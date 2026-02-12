V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
  10:00
Nový díl podcastu V autě je tady. František Dvořák a Pavel Cyprich se v něm věnují především automobilovým novinkám začátku roku 2026 a širším proměnám trhu. Velkým tématem je sílící vliv čínských automobilek v Evropě. Sledujte nový díl pořadu exkluzivně na iDNES.cz.

Celou epizodu podcastu V autě si poslechněte na platformě Forendors

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Tradičním a hodně silným tématem je Čína. Hovoří se o možných dohodách ohledně minimálních cen elektromobilů dovážených z Číny do Evropy výměnou za zmírnění cel. Zároveň se objevují spekulace, že by se čínské značky jako Chery či Geely mohly vyrábět přímo v evropských továrnách – například v závodech Jaguaru nebo Fordu. To by znamenalo zásadní posun: evropské fabriky by vyráběly čínské vozy, což ještě před pár lety působilo jako černý scénář.

Věnujeme se také Volvu a jeho novince EX60, elektrické náhradě za velmi úspěšné XC60. Jde o model s 800V architekturou a dojezdem až kolem 800 kilometrů, zaměřený na movitější městské zákazníky, kteří mají možnost domácího nabíjení.

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Diskuse se dotýká i širšího kontextu: podíl bateriových elektromobilů v EU dosáhl v roce 2025 zhruba 17,4 % registrací (1,88 milionu vozů). BMW mezitím slaví úspěch s modelem iX3, který je vyprodaný až do roku 2027.

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Chybět nesmí Tesla se svými fantasmagorickými plány. Elektromobilka prochází změnou strategie – ukončuje modely S a X, které už tvořily jen malou část prodejů, a soustředí se na masové modely, autonomní taxi projekty a humanoidního robota Optimus. A protože podle všeho Tesla žádný nový model nevyvíjí, možná opravdu dojde na to, že v ne tak vzdálené době s výrobou „klasických“ aut skončí. Ostatně, její šéf Elon Musk dlouhodobě tvrdí, že budoucnost je jen a výhradně v autonomním řízení. Zaznívá i kritický pohled na reálný stav autonomního řízení, které je stále pod dohledem lidí, byť méně viditelným.

Z domácí scény zaujme Škoda Auto. Ta v roce 2025 vyrobila přes 1,06 milionu vozů, meziročně o 15 % více. Z toho téměř 200 tisíc tvořily elektromobily (Elroq a Enyaq). V rámci koncernu Volkswagen dochází k centralizaci řízení a klíčové kompetence se přesouvají více do Wolfsburgu.

Dopodrobna si prohlížíme také nový model Epiq – malý elektrický crossover se startovací cenou plánovanou kolem 25 000 eur (600 tisíc korun). Přestože jde o nejmenší elektrický model značky, působí překvapivě dospěle a nabízí praktický prostor i zajímavá technická řešení. Má ambici stát se „lidovou“ elektrickou škodovkou. Prohlédněte si její finesy.

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Závěr patří faceliftované třídě S od Mercedesu. Ta zůstává technologickou vlajkovou lodí značky, ale dnešní doba SUV jí ubírá na výjimečnosti i prodejích. Novinka přináší přepracovaný interiér plný displejů a nové prvky výbavy, například vyhřívané bezpečnostní pásy. Diskuse se dotýká i širší otázky: zda luxusní sedany ještě dokážou působit tak majestátně jako dřív, když jim konkurují mohutná SUV.

Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

titulek

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

Škoda na týdnu designu v Miláně

VIDEO Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

VIDEO Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším...

Ministr dopravy Bednárik: Elektroauta mají platit za dálniční známku stejně jako ostatní

Ministr dopravy Ivan Bednárik

Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc

Hyundai Inster

VIDEO Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1...

Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent

Pokud nemáte možnost vlastního předkondicionování vozu ve vlastní garáži,...

Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna...

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...

Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí

Švédský hřbitov aut Bastnäs

Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...

Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě

Renault Clio

Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...

V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut

První modernizovaný model Octavia vyrobený v závodě v Kvasinách sjel z výrobní...

Nový díl podcastu V autě je tady. František Dvořák a Pavel Cyprich se v něm věnují především automobilovým novinkám začátku roku 2026 a širším proměnám trhu. Velkým tématem je sílící vliv čínských...

12. února 2026

Suzuki má elektro mezi posledními. Nová Vitara zrychluje líp, než hot hatch

Suzuki e Vitara

Suzuki je poslední japonskou automobilkou, která přichází s autem na čistě elektrický pohon. Jeho prvotina na poli elektromobilů se jmenuje e Vitara a na slavné jméno nenavazuje jen symbolicky, ale i...

12. února 2026

Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa

Premium
Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Postavení Německa jako centra automobilového průmyslu je ohroženo, investice a pracovní místa se přesouvají do zahraničí, varuje německý Svaz automobilového průmyslu (VDA). Příslušné orgány v Německu...

12. února 2026

Buzz rakeťák. Volkswagen udělal z elektrické dodávky pro hipíky projektil

Volkswagen ID.Buzz GTX

Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka na hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID.Buzz v dlouhé...

11. února 2026

Autem na hory za hranice. Přibalte si řetězy, bez dokladů raději nevyjíždějte

Premium
To není mrazivý sever Kanady, ale dočista obyčejná zima v New Yorku. A už to je...

Při cestách na hory za hranice pozor na zimní výbavu, ale i doklady. Bez nich vás mohou na hranicích otočit. V Česku mohou řidiči nechat takřka veškeré doklady doma. Ale do zahraničí je potřeba...

11. února 2026

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

11. února 2026

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

Škoda na týdnu designu v Miláně

Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců...

10. února 2026  12:06,  aktualizováno  12:14

Berlingo místo BMW je morální šikana, stěžoval si zaměstnanec. Dostal výpověď

Premium
ilustrační snímek

Služební auto je jeden z největších zaměstnaneckých benefitů, které může zaměstnanec dostat. Ale může člověk odmítnout jezdit Citroënem Berlingo, když předtím jezdil BMW, a označit to za šikanu?...

10. února 2026

Státu dochází místo ve skladech SPZ. Značky uložené v depozitu vyhodí

Ilustrační snímek

Zejména majitelé veteránů a youngtimerů si velmi cení dobových registračních značek. Pokud je spolu s doklady uloží do depozitu, automaticky očekávají, že je jednoho dne zase vyzvednou – jenže pozor,...

10. února 2026

Sněhový supersport umí jezdit po zadním. Má 190koňový dvoutakt

Skútry Polaris řádí ve sněhu.

Sněhová nadílka v Krkonoších vytvořila ideální podmínky pro předvedení schopností zimních speciálů. Na paraglidingové ploše v Černém Dole ukázala své schopnosti technika, která se nezastaví ani před...

10. února 2026

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...

10. února 2026

Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér

Premium
Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu

SUV nebude nikdy mít auru klasických limuzín, je to jen lépe vypadající MPV, vysvětluje Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu. Slovinská legenda stylistického studia slavné prémiové značky...

9. února 2026

