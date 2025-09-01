Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly, uspořádal si myšlenky a vyrazil na novou štaci. Nový díl magazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz. Tentokrát to opravdu stojí za to!

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Vojtěch Stránský je designér nové generace - odvážný, otevřený, má drajv. Místo dlouhé kariéry v jedné značce se rozhodl sbírat zkušenosti napříč světem. Zakotvil v Číně, kde měl možnost tvořit rychle, samostatně a smysluplně – jeho auta opravdu jezdí. Jeho cesta ukazuje, že v moderním designu nerozhoduje jen talent, ale i odvaha jít jinudy. Zatímco Evropa se stále drží tradic, Čína dává prostor těm, kteří chtějí tvořit. Po devíti letech v Číně na chvíli přibrzdil v designstudiu čínské značky v Itálii. Teď už míří zas do Asie, asi skončí v Číně, chtěl by zkusit i Japonsko.

Automobilový designér Vojtěch Stránský

Po začátcích u zavedených značek jako je Mercedes a Ford se vydal do Číny. Kde udělal ohromnou kariéru. I když o sobě skromně mluví jako o dělníkovi designu. V Číně jezdí hned několik „jeho“ aut, a nejen tam. Do Česka míří se svými modely kupříkladu značka Xpeng, jejíž modelům dával tvář. To je ovšem dávno – optikou Číny a Vojtěcha Stránského. Mezi tím prošel další značky. Svůj první rozhovor v životě, neskutečně zajímavý a otevřený, dal pro iDNES.cz, sledujte ho exkluzivně v podcastu V autě.

Portfolio automobilového designéra Vojtěcha Stránského
Portfolio automobilového designéra Vojtěcha Stránského
Skica automobilového designéra Vojtěcha Stránského pro iDNES.cz
Portfolio automobilového designéra Vojtěcha Stránského
Portfolio automobilového designéra Vojtěcha Stránského
44 fotografií

Ze Zlína přes Německo až do Šanghaje

Vojtěch Stránský, rodák z Jánských Lázní brzy vycítil, že mu je zkostnatělý korporátní svět tradičních automobilek těsný. Pro mnohé by bylo místo u Mercedesu vrcholem kariéry. Na druhou stranu spousta designérů (ale také inženýrů a manažerů) – a nejen těch mladých – dnes vidí v Číně jedinečnou šanci, kterou jim tradiční značky neumí nabídnout. Po studiu designu ve Zlíně, Bratislavě a prestižní škole v německém Pforzheimu (kterou si vybral kvůli kvalitě a protože je zadarmo, jak s úsměvem dodává), prošel několika velkými značkami jako Ford, General Motors či Mercedes-Benz. Právě u tradičních však narazil na limity západního systému – rigidní struktury, pomalé tempo a nedostatek příležitostí pro mladé designéry, kteří chtějí tvořit.

Rozhodl se tedy jinak. V roce 2015 odešel do Číny. Tam našel prostředí, které mu sedělo: rychlé, dravé, inovativní. Neskutečná energie ambiciózní a dravé země ho doslova vtáhla. Připouští ale, že to není pro každého.

Design v tempu startupu

V Evropě návrh auta trvá i sedm let. V Číně může být kompletní design hotový za tři až šest měsíců, s tím ovšem běží naplno i práce konstruktérů. To mění nejen tempo, ale i přístup k samotnému designu. U Xpengu Stránský vedl návrh modelu okamžitě po nástupu, na to ho ostatně najali. Model vznikl za šest měsíců – od první skici až po hliněný model schválený vedením. „V Číně je šance tvořit hned, ne za dvacet let,“ komentuje. Když v Číně vznikne nová značka, chce mít na trhu za rok a půl auto; a podřídí tomu všechno. Mohutně pomohou dodavatelé komponentů.

„Startupy jako Xpeng, Nio nebo Li Auto fungují podle jednoduchého principu: buď dodáš výsledek, nebo jdeš dál. Výkon je klíč. Hierarchie je plochá. Designér má zodpovědnost i prostor zároveň,“ popisuje Vojtěch Stránský. „Značky jako Mercedes nebo BMW mají tradici, ale i těžkopádnost. V těchto strukturách trvá roky, než dostanete důvěru a možnost ovlivnit celý projekt,“ říká čtyřicetiletý designér. „Čekáš na příležitost. A ta často nepřijde,“ shrnuje.

