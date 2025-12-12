Studie ukazuje směr designu Modern Solid, aerodynamické tvary a praktické detaily, které chce Škoda v elektromobilní éře zachovat. Po krátké jízdě je zřejmé, že jde stále o koncept, nikoli o prototyp připravený na sériovou výrobu. „Je to pořád koncept za desítky milionů, který hlavně musí dojet na pódium. Ale překvapilo mě, že toto auto skutečně zatáčí a dá se s ním normálně jet,“ zazní v podcastu.
Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden
Vision O vzbudilo pozornost i tím, jak jej Škoda v první komunikaci označila za „náhled na elektrickou Octavii“. Jenže situace se mění. Prodloužený život spalovacích modelů a pomalejší nástup elektromobility posouvají celou strategii. V podcastu to shrnul Pavel Cyprich: „Škoda to prezentovala jako elektrickou Octavii, ale dnes to spíš vypadá, že půjde o samostatný model. Něco, co doplní Octavii a Superb, přímo ji nenahradí.“
Jisté není ani technické řešení. Auto mělo stát na připravované platformě SSP koncernu VW, která měla být klíčovou pro přechod koncernu k elektromobilitě. Vzniknout na ní mělo nejméně 7 automobilů, jenže platforma se potýká se zpožděním a podle většiny zdrojů se dostane do sériových aut nejdříve na konci této dekády. Pokud vůbec.
Vision O tak funguje spíš jako estetický a technologický manifest než příslib rychlého uvedení do výroby. Dřív než v roce 2030 se elektrického kombíku z Boleslavi nedočkáme.
Následuje téma, které v posledních dnech zarezonovalo na českém internetu možná ještě víc než futuristické koncepty: mzdy ve Škodě Auto.
Odbory nedávno zveřejnily přehled, podle kterého se průměrná mzda tarifního zaměstnance vyšplhala na více než 78 tisíc korun měsíčně, dělníci jsou na téměř 73 tisících a technicko-hospodářští pracovníci na více než 94 tisících. K tomu letos připadnou vysoké jednorázové bonusy. V kontextu české ekonomiky jde o mimořádná čísla. Průměrná mzda v ČR se pohybuje kolem 48 tisíc. Škodovák na lince tak vydělá v průměru o třicet tisíc více než běžný zaměstnanec.
Zároveň ovšem oba moderátoři připomínají, že za velkorysými mzdami stojí tvrdé výkony. Škoda dlouhodobě patří k nejefektivnějším částem koncernu Volkswagen, zatímco německé závody se potýkají s úsporami a restrukturalizací.
Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW
Nový díl podcastu V autě se však netočil jen kolem Vision O a škodováckých mezd. Řeč byla i o úpadku tradičních německých značek, konci modelu VW Touareg v podobě, jak jej automobiloví fanoušci znali, o rozkolísané strategii Audi v Číně nebo o nečekaně vlažné rozlučce Fordu s poslední generací Focusu. Celý podcast najdete ZDE
