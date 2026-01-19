V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících, ale proto, že dává ekonomický smysl. Automobilce i zákazníkům. Sledujte nový díl podcastu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka, exkluzivně na iDNES.cz.

Celou epizodu podcastu V autě, kde jsou jsou vítězové všech kategorií, si poslechněte na platformě Forendors.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Superb je dnes jedním z posledních zástupců vyšší střední třídy v Evropě. Volkswagen Passat, jeho technické dvojče, už se jako sedan neprodává a zůstal pouze v provedení kombi. Škoda naopak sedan, přesněji liftback, drží dál a zjevně s ním počítá i do dalších let.

Od roku 2001 se vyrobilo přes 1,6 milionu Superbů. Na poměry Škody to není masový model, ale je to auto s vyšší průměrnou cenou, bohatými výbavami a silným zastoupením ve firemních flotilách. Právě tyhle vozy pomáhají značce držet se mezi nejziskovějšími v koncernu Volkswagen, kde Škoda dlouhodobě vykazuje marže kolem 7–8 procent.

Základní charakter Superbu se nemění, mění se svět kolem. Dřív byl Superb levnější alternativou k prémiovým sedanům, dnes je jedním z posledních „normálních“ velkých aut pro lidi, kteří nechtějí SUV.

Kouzla a čáry nového Superbu. Škoda si dopřála limuzínu, projeli jsme ji

Aktuální generace sdílí techniku s novým Passatem, vyrábí se v Bratislavě a nabízí benzinové, dieselové i plug-in hybridní verze, které jsou důležité hlavně pro firmy. Testovaná verze Sportline s pohonem všech kol, výkonem okolo 195 kW a adaptivním podvozkem ukazuje, proč Superb stále dává smysl: hodně auta, vysoký komfort a cena, která se pořád drží pod prémiovou konkurencí.

Superb byl jedním z hlavních témat nového dílu podcastu V autě, který vzniká přímo na palubě vlajkové lodi mladoboleslavské značky. Řeč ale nebyla jen o samotném autě. Mluvili jsme také o vývoji evropského automobilového trhu, proměně poptávky po elektromobilech a plug-in hybridech, aktuálním prodejním číslům i tomu, proč se některé tradiční modely a celé segmenty z nabídky automobilek postupně vytrácejí.

První jízda novým superbem. Škoda si dala na rozloučení s benzinem záležet

V podcastu také komentujeme změny ve vedení velkých automobilových koncernů, strategické posuny u značek jako Volkswagen, Porsche nebo Stellantis a na to, co tyto personální rošády mohou znamenat pro nabídku aut v příštích letech. Celou epizodu podcastu V autě si můžete poslechnout na platformě Forendors.

Podcast V autě

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Vstoupit do diskuse

