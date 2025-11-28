V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Podcast
Fiat Panda je zpátky – větší, hranatější a posedlý vlastním logem. V novém dílu pořadu V autě chytlavě ztvárněnou novinkou brázdíme ulice a probíráme aktuální témata. Sledujte nový díl podcastu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka, exkluzivně na iDNES.cz.

Někde mezi bambusovým kastlíkem a pixelovými světly řešíme, jestli toto auto Fiatu skutečně pomůže. Nebo jestli je Grande Panda jen další retro comeback pro lidi, kteří si pamatují, jak voněly první stromečky na zpětné zrcátko a troubily klaksony z polské tržnice.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

A když už jsme u retra: nové Twingo vypadá jako Twingo z devadesátek, Renault 5 pořád válcuje ankety a někde i prodeje a my si říkáme, jestli náhodou Evropa neumí nic jiného než vracet staré jméno, vykrádat minulost a doufat v zázrak.

Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda Hybrid
Fiat Grande Panda Hybrid
Fiat Grande Panda Hybrid
Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Mudrujeme nad finálovým výběrem ankety evropského auta roku, do jejíhož finále se po letech probojovala Škoda se svým elektrickým Elroqem. Je to objektivní anketa, nebo spíš PR soutěž s nádechem geopolitiky?

Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů

A co dalšího probíráme? Čína po 15 letech vypíná masivní podporu elektromobilů, Porsche padá na kolena po neúspěšné sázce na elektromobily a naši oblíbenou třešničku na dortu dodá Tesla.

Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré

Její šéf Elon Musk slaví balíček odměn tak velký, že by z něj šlo koupit půlku Evropy – a celá jeho show na setkání s akcionáři vypadala jako kříženec rockového koncertu a seance znepokojivé sekty.

Zkrátka: peníze mizejí a budoucnost aut vypadá jako nikdy předtím. ...nebo taky jako recyklát z muzea. Vítěze v tom všem hledejte sami, my se snažíme pomoci alespoň trochu se v tomto bizáru zorientovat, i když sami chvílemi dost tápeme... Celý podcast najdete ZDE.

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

Podcast V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka

VIDEO Podcast Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají...

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Přídi dominuje výrazný spoiler.

VIDEO Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v...

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Toyota odstartovala výrobu modelu Yaris v Kolíně.

VIDEO Podcast Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický,...

V autě: Čína už si neplatí lobbisty v Evropě, zkazíme si to tu sami

Pavel Cyprich a František Dvořák, autoři podcastu V autě na iDNES.cz

VIDEO V novém dílu jsme se čínským výrobcům valícím se do Evropy věnovat nechtěli, ale nakonec to jinak...

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Účastníci ROBOT Expedice do Ósaky

VIDEO Podcast Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s...

Čínský výrobce baterií CATL zahájil výstavbu továrny na baterie ve Španělsku. Na projektu v hodnotě 4,1 miliardy eur (99,1 miliardy korun) firma spolupracuje s výrobcem automobilů Stellantis, uvedla...

V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

Fiat Grande Panda

Fiat Panda je zpátky – větší, hranatější a posedlý vlastním logem. V novém dílu pořadu V autě chytlavě ztvárněnou novinkou brázdíme ulice a probíráme aktuální témata. Sledujte nový díl podcastu Pavla...

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

Auto budoucnosti jako poklona legendám. Autor vytvořil i hliněný model

Auto současnosti s duší minulosti, takový je návrh čistě sportovního vozu, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Tobias Bača. Ten své auto budoucnosti dokonce postavil jako fyzický...

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep...

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

Šetřete čas na benzince. Mytí i tankování zvládnete bez pokladny, jen s mobilem

Mobilní platba Shell SmartPay mění způsob, jak se staráte o auto

Určitě jste to už někdy zažili. Auto je samá šmouha, nutně potřebujete do myčky, ale lidí máte za celý den dost nebo se vám prostě jen nechce chodit až k pokladně. Proč byste měli? Mobilní platba...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových...

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

