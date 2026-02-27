V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky

Pavel Cyprich
František Dvořák
,
  12:00
Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez řidiče, je ale otázkou, kde ji vůbec bude automobilka moct vypustit do provozu. Sledujte nový díl pořadu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka exkluzivně na iDNES.cz.

Celou epizodu podcastu V autě si poslechněte na platformě Forendors.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem Luce.
Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem Luce.
Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem Luce.
Ferrari Luce
Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem Luce.
75 fotografií

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče

UAZ SGR Buchanka

Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...

Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Tatra 77a (1935)

Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...

Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut

Mercedes-Benz Places Dubai

Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...

Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra

Tesla Cybercab (prototyp)

Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....

Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid

Dacia Duster LPG hybrid-G 150 4x4

Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon...

V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...

27. února 2026

Rakouská policie končí s elektroauty, vrací se k dieselům

Volkswagen ID.4

„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...

27. února 2026  10:55

Policie chystá na duben monstrakci. Chce poradit, kam poslat hlídky s radarem

Cizinci ve voze Audi Q7 policejní radar naměřil 193 kilometrů v hodině.

Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti, Speed Marathon. Každoročně chce poradit, kam by si měla stoupnout s radary. A...

27. února 2026

V aljašských mrazech tuhne nejen úsměv, ale i nafta. Proto tam elektro může být výhodné

Premium
Při teplotách minus 40 stupňů Celsia nekrmíte dieselový motor jen naftou. Též...

Který podnikatel by si vybral pro svou aljašskou pobočku elektromobily? Žádný, protože je tam na jejich provoz moc zima, odtušíte. Jenže tato odpověď není pravdivá . Ve skutečnosti si auta na baterky...

26. února 2026

Babiš: ČR chce zrušit zákaz spalováků, elektro z Číny válcuje evropské vozy

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

Česko bude v Evropské unii usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Návrh Evropské komise na zmírnění emisního cíle považuje vláda za nedostatečný,...

26. února 2026

Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?

Ano, je to Mclaren 570S a je to Coupe 2D s rokem výroby 2016. A to je tak...

Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...

26. února 2026

Tajný tip na normální auto za normální peníze. Kia Stonic nabírá druhý dech

Kia Stonic

Když se Kia Stonic poprvé objevila, působila spíš jako hravé městské autíčko. Trochu hračkovitý milý design obaloval přívětivé auto, které padlo do ruky na první dobrou. Po faceliftu však přišla...

26. února 2026

ČR je šrotiště Evropy, ať je stáčení tachometrů trestné, říká šéfka AAA Auto

Skupina AURES Holdings otevřela nové autocentrum AAA AUTO v Českých...

Síť autocenter AAA AUTO a Mototechna, provozovaná skupinou Aures Holdings, otevřela svou pobočku v jižních Čechách. Moderní areál v Českých Budějovicích nahrazuje po 27 letech původní prostory a...

25. února 2026  15:32

Ekologové chtějí nařídit firmám elektroauta. Nazývají to tajnou zbraní Evropy

Premium
Hyundai Inster

Protože poptávka po elektromobilech neroste podle ekologů dost rychle a dotace samy o sobě nestačí nebo na ně státy už nemají peníze, chtějí zákonem nařídit velkým firmám kupovat elektromobily.

25. února 2026,  aktualizováno 

Italští řidiči přistiženi v opilosti nově nastartují vůz až po dechové zkoušce

alkohol, řidič, opilý, opilost

Řidiči, kteří se v Itálii dopustili trestného činu řízení v opilosti, smí nově jezdit jen s autem, které nastartuje až po kontrole alkoholu v dechu. Tento týden začala v zemi platit novinka, kterou...

25. února 2026  6:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra

Tesla Cybercab (prototyp)

Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....

25. února 2026

Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut

Mercedes-Benz Places Dubai

Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.