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Němci se vrhli na elektromobily. Každé třetí nové auto už je na baterky

Pavel Cyprich
František Dvořák
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Elektromobily už na největším evropském automobilovém trhu nejsou okrajovou záležitostí. V srpnu tvořily téměř třetinu všech nově registrovaných aut a jejich prodeje meziročně vzrostly o tři čtvrtiny. Dění v autoprůmyslu komentují novém díle podcastu V autě Pavel Cyprich a František Dvořák. Upoutávku na nový podcast sledujte exkluzivně na iDNES.cz.

Mezi jednotlivými modely přitom letos patří k nejúspěšnějším Škoda Elroq, která po prvních sedmi měsících roku vedla před Volkswagenem i Teslou.

Ukázku z nového dílu si poslechněte ve videu, kompletní epizodu podcastu V autě najdete na Forendors.

V srpnu Němci zaregistrovali 68 930 čistě elektrických aut, o 75,1 procenta více než před rokem. Jejich podíl na všech nových osobních vozech vystoupal na rekordních 32,4 procenta. Celý německý trh přitom vzrostl jen o 2,6 procenta na 212 563 automobilů.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Elektromobily ale nejsou největší kategorií trhu. Tou zůstávají hybridy, kterých se v srpnu zaregistrovalo 84 603 a představovaly 39,8 procenta všech nových vozů. Z toho 25 406 připadalo na plug-in hybridy, které lze dobíjet ze zásuvky. Teprve za elektromobily následují klasické spalovací pohony: benzinových aut se zaregistrovalo 35 536 a dieselových 22 516. Benzin meziročně propadl o 37,9 procenta, diesel o 17,3 procenta.

Německý trh se tak nepřeklápí jednoduše ze spalovacích aut rovnou k elektromobilům. Velkou část poptávky zatím zachycují hybridy. Čistě bateriová auta ale rostou podstatně rychleji než celý trh a už tvoří téměř třetinu všech nových registrací. Za prvních osm měsíců letošního roku se jich v Německu zaregistrovalo 515 545, meziročně o 53 procent více.

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Škoda před Teslou

Pro Mladou Boleslav mají německá čísla ještě jednu příjemnou pointu. Poslední kompletní statistika podle jednotlivých elektrických modelů zatím končí červencem a na jejím prvním místě je Škoda Elroq. Od ledna do července jich Němci zaregistrovali 23 679. Druhý Volkswagen ID.3 měl 20 460 registrací, Tesla Model Y rovných 20 tisíc a čtvrtý byl další mladoboleslavský model, Enyaq, s 19 352 vozy.

Dobře si Škoda vede i jako značka. Mezi výrobci čistých elektromobilů byla po prvních sedmi měsících druhá za Volkswagenem s 43 054 registracemi. Za ní následovaly BMW, Mercedes, Audi a Tesla, která měla za stejné období 29 221 vozů.

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Tesla přitom v srpnu v Německu výrazně ožila. Po slabém červenci se dostala na 3 034 registrací, více než dvojnásobek proti stejnému měsíci loňského roku. Rychle ale rostou také čínské značky. BYD v srpnu zaregistrovalo 5 256 aut, MG Motor 3 307 a Leapmotor 2 254. U těchto čísel je potřeba dodat, že nezahrnují pouze čisté elektromobily, ale i další pohony.

Elektromobily rostou i ve zbytku Evropy

Německo přitom není výjimkou. Podle posledních kompletních evropských dat společnosti JATO se v červenci v Evropě zaregistrovalo 279 800 čistých elektromobilů, meziročně o 51 procent více. Jejich podíl na trhu vzrostl ze 17,2 na 24,9 procenta.

První srpnová čísla zároveň ukazují, že růst elektromobility už automaticky neznamená růst Tesly. Ve Francii jí registrace meziročně prudce vzrostly, v Norsku, Španělsku, Švédsku, Portugalsku nebo Itálii naopak klesaly. V Portugalsku přitom celý trh lehkých elektrických vozidel rostl o více než 65 procent.

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Bylo by proto příliš jednoduché říct, že se Němci během několika měsíců zamilovali do elektromobilů. Část poptávky podporuje stát, část tvoří firemní flotily a stále větší roli hraje široká nabídka hybridů. Směr trhu je ale těžké přehlédnout: klasické benzinové a dieselové vozy ustupují, hybridy jsou zatím největší skupinou a čisté elektromobily rostou nejrychleji. A mezi značkami, které z této změny zatím těží nejvíc, je i Škoda.

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Celý rozbor situace i další témata najdete v novém dílu podcastu V autě, kompletní epizoda je na Forendors.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně najezdí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

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