Vojtěch Stránský u Mercedesu pracoval 3,5 roku, ale přechod do méně známých čínských značek mu přinesl nejen větší svobodu, ale i rychlejší růst. Sám přiznává, že vědomě vybíral i „méně prestižní“ firmy, aby získal jinou zkušenost.

Skica automobilového designéra Vojtěcha Stránského pro iDNES.cz

Východ vs. Západ

V Evropě se návrhy často svěřují „ověřeným kádrům“, ale v Asii dostane šanci i mladý, ambiciózní designér. „Čínští manažeři nejsou možná nejlepší, ale mají vizi a odvahu riskovat. Důraz kladou na technologii a „perceived quality“ – tedy vnímanou kvalitu produktu,“ popisuje. Zdůrazňuje ovšem, že v tradičních evropských značkách je obrovské množství odbornosti, ke kterým mají Číňané velký respekt. Ovšem Evropanům prostě všechno příliš dlouho trvá.

Auta se totiž v Číně navrhují jako spotřební elektronika. Rychlá obměna, důraz na inovace, vychytaná světla, kamery, propojení s mobilními technologiemi. Kolem těchto prvků se točí i designérský přístup – úkolem lidí, jako je Vojtěch Stránský – je tyto prvky zaobalit, pospojovat. „Evropa naopak stále řeší proporce a řemeslné detaily,“ popisuje designér. „Čína zrychluje – a zákazníci to chtějí. Každý nový model je ten nejlepší, jako u mobilních telefonů.“

Čínské tempo

V Číně se pracuje ve vlnách. „Třeba šest měsíců v kuse, denně do tří ráno. Pak zase následuje klid. Studio má dvě směny modelářů, které se střídají, druhá nastupuje po večeři a pracuje do noci. Rychlost a tlak jsou vysoké, ale zároveň je to prostředí, kde vznikají věci rychle a bez zbytečného čekání,“ popisuje. I odměňování funguje jinak: podmínky jsou dobré, ale je to tvrdé vyjednávání. „Mohl jsem si říct víc,“ přemítá s odstupem Vojtěch Stránský, když vzpomíná na svůj přechod z Mercedesu.

Západní designéři mají podle něj v Číně výhodu. „Respekt a důvěru dostávají snáz. Pokud však selžou, končí rychle.“

Život v Číně

Stránský popisuje čínská velkoměsta jako místa, kde se dá pohodlně žít – rychlé služby, levné taxislužby (sám v Číně auto neměl), dostupnost. Zejména Šanghaj vnímá jako město na úrovni New Yorku – moderní, stylové, kulturní.

Uznává však, že kariéra v Číně není pro každého. Musíte být adaptabilní, rychlí, otevření změnám. „Evropa se často bojí riskovat. V Číně, když projekt nefunguje, prostě celý tým vymění.“

V Číně podle Stránského platí: „Nezáleží na diplomu, ale na tom, co umíš.“ Portfolia a reálné projekty mají větší váhu než akademické tituly. I Vojtěch Stránský sám je příkladem designéra, který spoustu věcí naučil samostudiem – už na škole čerpal inspiraci z internetu, YouTube a designérských blogů.

V začátcích na Pforzheimu mu jeho profesor (mimo jiné designér Mercedesu SLS) dokonce řekl, že „na to nemá“. O pár let později ho ale zaměstnal.

Kde jsou dnes největší šance pro mladé designéry? Podle Stránského je správnou cestou kombinace: zkušenost z tradiční značky + práce ve startupu. Evropa je podle něj stále příliš pomalá, uzavřená a málo důvěřuje mladým lidem. Čína naopak hledá dravost, estetiku, invenci. A nabízí prostor ji hned realizovat. Celý rozhovor s Vojtěchem Stránským je dlouhý, ale rozhodně stojí za pozorný poslech. Sledujte podcast V autě, exkluzivně na iDNES.cz.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

