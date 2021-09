Sklady prodejců pneumatik jsou poloprázdné a výrazně zdražují, už doopravdy

Většina značek na českém trhu musí prodlužovat dodací lhůty nových automobilů, a kdo se už své objednávky dočká, může občas narazit na problém s chybějícím příslušenstvím.



Některé značky tak občas bojují s chybějícími příčníky či střešními nosiči. „Krátkodobě nedostupné položky z oblasti originálního příslušenství (např. příčníky, čelní či boční okna, táhla stěračů, filtry, rádia, apod.) evidujeme, ale nejedná se o výrazný dopad na naše zákazníky. Zpoždění dodávek je v řádu týdnů,“ říká Kateřina Vaňková za značku Kia.

Nejčastěji aktuálně chybí tažná zařízení. „Jejich výrobci řeší nedostatek oceli, a tak dodávky často váznou. Někdy proto musíme zákazníkům domontovávat objednané tažné zařízení až dodatečně,“ říká ředitel prodeje a marketingu servisních služeb Auto Louda Pavel Boháč.

Stejný problém potvrzuje i David Valenta z českého Volkswagenu: „Aktuálně zaznamenáváme v zásadě pouze nedostatek v dodávkách tažných zařízení, které v sadě obsahují také elektrickou instalaci. U dalších produktů výpadky zatím nepozorujeme, nicméně stav se může samozřejmě měnit v závislosti na situaci u dodavatelů a okolnostech na globálním trhu.“ V některých případech může docházet ke zpoždění dodatečné instalace tažného zařízení v řádech několika týdnů i u značky Škoda.

Tomáš Teufl, ředitel českého zastoupení Suzuki pak dodává: „V oblasti originálního příslušenství jsme nezaznamenali dramatické změny, nicméně vlivem komplikací v mezinárodní dopravě zboží dochází k prodlužování dodacích lhůt u položek k vozům vyráběným v zámoří.“

Pneumatiky zdraží a bude jich nedostatek

Další položkou, o jejíž dostatek a cenu se prodejci trochu obávají, jsou zimní pneumatiky. Zmíněné Suzuki sice slovy svého ředitele zatím tvrdí, že „v dodávkách zimních pneumatik jsou dodací lhůty standardní, tedy pneumatiky či komplety na běžné modely Suzuki jsou ihned k dodání a navíc jsme již 3 roky po sobě jako jedni z mála nezvyšovali ceny zimních pneumatik“, ale i tento obor trpí problémy v logistice a zásobování.

David Valenta z Volkswagenu naopak říká: „Někteří dodavatelé upozorňují na riziko nedostatku zimních pneumatik z důvodu očekávaného nedostatku minimálně jednoho základního materiálu pro jejich výrobu.“

Velké zdražení vidí na obzoru Kia.„U většiny našich lokálních dodavatelů se ceny pneumatik před nadcházející zimní sezonou navýšily v řádu desítek procent. Naši autorizovaní dealeři se vždy dlouhou dobu před každou sezonou, zimní i letní, předzásobují, aby hrozící nedostatek pneumatik v sezoně eliminovali. Jak to ale bude s aktuální dostupností pneumatik, se uvidí až v průběhu sezony,“ popisuje Kateřina Vaňková.

Magda Nagy, ředitelka divize marketing ve společnosti Continental Barum, je ve svém vyjádření opatrná: „Letošní rok je ve znamení neustálých výkyvů – a to i v oblasti cen. Není snad oblast obchodu, která by letos byla cenově stabilní: rostou i ceny vstupních surovin na výrobu pneumatik – ocelí počínaje, chemickými komponenty a kaučukem konče. Raketový růst cen kontejnerové dopravy k zvýšení cen vstupů samozřejmě přispívá. A to všechno se potom odráží i v cenách pneumatik, které se letos mění více a častěji než obvykle.“



Ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier je konkrétnější: „Pokud se situace okolo koronaviru v říjnu zásadně nezhorší, očekáváme, že bude o zimní pneumatiky výrazně větší zájem než v minulém roce. Ty však bez pochyb zdraží, podle současných předpovědí meziročně průměrně o 6 procent. To v praxi znamená, že běžný řidič utratí za sadu nových zimních pneumatik o téměř 500 Kč více než loni. Některé produkty zdraží jen mírně, jinde bude naopak zdražení mnohem znatelnější. Přibližně 15 procent produktů totiž ve srovnání s minulým rokem zdražilo o více než 10 procent.“



Hlavní důvody jsou podle něj dva: nedostatek výrobních surovin a drahá námořní doprava. Zejména ceny kontejnerové dopravy, které během koronavirové krize stouply o stovky procent, způsobily na jaře letošního roku meziroční zdražení letních pneumatik o 8 procent napříč všemi výrobci a rozměry.

I když se zdražování týká všech výrobců, nejvíce opět zdraží některé značky pneumatik z Číny, které dražší dopravou postupně ztrácí svou hlavní konkurenční výhodu: nízkou cenu. „Už na jaře jsme mohli vidět, že řada čínských pneu nebyla schopna cenově konkurovat v ekonomické třídě evropským značkám, a prodejcům se proto nevyplatilo pneumatiky některých značek dovážet,“ dodává Schwangmaier.

Zhruba pětiprocentní zdražení potvrzuje i Zdeněk Vacl z českého zastoupení Pirelli: „Pokud nastanou výpadky dostupnosti zimních pneumatik, tak to bude nárazově u některých specifických rozměrů, případně u asijské produkce, která se již delší dobu potýká s logistickými problémy a růstem dopravních nákladů. V poslední vlně změn ceníkových cen napříč celým trhem, všichni klíčoví producenti byli nuceni zdražit až o pět procent.“

„Že pneumatiky nebudou, straší výrobci každý rok, ale letos si sami dělají legraci z toho, že tentokrát to bude pravda,“ komentuje Radek Grill, majitel e-shopu nejlevnejsipneu.cz a zakladatel značky pneumatik Tomket. Situaci pro iDNES.cz vysvětluje detailněji: „Teď je ještě situace relativně stabilní, protože se doprodávají zásoby z loňské sezony, kdy se méně jezdilo kvůli covidu. Tyto pneumatiky ještě dovozci nakoupili za lepší ceny, takže ani zdražení ještě není citelné. Nové pneumatiky, které nyní přicházejí, jsou ale už dražší a je jich málo.“

Letní sezona byla podle Grilla klidná. „Hodně lidí dojíždělo zimní pneumatiky, které kvůli lockdownu nesjeli v zimě,“ popisuje.

A dodává, že velkoobchodní ceníky se mění v podstatě každý měsíc už od května a cena vždy ceny vzrostou asi o 3 procenta. „Tento trend bude určitě pokračovat, nebo ještě zrychlí,“ předpovídá.

Na celý obor podle něj dopadá prudké zdražení kontejnerové dopravy z Asie. Netýká se to jen dovozců pneumatiky vyrobených v Asii, ale i evropské produkce, která je totiž závislá na dovozu kaučuku právě z Asie.

„Vyšší cena za dopravu se promítne do ceny pneumatik paušálně, čím levnější pneumatika tedy je, tím víc v procentuálně zdraží. U nejlevnějších pneumatik to může být v průběhu podzimu až 30 procent, u prémiových značek očekávám zdražení kolem 10 procent,“ odhaduje Grill. „Obvykle docházejí zimní pneumatiky na trhu až v průběhu prosince, teď ale může být nedostatek už v půlce října.“

Taková situace jaká je letos, na trhu v novodobé historii podle Grilla nebyla. „Prudce zdražují suroviny, chybí výrobní kapacita. To zpřetrhalo dodavatelské řetězce. A momentálně nevidím ani žádné světýlko na konci tunelu – teď začínají vyjednávání o cenách na letní sezonu 2022 a je úplně jisté, že výrobci budou zdražovat dál,“ zakončuje.