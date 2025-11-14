Rolls-Royce je pojem, který i po více než sto letech znamená vrchol automobilového světa. Značka, jejíž jméno se stalo synonymem dokonalosti a luxusu, funguje jako měřítko, ke kterému se ostatní mohou jen přibližovat. A my jsme ji tentokrát zažili na vlastní kůži – doslova. Celou novou epizodu našeho podcastu V autě jsme natočili v Rolls-Roycu Ghost.
Sedíme na zadních sedadlech prodloužené verze, za volantem profesionální řidič. A před ním dvanáctiválec o objemu 6,75 litru, uvnitř koberečky z vlny kaledonských ovcí, ticho a klid, který v běžném autě neexistuje, na palubě rollse vás má totiž rušit jen tikot hodin na přístrojovce. Ta auta neukazují sílu, ale dokonalost v celku i detailech – od ručně malované linky na boku karoserie, kterou už čtyřicet let dělá jediný člověk, až po hvězdné nebe ve stropě, které skládají z více než tisícovky drobných světelných vláken v Goodwoodu ručně.
V podcastu mluvíme o tom, proč je Rolls-Royce víc než dopravní prostředek. Jak se tato britská značka dostala pod křídla BMW, jak vypadá její továrna, kde mají na střeše včelí úly, i o tom, že čeští zákazníci patří mezi ty nejodvážnější.
|
GLOSA: Ostudné české silnice nezvládne ani rolls. Prorazil jsem u něj gumu
Auto s cenou kolem jedenácti milionů korun není o rychlosti ani o číslech. Je o zážitku, preciznosti a tradici, která se navzdory době nezměnila. V éře elektrifikace a dotykových displejů působí Rolls-Royce jako připomínka, že ticho může být tou největší demonstrací síly. Celý podcast najdete ZDE.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.