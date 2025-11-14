V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Podcast
Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto, vysvětlíme v pořadu V autě. Sledujte nový díl podcastu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka, který vstupuje do nové éry.

Rolls-Royce je pojem, který i po více než sto letech znamená vrchol automobilového světa. Značka, jejíž jméno se stalo synonymem dokonalosti a luxusu, funguje jako měřítko, ke kterému se ostatní mohou jen přibližovat. A my jsme ji tentokrát zažili na vlastní kůži – doslova. Celou novou epizodu našeho podcastu V autě jsme natočili v Rolls-Roycu Ghost.

Rolls-Royce Ghost Extended II
Rolls-Royce Ghost Extended II
Rolls-Royce Ghost Extended II
Podcast V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka
Rolls-Royce Ghost Extended II
26 fotografií

Sedíme na zadních sedadlech prodloužené verze, za volantem profesionální řidič. A před ním dvanáctiválec o objemu 6,75 litru, uvnitř koberečky z vlny kaledonských ovcí, ticho a klid, který v běžném autě neexistuje, na palubě rollse vás má totiž rušit jen tikot hodin na přístrojovce. Ta auta neukazují sílu, ale dokonalost v celku i detailech – od ručně malované linky na boku karoserie, kterou už čtyřicet let dělá jediný člověk, až po hvězdné nebe ve stropě, které skládají z více než tisícovky drobných světelných vláken v Goodwoodu ručně.

V podcastu mluvíme o tom, proč je Rolls-Royce víc než dopravní prostředek. Jak se tato britská značka dostala pod křídla BMW, jak vypadá její továrna, kde mají na střeše včelí úly, i o tom, že čeští zákazníci patří mezi ty nejodvážnější.

GLOSA: Ostudné české silnice nezvládne ani rolls. Prorazil jsem u něj gumu

Auto s cenou kolem jedenácti milionů korun není o rychlosti ani o číslech. Je o zážitku, preciznosti a tradici, která se navzdory době nezměnila. V éře elektrifikace a dotykových displejů působí Rolls-Royce jako připomínka, že ticho může být tou největší demonstrací síly. Celý podcast najdete ZDE.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Vstoupit do diskuse

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Přídi dominuje výrazný spoiler.

VIDEO Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v...

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Toyota odstartovala výrobu modelu Yaris v Kolíně.

VIDEO Podcast Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický,...

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Účastníci ROBOT Expedice do Ósaky

VIDEO Podcast Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o...

V autě: Čína už si neplatí lobbisty v Evropě, zkazíme si to tu sami

Pavel Cyprich a František Dvořák, autoři podcastu V autě na iDNES.cz

VIDEO V novém dílu jsme se čínským výrobcům valícím se do Evropy věnovat nechtěli, ale nakonec to jinak...

V autě: Evropa dál ztrácí. V Číně se maká šest dní v týdnu od devíti do devíti

Veteránská rallye 7 castles trial se jela v sobotu 29. května 2021. Na start se...

VIDEO V Číně pracují ve vývojových odděleních automobilek modelem 996 – od devíti do devíti, šest dní v...

Nejčtenější

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

Podcast V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka

Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...

14. listopadu 2025

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

14. listopadu 2025

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

13. listopadu 2025  17:50

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

Honda s turbem a velký návrat Nortonu. Největší motoveletrh ukázal nové trendy

Royal Enfield Bullet 650

Silnice už nestačí, zákazníci chtějí kromě asfaltu i do lehčího terénu. A projevuje se to nejen v kategorii cestovních adventure motocyklů, ale i ve světě skútrů. Novinky mezi cesťáky zase směřují k...

13. listopadu 2025

Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta

Nepřirozený a nepravděpodobný obrázek semaforu, vygenerovaný umělou...

Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o...

13. listopadu 2025

Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které...

13. listopadu 2025

Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat

Škoda Vision O na veletrhu e-SALON v předvečer zahájení veletrhu na výstavišti...

Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně elektromobilům Škoda vystaví koncept elektrického kombíku budoucnosti Vision 0, který měl světovou...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  18:28

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  11:22

Designsoutěž iDNES.cz má nového porotce. Světový formát, který navrhl i ferrari

Exkluzivně
Ruční skica Borise Fabrise, kterou nechal dotvořit umělou inteligencí.

Pro designérskou soutěž iDNES.cz jsme získali hvězdu světového formátu. Do odborné poroty klání „Navrhněte auto budoucnosti“ nově přibyl italský designér Boris Fabris, jehož práci znáte i z našich...

12. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

11. listopadu 2025

Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Zaoblené, mírně vystouplé světlomety připomínají „tvář“ první generace, nově...

Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.