Roste podíl celoročních pneumatik, trendem je i stejné obutí pro spalovák i elektromobil

Legislativa ukládá povinnost používat zimní pneumatiky až do konce března, pokud na silnicích panují zimní podmínky. Čeští řidiči jsou poměrně ukáznění, pokud jde o přezouvání před zimní sezonou. S přezouváním během jara a léta si ovšem podle statistik největšího českého e-shopu s pneumatikami už tak moc starostí nedělají. „Jarní sezona přezouvání nebývá tak hektická, možná i proto, že zákon jízdu na zimních pneumatikách v létě nezakazuje a její rizika jsou veřejnosti méně známá,“ konstatuje Lukáš Bábíček, manažer obchodu a nákupu e-shopu Pneumatiky.cz.
Slábne zájem Čechů o ty nejlevnější pneumatiky, růst naopak zaznamenávají segmenty středních a prémiových pneumatik. Trendem jsou jednoznačně také celoroční pneumatiky. „Před rokem u nás tvořily celoroční pneumatiky zhruba 12 % objednávek, letos to bude zhruba 18 %. V Německu přitom tyto pneumatiky pořizuje 58 % řidičů, kteří najezdí do 15 tisíc kilometrů za rok,“ doplňuje PR manažerka obchodu Vendula Vítková.
Pneumatiky.cz jsou jedním z největších prodejců pneumatik Goodyear a její další na evropský trh nově uváděné značky Cooper, a u těchto dvou značek je vidět další trend. Oba výrobci neprodávají speciální pneumatiky určené pro elektromobily, ale jejich výrobky jsou určené jak pro vozy se spalovacím, tak elektrickým pohonem. Při jejích vývoji se klade důraz jak na kontrolu hluku, tak na odolnost a očekávaný výkon.
Značka Cooper svým způsobem nahrazuje v portfoliu Goodyear značku Dunlop, která prodávala pneumatiky ve středním cenovém segmentu a Goodyear v ní prodal svůj podíl. Značka Cooper jako taková má tradici už od roku 1914, ale působila hlavně na americkém trhu a je známá svými speciálními pneumatikami pro offroad vozy. Součástí koncernu Goodyear je od roku 2021, ale až letos uvádí na český trh kompletní sortiment pneumatik i pro osobní a SUV vozy a také lehká užitková vozidla.
Letní pneumatiky Cooper se vyznačují asymetrickým dezénem s žebry, vícesložkovou vyváženou pryžovou směsí a optimalizovanou konstrukcí kostry. „Asymetrické žebrování tlumí vibrace, aby si mohli řidiči při každodenních cestách do práce užít klidnou, tichou a pohodlnou jízdu. Zároveň zrychlují odvod vody a zlepšují záběr, takže jsou připraveny na vše, s čím se mohou během středoevropského léta setkat. Precizní přilnavost na mokru pneumatikám Cooper pomáhá zajišťovat i kombinace několika specializovaných typů směsí v jednotlivých zónách běhounu,“ upřesňuje Lukáš Bábíček z Pneumatiky.cz.
Současně Goodyear uvádí na trh i celoroční pneumatiky značky Cooper, které budou v plném rozsahu v prodeji od května. Charakterizují je 3D lamely, robustní kostra a rozšířená kontaktní plocha, což dohromady zaručuje účinné brzdění ve všech ročních obdobích, optimalizovanou ovladatelnost v různých silničních podmínkách a vysoký nájezd.
Letní, zimní, celoroční
Na pohled jsou stejné: černé, kulaté. Ovšem při bližším ohledání je mezi pneumatikami do sněhu a na riviéru rozdíl. Celoroční obutí je pak kompromisem mezi nimi, blíže mají možná k těm zimním. Liší se počtem drážek, prořezáním, tvarem vzorku i dezénovou směsí. Co nevidíte, je právě směs, ze které pneumatiku upekli, důležitá je složka jménem silika, to je hydratovaný kysličník křemičitý a jeho výhodou oproti tradičně používaným sazím je, že tvrdne až při výrazně nižších teplotách (cca -30 °C), proto jsou tyto směsi důležitou komponentou zimní pneumatiky. A čím měkčí vzorek, tím lépe pneumatika přilne k silnici.
Celoroční pneumatika
„Celoroční pneumatika má běhoun s několika „pevnými bloky“. Ty jsou klasicky uspořádány do tvaru dvojitých šipek. Hloubka dezénu není tak malá jako u letních pneumatik, ani hluboká jako u zimních pneumatik,“ popisuje Barum.
