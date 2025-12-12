V autě: Škoda platí královsky a vydělává na nemocný VW, který pohřbívá Touareg

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
  11:00
Po premiéře na mnichovském autosalonu dostali vybraní novináři příležitost nejen detailně prozkoumat nový koncept Škody Vision O, ale dokonce se krátce svézt v jeho plně pojízdné studii. Vision O je návratem ke kombíkové tradici. V době, kdy evropské automobilky chrlí téměř výhradně SUV. Sledujte nový díl podcastu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka, exkluzivně na iDNES.cz.

Studie ukazuje směr designu Modern Solid, aerodynamické tvary a praktické detaily, které chce Škoda v elektromobilní éře zachovat. Po krátké jízdě je zřejmé, že jde stále o koncept, nikoli o prototyp připravený na sériovou výrobu. „Je to pořád koncept za desítky milionů, který hlavně musí dojet na pódium. Ale překvapilo mě, že toto auto skutečně zatáčí a dá se s ním normálně jet,“ zazní v podcastu.

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Vision O vzbudilo pozornost i tím, jak jej Škoda v první komunikaci označila za „náhled na elektrickou Octavii“. Jenže situace se mění. Prodloužený život spalovacích modelů a pomalejší nástup elektromobility posouvají celou strategii. V podcastu to shrnul Pavel Cyprich: „Škoda to prezentovala jako elektrickou Octavii, ale dnes to spíš vypadá, že půjde o samostatný model. Něco, co doplní Octavii a Superb, přímo ji nenahradí.“

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Jisté není ani technické řešení. Auto mělo stát na připravované platformě SSP koncernu VW, která měla být klíčovou pro přechod koncernu k elektromobilitě. Vzniknout na ní mělo nejméně 7 automobilů, jenže platforma se potýká se zpožděním a podle většiny zdrojů se dostane do sériových aut nejdříve na konci této dekády. Pokud vůbec.
Vision O tak funguje spíš jako estetický a technologický manifest než příslib rychlého uvedení do výroby. Dřív než v roce 2030 se elektrického kombíku z Boleslavi nedočkáme.

Následuje téma, které v posledních dnech zarezonovalo na českém internetu možná ještě víc než futuristické koncepty: mzdy ve Škodě Auto.
Odbory nedávno zveřejnily přehled, podle kterého se průměrná mzda tarifního zaměstnance vyšplhala na více než 78 tisíc korun měsíčně, dělníci jsou na téměř 73 tisících a technicko-hospodářští pracovníci na více než 94 tisících. K tomu letos připadnou vysoké jednorázové bonusy. V kontextu české ekonomiky jde o mimořádná čísla. Průměrná mzda v ČR se pohybuje kolem 48 tisíc. Škodovák na lince tak vydělá v průměru o třicet tisíc více než běžný zaměstnanec.

Zároveň ovšem oba moderátoři připomínají, že za velkorysými mzdami stojí tvrdé výkony. Škoda dlouhodobě patří k nejefektivnějším částem koncernu Volkswagen, zatímco německé závody se potýkají s úsporami a restrukturalizací.

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Nový díl podcastu V autě se však netočil jen kolem Vision O a škodováckých mezd. Řeč byla i o úpadku tradičních německých značek, konci modelu VW Touareg v podobě, jak jej automobiloví fanoušci znali, o rozkolísané strategii Audi v Číně nebo o nečekaně vlažné rozlučce Fordu s poslední generací Focusu. Celý podcast najdete ZDE

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

12. prosince 2025

