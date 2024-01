Evropská komise podezírá výrobce pneumatik z cenového kartelu

„Výrobky, kterých se kontroly týkají, jsou nové náhradní pneumatiky pro osobní automobily, dodávky, nákladní auta a autobusy prodávané v Evropském hospodářském prostoru,“ uvedla komise, jež má jako unijní exekutiva rozsáhlé pravomoci. Komise má obavy, že kontrolované společnosti koordinovaly ceny, a to i prostřednictvím veřejné komunikace.

„Můžeme potvrdit, že k dnešnímu dni probíhá vyšetřování evropských antimonopolních úřadů ve společnosti Continental v Německu,“ uvedla společnost v prohlášení. Dále však nechtěla probíhající řízení komentovat. Nokian Tyres uvedla, že EK zahájila v jejím finském sídle neohlášenou inspekci kvůli obavám z porušování antimonopolních zákonů.

Francouzská společnost Michelin uvedla, že byla zahrnuta do vyšetřování EU, a zdůraznila, že dodržuje pravidla hospodářské soutěže. Podobně se vyjádřila i italská firma Pirelli, která agentuře Reuters sdělila, že jednala vždy v naprostém souladu se všemi pravidly a předpisy.

Razie jsou předběžným vyšetřovacím krokem při podezření na praktiky, které by mohly narušit hospodářskou soutěž. V této fázi to neznamená, že se firmy takového jednání skutečně dopustily, to má prověřit až započaté zkoumání. V případě, že by kontrolované firmy byly shledány vinnými z porušení antimonopolních pravidel EU, hrozí jim pokuta do výše až deseti procent jejich ročního obratu v celém světě.

EK v posledních letech pokutovala téměř desítku kartelů v automobilovém průmyslu. Mezi pokutovanými byli dodavatelé automobilových ložisek, autosedaček, brzdových systémů či kartel, který omezoval konkurenci v čištění emisí nových osobních aut s naftovým motorem, uvedla agentura Reuters.