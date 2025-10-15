V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlížíme do zákulisí, glosujeme, zveme hosty a mluvíme o světě aut v souvislostech. Komentujeme aktuální události, rozebíráme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
K dalšímu dílu podcastu V autě jsme usedli do absolutní novinky na českém trhu, crossoveru jménem EVO Cuatro postaveném z čínské skládačky v Itálii. Za volantem opět probíráme aktuální témata, plány, předpovědi a realitu světa aut. Viděli jste nové Ferrari Testarossa? A vznikne evropská automobilová zeď? Sledujte podcast V autě.
|
Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.
