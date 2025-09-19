Podle dat Českého statistického úřadu zaujímá Česko podle počtu osobních aut na obyvatele čtvrtou příčku mezi zeměmi EU. Podle stáří vozového parku je ale Česko druhé nejstarší.
Nárůst počtu automobilů za posledních deset let se podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného pohybuje okolo 1,75 milionu. „Určitý prostor pro další navýšení tu je, neboť měsíční přírůstky nových registrací jsou stále vyšší než hodnoty vyřazovaných vozidel. Nárůst v příštích letech bude ovlivněn několika parametry, jako jsou kapacita a cena parkovacích míst ve městech, náklady na udržování technického stavu starších vozidel a vyšší vymahatelnost plnění zákonných povinností vlastníků a provozovatelů k technickému stavu vozidel, pojištění a odstavování na veřejných pozemních komunikacích,“ dodal Pokorný.
V prvním pololetí se v Česku prodalo 122 639 nových vozů a dalších 72 541 ojetých vozů bylo dovezeno ze zahraničí. Naopak 38 036 aut různého stáří bylo z Česka vyvezeno a 81 485 aut bylo vyřazeno z registru a většinou skončila na vrakovištích.