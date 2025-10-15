V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

František Dvořák
Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v kolonách. Proto je nejdůležitější mít v autě velký tablet a internet; jak jezdí, je spíš jedno. A taková auta teď míří do Evropy. Nový díl magazínu V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlížíme do zákulisí, glosujeme, zveme hosty a mluvíme o světě aut v souvislostech. Komentujeme aktuální události, rozebíráme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Přídi dominuje výrazný spoiler.
Ferrari oprášilo slavné označení Testarossa, které nedávno znovu vysoudilo zpět od německého výrobce hraček. Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na předchůdce SF90 a po té designové přebírá stylistické prvky ze supersportu F80, ale s trochu nesourodým výsledkem. Posuďte sami.
Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
8 fotografií

K dalšímu dílu podcastu V autě jsme usedli do absolutní novinky na českém trhu, crossoveru jménem EVO Cuatro postaveném z čínské skládačky v Itálii. Za volantem opět probíráme aktuální témata, plány, předpovědi a realitu světa aut. Viděli jste nové Ferrari Testarossa? A vznikne evropská automobilová zeď? Sledujte podcast V autě.

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Toyota odstartovala výrobu modelu Yaris v Kolíně.

VIDEO Podcast Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický,...

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Účastníci ROBOT Expedice do Ósaky

VIDEO Podcast Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o...

V autě: Čína už si neplatí lobbisty v Evropě, zkazíme si to tu sami

Pavel Cyprich a František Dvořák, autoři podcastu V autě na iDNES.cz

VIDEO V novém dílu jsme se čínským výrobcům valícím se do Evropy věnovat nechtěli, ale nakonec to jinak...

V autě: Evropa dál ztrácí. V Číně se maká šest dní v týdnu od devíti do devíti

Veteránská rallye 7 castles trial se jela v sobotu 29. května 2021. Na start se...

VIDEO V Číně pracují ve vývojových odděleních automobilek modelem 996 – od devíti do devíti, šest dní v...

Nejčtenější

Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů

Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně...

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

15. října 2025

V Evropě je zralých na zavření až osm autotováren, jedou na půl plynu

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou...

15. října 2025

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v kolonách. Proto je nejdůležitější mít v autě velký tablet a internet; jak jezdí, je spíš jedno. A...

15. října 2025

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

14. října 2025

Nekupovat, nepoužívat. Autokluby varují před nebezpečnými autosedačkami

Plánujete koupit autosedačky značek Chipolino Olympus i-Size nebo Reecle 360 ? Zamyslete se znovu a vyberte si jiný model. A pokud jste si je již koupili, zbavte se jich. Protože s nimi jde opravdu o...

14. října 2025

Na výročí dieselgate nový soud. Projednávání s pěti značkami potrvá rok

V Londýně začíná soudní spor kvůli podvodům při testování emisí výfukových plynů. Jde o nejnovější kapitolu ve skandálu označovaném dieselgate, v němž přední světové automobilky čelí obvinění, že...

13. října 2025  15:03

Speciální automobilová operace. Rusko mění vyhlášku o přednostní jízdě

Premium

Dostat se do problémů je v Rusku snadné. Stačí být v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Přesněji silnici, po níž se rozhodne současně s vámi jet i vůz opatřený blikajícími majáčky. Od letošního...

13. října 2025

Celoroční pneumatiky nejsou pro každého. Město zvládnou, v horách budou bojovat

Na začátku listopadu začne platit povinnost jezdit na zimních pneumatikách. Možností jsou i takzvané celoroční pneumatiky, které jsou lákavé zejména pro řidiče ve městech. Kdy se vyplatí vsadit na...

13. října 2025

Navigace elektrických škodovek budou umět vyhledat nejlevnější trasu

Exkluzivně

Eric Boutin je vedoucí oddělení, které má trochu záhadné jméno „zákaznická zkušenost“. To je ten správný člověk, kterého se zeptat na to, jak se budou ovládat různé funkce auta v budoucnosti, ty,...

13. října 2025

První jízda: Aston Martin DBX S je milionářský stěhovák, jezdí tři sta i hýčká

„Onehdy jsem potřeboval převézt rozpůlenou manželskou postel. Do mýho auta se vešla...“, napsal rýpavě čtenář pod test kupé Aston Martin Vantage. Tady je odpověď. Víc než pětimetrové SUV, ve kterém...

13. října 2025

Parkování navěky vyřešili ve Francii už před 40 lety, líbit se každému nebude

O tom, že velké umění nemusí být nutně velké svými rozměry, ale myšlenkou, cítil Armand Fernandez vždy trochu pochybnosti. Proto si úspěch svého díla z Jouy-en-Josas pojistil jak nápadem, tak 1 600...

12. října 2025

Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů

Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.