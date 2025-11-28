Někde mezi bambusovým kastlíkem a pixelovými světly řešíme, jestli toto auto Fiatu skutečně pomůže. Nebo jestli je Grande Panda jen další retro comeback pro lidi, kteří si pamatují, jak voněly první stromečky na zpětné zrcátko a troubily klaksony z polské tržnice.
V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
A když už jsme u retra: nové Twingo vypadá jako Twingo z devadesátek, Renault 5 pořád válcuje ankety a někde i prodeje a my si říkáme, jestli náhodou Evropa neumí nic jiného než vracet staré jméno, vykrádat minulost a doufat v zázrak.
Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku
Mudrujeme nad finálovým výběrem ankety evropského auta roku, do jejíhož finále se po letech probojovala Škoda se svým elektrickým Elroqem. Je to objektivní anketa, nebo spíš PR soutěž s nádechem geopolitiky?
Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů
A co dalšího probíráme? Čína po 15 letech vypíná masivní podporu elektromobilů, Porsche padá na kolena po neúspěšné sázce na elektromobily a naši oblíbenou třešničku na dortu dodá Tesla.
Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré
Její šéf Elon Musk slaví balíček odměn tak velký, že by z něj šlo koupit půlku Evropy – a celá jeho show na setkání s akcionáři vypadala jako kříženec rockového koncertu a seance znepokojivé sekty.
Zkrátka: peníze mizejí a budoucnost aut vypadá jako nikdy předtím. ...nebo taky jako recyklát z muzea. Vítěze v tom všem hledejte sami, my se snažíme pomoci alespoň trochu se v tomto bizáru zorientovat, i když sami chvílemi dost tápeme... Celý podcast najdete ZDE.
Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.