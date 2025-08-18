V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Jozef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový díl magazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

14 200 km ve veteránech

Hlavním tématem byl projekt, který zní jako z dobrodružného románu – expedice historických vozidel z Prahy do japonské Ósaky. Cílem bylo dokázat, že i československé vozy z minulého století zvládnou extrémní zátěž. Za 30 dní – byla to Zajíčkova nejdelší dovolená v životě – vyjeli z Prahy a přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čínu a Jižní Koreu dojeli na světovou výstavu Expo do Japonska.

Výpravu sedmi veteránů vedl Zajíček jako kapitán výpravy se svou Tatrou 603, nejimpozantnějším, ale také nejvrtošivějším vozem expedice. Josef Zajíček V autě vypráví nejen o patáliích s tatrovkou a tragických kazašských cestách, ale i nekonečně dlouhém přejezdu Číny.

Rozhovor s Josefem Zajíčkem nezůstal jen u cestování. Otevřeně popsal současný stav českého automobilového průmyslu. „Po revoluci nastal boom, dnes jsme však hlavně montovnou s nízkou přidanou hodnotou,“ říká. „Firmy čelí tlaku na cenu, kvalitu i logistiku, ale marže jsou směšné,“ shrnuje.

A uvádí konkrétní příklad z vlastní zkušenosti. Dodával automobilce karbonový díl, na kterém měl v lepším případě 8 eur zisku, automobilka za něj zákazníkovi účtovala 1 500 eur. Nakonec Zajíček své firmy prodal, podle podnikatele to byl dlouhodobě neudržitelný model, pandemie covidu mu daly poslední impulz k tomu, aby autoprůmysl opustil a svůj podíl ve firmě Benet prodal.

Zajíček upozorňuje, že Evropa se podle něj vyčerpává – ztrácí know-how, tlačí Green Deal bez rozumné strategie a otevírá trh čínským značkám. „Čína dominuje, má efektivní výrobu, vlastní suroviny a silný patriotismus zákazníků.“

Jiný přístup, jiná budoucnost

Zajíček poukazuje na rozdíly v pracovní morálce a přístupu k zákazníkovi. „V Asii lidé makají ve vedru s úsměvem. V Evropě chtějí víc peněz, ale výkon tomu neodpovídá,“ říká zostra. Popisuje také svou čínskou zkušenost z expedice do Japonska. „V Číně elektroauta nejsou všude, v nákladní dopravě dominuje plyn a elektřina.“ EU podle Zajíčka odevzdala know-how spalovacích motorů a stává se závislou na Číně. Sám Zajíček jezdí BMW, ale má i půjčené elektroauto. Kritizuje však reálný dojezd i problémy s nabíjením, přiznává, že s ním jezdí hlavně kvůli parkování zadarmo v Praze.

Evropu však podle něj čeká složitá budoucnost. A zatímco Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje a zpomaluje.

Manželům začal hluk vadit dodatečně, spor s autodromem Most nekončí

Kauza Most

Josef Zajíček odkoupil v roce 2014 Autodrom Most jako podnikatelský projekt. Dnes říká: „Nejezdím závodit. Je to byznys, ne hračka.“ Tvrdí, že za 10 let investoval do okruhu a přilehlého polygonu desítky milionů korun. „Okruh hostí špičkové akce jako MS superbiků, tahače, historická vozidla, ale také komerční jízdy pro firmy. Bez těch by okruh nemohl existovat – velké závody jsou ztrátové,“ vysvětluje.

A dostává se k jádru problému: Autodrom už deset let čelí soudnímu sporu kvůli hluku. Poslední soud prohráli a čekají, jak rozhodne Nejvyšší správní soud.

„Pokud prohrajeme, zvažujeme arbitráž a žádost o náhradu investic,“ říká. Zajíček varuje, že výsledek sporu může ovlivnit i další sportoviště. „Žádný okruh v ČR by normu nesplnil,“ myslí si. Podle Zajíčka se soudy a politici do řešení sporu nehrnou, bude to totiž významný precedens pro další podobné spory.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

