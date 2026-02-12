Celou epizodu podcastu V autě si poslechněte na platformě Forendors
Tradičním a hodně silným tématem je Čína. Hovoří se o možných dohodách ohledně minimálních cen elektromobilů dovážených z Číny do Evropy výměnou za zmírnění cel. Zároveň se objevují spekulace, že by se čínské značky jako Chery či Geely mohly vyrábět přímo v evropských továrnách – například v závodech Jaguaru nebo Fordu. To by znamenalo zásadní posun: evropské fabriky by vyráběly čínské vozy, což ještě před pár lety působilo jako černý scénář.
Věnujeme se také Volvu a jeho novince EX60, elektrické náhradě za velmi úspěšné XC60. Jde o model s 800V architekturou a dojezdem až kolem 800 kilometrů, zaměřený na movitější městské zákazníky, kteří mají možnost domácího nabíjení.
Diskuse se dotýká i širšího kontextu: podíl bateriových elektromobilů v EU dosáhl v roce 2025 zhruba 17,4 % registrací (1,88 milionu vozů). BMW mezitím slaví úspěch s modelem iX3, který je vyprodaný až do roku 2027.
Chybět nesmí Tesla se svými fantasmagorickými plány. Elektromobilka prochází změnou strategie – ukončuje modely S a X, které už tvořily jen malou část prodejů, a soustředí se na masové modely, autonomní taxi projekty a humanoidního robota Optimus. A protože podle všeho Tesla žádný nový model nevyvíjí, možná opravdu dojde na to, že v ne tak vzdálené době s výrobou „klasických“ aut skončí. Ostatně, její šéf Elon Musk dlouhodobě tvrdí, že budoucnost je jen a výhradně v autonomním řízení. Zaznívá i kritický pohled na reálný stav autonomního řízení, které je stále pod dohledem lidí, byť méně viditelným.
Z domácí scény zaujme Škoda Auto. Ta v roce 2025 vyrobila přes 1,06 milionu vozů, meziročně o 15 % více. Z toho téměř 200 tisíc tvořily elektromobily (Elroq a Enyaq). V rámci koncernu Volkswagen dochází k centralizaci řízení a klíčové kompetence se přesouvají více do Wolfsburgu.
Dopodrobna si prohlížíme také nový model Epiq – malý elektrický crossover se startovací cenou plánovanou kolem 25 000 eur (600 tisíc korun). Přestože jde o nejmenší elektrický model značky, působí překvapivě dospěle a nabízí praktický prostor i zajímavá technická řešení. Má ambici stát se „lidovou“ elektrickou škodovkou. Prohlédněte si její finesy.
Závěr patří faceliftované třídě S od Mercedesu. Ta zůstává technologickou vlajkovou lodí značky, ale dnešní doba SUV jí ubírá na výjimečnosti i prodejích. Novinka přináší přepracovaný interiér plný displejů a nové prvky výbavy, například vyhřívané bezpečnostní pásy. Diskuse se dotýká i širší otázky: zda luxusní sedany ještě dokážou působit tak majestátně jako dřív, když jim konkurují mohutná SUV.
