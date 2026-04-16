Podle dat Centra dopravního výzkumu se v Česku zaregistrovalo 1 541 nových bateriových vozů, což je nejsilnější měsíc v historii.
Nejprodávanějšími novými elektromobily jsou Škoda Enyaq a Elroq. V závěsu jsou pak Tesla Model Y a Tesla Model 3. Tato sestava dlouhodobě tvoří většinu domácího trhu s elektromobily už nějakou dobu.
Pohnul se taky trh s ojetými elektromobily. V prvním čtvrtletí se do Česka dovezlo 2 672 bateriových vozů, což je meziročně o 60 procent více, přičemž tempo v březnu zrychlilo.
Spalovací auta dál dominují
Elektroauta i tak zůstávají samozřejmě dál v Česku menšinovou kategorií. I když jich celkově soukromníci, firmy a dealeři během prvních tří měsíců roku zaregistrovali skoro tři a půl tisíce, pořád jde jen o necelých 6 procent trhu.
Největší zájem dál zůstává o auta na benzin, které mají přibližně dvoutřetinový podíl, nafta se pohybuje okolo pětiny registrací. Elektrifikovaná auta v širším smyslu – tedy elektromobily a plug-in hybridy – se dohromady dostávají přes deset procent trhu, zbytek připadá na klasické hybridy bez možnosti dobíjení.
Ceny paliv klesají, vyhráno není
I když může být motivace řidičů ke koupi elektromobilu zrovna letos v březnu různá, určitě se do čísel promítá krize na Blízkém východě, která raketově zdražila paliva.
Benzin se teď prodává zhruba za 41 korun za litr, nafta kolem 44 až 45 korun. Ceny začaly v posledních dnech mírně klesat i přesto, že stát čerpadlářům nařizuje, za kolik maximálně můžou prodávat – a nepotvrzuje se tak teze o tom, že pumpaři situaci vyždímají za každou cenu, i tak se ale tankuje mnohem dráž než na začátku roku.
Současný pokles je spíše korekcí po rychlém růstu než návratem k dřívějším hodnotám. Trh se uklidnil po prvotním šoku, který konflikt způsobil, ale samotná situace se zásadně nezlepšila.
„HormÚzké hrdlo“ světové ropy
Klíčový problém trvá. Tankery sice rizikovou oblastí Hormuzského průlivu, kudy proudí přibližně 20 % světové ropy, proplouvají, ale za cenu vyšších nákladů, s vojenským doprovodem a s rizikem, které se okamžitě promítá do cen. To je důvod, proč současný pokles cen může být jen dočasný. Jakékoli zhoršení situace může znamenat další skokové zdražení.
Dopady přitom sahají daleko za čerpací stanice. Dražší nafta okamžitě zdražuje dopravu, logistiku i výrobu – a tím pádem tlačí nahoru inflaci. Firmy vyšší náklady postupně promítají do cen zboží, což znamená, že současná ropná krize se v ekonomice projeví se zpožděním.
Stejný tlak jsme si prožili už v posledních letech i na trhu s auty, která zdražila o desítky procent a další růst je pravděpodobný.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.