GLOSA: Kolik aut se vlastně vyrobí? Dlouhé počítání je záměr, nebo šlendrián

Jeden by si řekl, že to musí být jednoduché: počítadlo u brány, excelové tabulky, výkazy, všechno to přece musí jasně ukazovat, kolik aut bylo vyrobeno. I chráněná dílna vyrábějící perníčky ví, jak na to: s příchodem nového roku, 1. ledna v 00:00 hodin šéf udělá tlustou čáru a vyčte z excelové tabulky nebo na počítadle na stroji, kolik toho za uplynulý rok zvládli.

Jenže v autoprůmyslu je to všechno složitější, zdá se. I takový zdánlivě jednoduše zjistitelný základní údaj automobilky zkoumají dlouhé týdny.

Tedy, jak které. Zrovna dravý čínský BYD se pochlubil svou produkcí jako jeden z prvních. Protože dotírá na Teslu a nevynechá jedinou příležitost se o ni otřít. Takže se svými čísly vyrukoval hned, jak to šlo.

Ale co je tak komplikovaného na tom do předepsané zprávy o produkci za uplynulý rok vepsat číslo? Pravda, někdo to musí zkontrolovat, další schválit… Ale proč to třeba koncernu VW trvá obvykle do konce ledna?

Tady něco neštymuje. Buď je v těch obrovských korporátech obří nepořádek, anebo jsou za tím čachry. Napadá vás něco dalšího?

Vymlouvat se na to, že jako koncern s celosvětovou působností máte fabriky po celé Zemi a ta si při otáčení kolem své osy dá silvestra pokaždé jindy, je v jednadvacátém století trochu (dost) dětinské. Už by to za ty roky mohli mít vychytané, řekl by si laik. A třeba použít počítač.

Oficiálně se říká, že ty dlouhé počty a analýzy zohledňují to, co výrobci zahrnují do globálních údajů o prodejích. A občas je trochu nejasné, co chápou pod označením auto. Čaruje se také s terminologií – někdo počítá vyrobená auta, druhý vyexpedovaná (odbyt).

Přetahovaná o to, kdo bude největší automobilkou světa, je pravda trochu dětinská zábava zainteresovaných. Obecné publikum to moc nezajímá. Na druhou stranu, automobilky se tím rády chlubí. Tedy hlavně v případě, že jsou čísla lepší než v předchozím roce.