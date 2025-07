Proč ve Španělsku cyklistu řidič objede, zatímco v Česku ho zlije vodou z ostřikovačů? V jakém moderním ferrari by jezdil Mastroianni? A proč by byla Nissanu škoda, kdyby zkrachoval? To vše a mnohem víc dáváme do souvislostí a komentujeme v automobilovém podcastu iDNES.cz. Pusťte si nový díl magazínu V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka.