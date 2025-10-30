Mudrujeme V autě: Ferrari na elektřinu, Tesla skončí a Dacia vrátí rozum

František Dvořák
Pavel Cyprich
Proč se Enzo Ferrari musí v hrobě obracet a jak se Tesla proměňuje z automobilky v technologickou firmu? Nový díl automagazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz. Rozebírají také, jak by Dacia mohla ukazovat budoucnost evropské mobility.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Ve světě automobilů se mění pravidla, a nový díl podcastu V autě nabízí pohled, který spojuje znalost, nadhled i zkušenosti. Tentokrát jsme zůstali ve studiu, ale přesto jsme se v novinkách z automobilového světa projeli důkladně. Hlavním tématem je elektrické Ferrari, historický okamžik pro značku, kterou po desetiletí definoval zvuk dvanáctiválce.

Elektrické Ferrari je oficiálně venku, vzhled je tajný. Má čtyři motory a tisíc koní

Ferrari představuje svůj první elektromobil, ale zatím ho světu neukázalo, tvrdí ovšem, že se bude chovat „jako pravé Ferrari“. Povíme si, co to pro značku znamená. Jen tak na okraj, víte, že do maranellské továrny vás nepustí, pokud přijedete v neitalském autě, i když jste velevážený zákazník, v porschi za závoru nemůžete.

V kontrastu s tím stojí Tesla, která působí, jako by ztratila směr. Namísto nových modelů přichází jen levnější verze těch stávajících, vývoj stagnuje a firma se stále více podobá technologické společnosti než automobilce. „Za deset let možná Tesla jako výrobce aut vůbec nebude existovat,“ zaznívá v podcastu.

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Pozornost míří také k Dacii, která představila městský elektromobil s názvem Hipster. Malý, jednoduchý a úsporný vůz má být symbolem evropské cesty k dostupné mobilitě. „Je to návrat rozumu do automobilového průmyslu,“ shodují se autoři, i když dodávají, že jméno modelu si francouzští marketéři zvolili nešťastně, už jen proto, že půlka Evropy mluvící románskými jazyky neumí vyslovit „H“.

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

V závěru epizody se dostává i na příběh, který (ne)potěší české fanoušky – nápad vývojářů ze Škody Auto, který koncern Volkswagen kdysi odmítl, nyní znovu ožívá u Dacie. Spojení spalovacího motoru živeného plynem vpředu a elektromotoru vzadu se tak po letech vrací jako funkční a úsporné řešení pohonu všech kol.

Promarněná šance: vynález Dacie měla Škoda vymyšlený už před sedmi lety

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Mudrujeme V autě: Ferrari na elektřinu, Tesla skončí a Dacia vrátí rozum

