury. Zbylých 80 procent podle něj může realizovat přímo vedení koncernu, které s tím už začalo. Mimo jiné jde o oznámené výrazné omezení počtu modelových variant. Často zmiňovaných 50 000 dalších pracovních míst nad rámec dosud oznámeného propouštění označil Blume zatím za čistě teoretické číslo vyplývající z plánovaných úspor. Konkrétní personální dopady se podle značek, společností a regionů teprve zjišťují. Podle nedávné zprávy agentury Reuters by v koncernu mohlo v příštích letech zaniknout až 140 000 pracovních míst. Na konci loňského roku koncern podle své výroční zprávy zaměstnával kolem 663 000 lidí.
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Případné zavírání závodů Blume označil za krajní řešení, kterému by se rád vyhnul. Nejistá budoucnost přitom i nadále ohrožuje čtyři německé závody, a to v Emdenu, Cvikově (Zwickau), Hannoveru a Neckarsulmu. Volkswagen pro ně po roce 2030 nemá zajištěné ekonomicky životaschopné využití.
Jako jedna z alternativ se u závodu v Osnabrücku zvažuje výroba pro zbrojní průmysl. Volkswagen také prověřuje možnost vyrábět v Evropě některé modely, které zatím nabízí pouze v Číně. Spolupráci s čínskými konkurenty jako BYD nebo Geely přímo ve svých továrnách nicméně Blume odmítl.
Blume také agentuře DPA řekl, že chce plánovaný úsporný balíček přijmout ještě do konce letošního roku. Další zasedání dozorčí rady by se mělo uskutečnit v září. Podle Blumeho jsou ale navrhovaná opatření tak obsáhlá, že bude potřeba o nich jednat i na dalších zasedáních.
Volkswagenu v prvním pololetí klesl zisk po zdanění o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard Kč), provozní zisk se snížil téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur. K plánu úspor by se měla dozorčí rada znovu sejít v září.
Mladoboleslavská Škoda Auto, která je součástí koncernu, už dříve sdělila, že restrukturalizace nebude mít na její provoz v Česku přímý dopad. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody a má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Provozní zisk samotné Škody Auto zhruba o šest procent vzrostl a dosáhl téměř 1,4 miliardy eur.
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Hlavní akcionář Volkswagenu je ve ztrátě
Holdingová společnost Porsche SE, která je hlavním akcionářem koncernu Volkswagen, se v pololetí propadla do čisté ztráty 2,22 miliardy eur (téměř 54 miliard Kč) po zisku 338 milionů eur před rokem. Zároveň automobilku vyzvala, aby podnikla rychlé kroky k posílení konkurenceschopnosti.
Za rozsáhlou pololetní ztrátou společnosti Porsche SE stojí zejména snížení účetní hodnoty podílu v automobilce Volkswagen. „Skupina Volkswagen se nachází na historické křižovatce. V zájmu firmy a její dlouhodobé konkurenceschopnosti musejí všichni zúčastnění převzít zodpovědnost. Čím déle se budou rozhodnutí odkládat, tím větší budou problémy,“ uvedl předseda představenstva holdingu Porsche SE Hans Dieter Pötsch. „Nyní je potřeba soustředit se výhradně na to, co je z podnikatelského a ekonomického hlediska nezbytné. Vše ostatní musí ustoupit do pozadí,“ dodal.
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Člen představenstva holdingu zodpovědný za finance Johannes Lattwein pak označil za nezbytné odbourat nadbytečné výrobní kapacity, výrazně snížit náklady a zásadně zlepšit rozhodovací a řídicí procesy. „Jako většinový vlastník kmenových akcií Volkswagenu proto Porsche SE podporuje vedení koncernu a jeho návrhy,“ uvedl. „Cílem je konkurenceschopnost. Ve snaze o její zajištění je potřeba zvážit každou možnost. Jinak Volkswagenu hrozí, že v mezinárodní konkurenci natrvalo ustoupí do pozadí,“ dodal.
Holding Porsche SE ovládaný rodinami Porscheů a Piëchů není totožný s výrobcem sportovních vozů Porsche AG, který je samostatnou dceřinou firmou koncernu Volkswagenu. V roce 2022 vstoupily akcie společnosti Porsche AG na burzu, Volkswagen nicméně zůstal jejím většinovým vlastníkem.
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Celý rozbor situace i další témata najdete v novém dílu podcastu V autě, kompletní epizoda je na Forendors.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně najezdí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.