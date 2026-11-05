Pneuservisy čekají nápor. Čínské gumy zdražily, prémiové naopak zlevnily

Za pomalejším rozjezdem sezony stojí hlavně teplé počasí. Vyplývá to z průzkumu webu Pneumatiky.cz mezi 1450 respondenty. Od listopadu do konce března musí mít vozidla obuté zimní nebo celoroční pneu za zhoršených povětrnostních podmínek.
„Sezona letos startovala později než loni a bude delší. Zákazníci začali přezouvat ve 39. týdnu stejně jako vloni, pak ale zájem rostl pomaleji. Vrchol prodejů už máme za sebou, v pneuservisech ale hlavní vlna teprve přijde,“ uvedl manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.
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V současnosti se v pneuservisech na termín pro přezutí čeká až dva týdny. „Od pneuservisů teď slyšíme hlavně jedno: máme plné kalendáře. Čekací lhůta je zhruba pět pracovních dnů, některé servisy mají plno na dva týdny dopředu,“ dodal Bábíček.
Za sadu čtyř zimních pneumatik letos zákazníci e-shopu zaplatili v průměru 10 768 Kč, loni to bylo 10 270 Kč. U celoročních pneumatik vzrostla průměrná cena sady z 9 436 Kč na 9 812 Kč. Zimní pneumatiky tak meziročně zdražily o 4,85 procenta, celoroční o 3,98 procenta.
Do zdražení se promítla hlavně dražší doprava, energie a suroviny a zčásti také nové evropské normy, které zvyšují nároky na bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Nejméně zdražovaly prémiové značky, některé dokonce zlevnily. Nejvíc naopak zdražily asijské, především čínské značky.