Směs pneumatiky je o něco tvrdší než u zimního obutí. Proto se celoročky neopotřebovávají tak rychle. Celoroční pneumatiky mohou být označeny jednou nebo dvěma značkami indikujícími jejich výkonnost v zimě. Jednou z těchto značek je symbol M + S (Mud + Snow, tedy bláto + sníh), což znamená, že fungují dobře na obou těchto površích. Tento symbol však není certifikován. Certifikovaný je druhý alpský symbol (3PMSF – „Peak Mountain Snow Flake“, tedy 3 horské vrcholy a sněhová vločka). Z tohoto důvodu je od října 2024 povoleno používat v zimních měsících pouze zimní a celoroční pneumatiky s tímto symbolem.
Oproti letní pneumatice je ta celoroční méně pružná a nemá takovou přilnavost. „Díky velkým dezénovým blokům má pneumatika také méně hran. Ty jsou však důležité pro lepší trakci na ledu a v hlubším sněhu. Celoroční pneumatiky tedy nejsou pro nižší teploty a venkovské nebo horské oblasti ideální volbou. Pro extrémní zimní podmínky se zkrátka nehodí, protože při brzdění a zatáčení nepodávají tak dobrý výkon jako zimní pneumatiky. Totéž platí pro extrémně vysoké teploty, jejich ovladatelnost a přilnavost je na suchých a rozehřátých vozovkách zřetelně horší a nemohou tak konkurovat letním pneumatikám,“ upozorňuje Barum. „Je to skvělá pneumatika pro mírné podnebí a řidiče, kteří se většinu času pohybují v městských oblastech.“
Zimní pneu
„V některých zemích jsou zimy tak chladné, že je používání zimních pneumatik z bezpečnostních důvodů nařízeno příslušnými předpisy,“ upozorňuje Barum. V porovnání s celoročními mají zimní pneumatiky výrazně hlubší dezén. „Výsledné hrany lze také nazvat ‚zakusovacími hranami‘. Kromě toho mají zimní pneumatiky opakující se vzor tenkých zářezů. Těm se říká lamely. Ty zachycují sníh, když po něm jedete,“ vysvětluje Barum.
Směs pro zimní pneumatiky je velmi pružná a je ze všech typů pneumatik nejměkčí. Díky své pružnosti poskytuje lepší přilnavost a chladné počasí na ni nemá vliv. Díky měkké směsi poskytují přilnavost při teplotách nižších než 7 °C. Na rozdíl od celoročních nebo letních pneumatik tedy zůstávají v tomto teplotním pásmu pružné. „Na druhou stranu jsou zimní pneumatiky při teplotách nad 7 °C měkčí, takže se rychleji opotřebovávají. Mnoho řidičů, kteří používají zimní pneumatiky při vyšších teplotách, také říká, že zpětná vazba vozidla při jízdě je ‚houbovitá‘,“ upozorňuje Barum.
Hluboký dezén umožňuje zimním pneumatikám odvádět přebytečnou břečku. Díky zakusovacím hranám mají vyšší přilnavost na sněhu. Každý blok běhounu zimní pneu obsahuje navíc stovky malých drážek, ty se do sněhu a ledu zaryjí jako drápy. „Zachycením sněhu v lamelách se zlepší přilnavost, protože sníh nejlépe drží právě na sněhu. Lamely také umožňují lepší trakci na ledovém povrchu, lepší ovladatelnost a menší hlučnost,“ vysvětluje Barum.
Dodává ovšem, že obecně jsou zimní pláště ze všech typů pneumatik nejhlučnější. „Zimní pneumatiky jsou konstruovány pro maximální bezpečnost. Z tohoto důvodu je třeba učinit určité ústupky.“ Používání zimních pneumatik v teplých letních měsících se nedoporučuje. „Nejenže se vaše pneumatika mnohem rychleji opotřebovává, ale hlavní bezpečnostní atributy pneumatik budou fungovat špatně nebo nebudou fungovat vůbec.“
Letní pneumatiky
„Letní pneumatiky mají méně drážek, velká, pevná žebra a malou hloubku dezénu. Díky tomu je pneumatika stabilnější, má delší životnost, šetří palivo a je méně hlučná. Za tím účelem má i větší bloky dezénu. Směs je pružná. Díky tomu všemu má lepší přilnavost a podává dobrý výkon při zatáčení a brzdění na suchém a mokrém povrchu,“ shrnuje Barum.
Letní pneumatiky mají díky lamelám a žebrům skvělou přilnavost, zejména na suché a mokré vozovce. Nižší hluk při odvalování také znamená nižší spotřebu paliva díky menšímu valivému odporu. Jakmile teploty klesnou pod sedm stupňů Celsia, směs letňáků začíná tvrdnout. Přilnavost se snižuje a v extrémních případech může směs praskat.