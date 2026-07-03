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Jako když rozsvítíte. Evropa si oblíbila elektromobily, prodeje strmě rostou

František Dvořák
Pavel Cyprich
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Roky to vypadalo, že elektromobily si Evropané kupují hlavně proto, že jim je někdo nařídil. Letos na jaře se ale něco zlomilo. Za prvních pět měsíců roku se v Evropské unii prodalo 950 tisíc bateriových aut, o třetinu víc než loni. A poprvé v historii se jejich prodeje prakticky srovnaly s benzinovými.

Ukázku z nového dílu si poslechněte ve videu, kompletní epizodu podcastu V autě najdete na Forendors.

Aktuální situaci v evropském autoprůmyslu a novinky ze světa čtyř kol komentují Pavel Cyprich a František Dvořák v novém díle podcastu V autě, exkluzivně na iDNES.cz.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Statistiky Evropského sdružení výrobců ACEA vyprávějí příběh, na který se čekalo dobrých deset let. Elektromobily drží za leden až květen rovných 20 procent unijního trhu, benzinová auta 22,4 procenta.

Ještě loni touto dobou přitom dělil obě kategorie propastný rozdíl. A diesel, kdysi pán evropských dálnic s třetinovým podílem, se dnes krčí na 7,6 procentech.

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto na premiéře modelu Peaq
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex
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Kde se ten zlom vzal, kdo na něm vydělá a proč se Němci najednou přou o čtyřicetihodinový pracovní týden? To všechno probíráme v novém dílu podcastu V autě. Nejzajímavější na celém obratu je totiž to, jak rychle přišel.

Když se na jaře uzavřel Hormuzský průliv a benzin s naftou zdražily na evropských pumpách během jediného týdne o pět až deset procent, zákazníci zareagovali prakticky obratem. V automobilkách se tomu podivují dodnes. Jeden z manažerů to popsal slovy, že to bylo, jako když rozsvítíte. Ze dne na den.

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A co je podstatné: elektromobily nerostou jen o to, o co padají spalováky. Rostou rychleji. Dražší paliva tedy nepřesvědčila jen ty, kdo o elektrickém autě dávno přemýšleli, ale přetáhla i řidiče, kteří by jinak bez váhání zamířili k benzince.

Sever už dojel, jih se rozjíždí

K palivovému šoku se přidaly peníze od států. Francie nabízí sociální leasing, dotace se vrátily do Německa a mají je i Španělé s Portugalci. Výsledek je vidět právě na jihu, který elektromobilům dlouho vzdoroval: Itálie letos roste o tři čtvrtiny, Francie o polovinu. Jinak ovšem stále platí stará známá mapa: čím severněji, tím víc baterií. Norsko je se svými 96,5 procenta elektrických aut prodaných v červnu prakticky hotové a Dánsko s 80 procenty mu zdatně sekunduje.

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Svou roli hraje i to, že dnešní elektromobily už nejsou kompromis. Dojezdy přes 500 kilometrů přestaly být výsadou luxusních modelů a zákazník si dnes vybírá auto podle toho, jak se mu líbí a co stojí, ne podle toho, co má pod kapotou. Mimochodem, právě u elektrických aut se stírá i hranice mezi prémiovými a obyčejnými značkami, jak jsme nedávno rozebírali V autě.

Škodovka na vítězné vlně

Pro Česko má celý boom příjemnou pointu. Na vlně se veze Škoda, druhá nejprodávanější značka Evropy, jejíž Enyaq a Elroq patří mezi elektrické bestsellery kontinentu. Mladoboleslavská automobilka letos plní plán na víc než sto procent. „V elektromobilech přetahujeme zákazníky BMW, Volva a Tesly,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn.

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Jednu kaňku ale rozsvícená Evropa má. Z nové chuti na elektromobily těží i čínské značky, které za rok zdvojnásobily svůj podíl na unijním trhu a Leapmotor či Chery hlásí růsty ve stovkách procent. Zatím jde o malá čísla, trend je ale zřejmý. Evropa se konečně naučila elektromobily prodávat. Teď jde o to, aby to nakonec nebyly elektromobily někoho jiného.

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Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

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