Na přezutí zimních pneumatik se v některých servisech v Praze nyní čeká až měsíc

Nejkratší doba objednání v pražských pneuservisech na přezouvání na zimní pneumatiky je v současné době zhruba týden a někde mají nejbližší volné termíny až na konci listopadu.
Kvůli nedávnému ochlazení a blížícímu se 1. listopadu, odkdy je povinné zimní obutí za zhoršených podmínek, se více než zdvojnásobil také zájem o nákupy zimních nebo celoročních pneu. Vyplynulo to z informací servisů a obchodníků.

„V tuto chvíli v našem pneuservisu na Praze 6 objednáváme k 27. listopadu. Platí u nás pravidlo v jarní i podzimní sezoně - vždy plno na měsíc dopředu,“ uvedla Michaela Balazzová z Pneu Procházka.

Zatímco loni lidé začali po zimních pneumatikách podle srovnávače Heureka pátrat v září, letos byl začátek podzimu klidnější. „Teplejší a sušší počasí zřejmě oddálilo chvíli, kdy lidé začali přemýšlet o přezutí. Zlom ovšem přišel s příchodem října, kdy jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o zimní pneumatiky pro osobní automobily o 106 procent,“ podotkl šéf datového týmu Heureka Group Andy Werner.

Navzdory rostoucí poptávce zůstávají ceny zimních pneumatik stabilní. Meziročně se zvýšily o 1,1 až 1,7 procenta a průměrně za ně lidé zaplatí do 2500 korun. „Zajímavé je, že akční nabídky nebo doporučení od známých hrají spíše menší roli. Trendem je tak více informované rozhodování, při kterém zákazníci stále více dbají na racionální volbu, dlouhodobou hodnotu a především bezpečnost,“ dodal Petr Staněk ze společnosti Continental Barum. V největším tuzemském e-shopu Alza jsou nejvíce poptávané značky zimních pneu Barum, Continental, Nokian Tyres, Hankook, Matador, Pirelli, GoodYear, Kumho, Bridgestone a Tracmax.

Podle serveru Pneumatiky.cz je průměrná cena sady zimních pneumatik 10 240 Kč. V segmentu průměru ráfků 13 až 17 palců je průměr 7 904 Kč, v případě 18 až 20 palců 15 994 Kč a v kategorii 21 až 23 palců 31 447 Kč. Nejprodávanější značky jsou Barum, Nokian a Pirelli.

Podle průzkumu Alzy na českém trhu přezouvá 75 procent motoristů pneumatiky dvakrát ročně a kupuje zvlášť zimní a letní sady. „Z dotazování mezi zákazníky Alzy vyplynulo, že poměr mezi zimními a celoročními pneumatikami činí 80:20. Ti, kteří používají celoroční pneumatiky, uvádí jako hlavní důvod pohodlí, zmínilo ho 91 procent z nich. Odpadá jim tak pravidelné přezouvání i stres s dodržováním termínů,“ doplnila mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky za zhoršených povětrnostních podmínek nebo na vyznačených úsecích začíná platit v listopadu a potrvá do konce března. Zimní pneu musí mít správné označení a vzorek nejméně čtyři milimetry.

2. listopadu 2025

29. října 2025

