Od května budou mít pneumatiky nové štítky s víc údaji

Motoristé získají přístup k doplňujícím informacím o konkrétní pneumatice v databázi EU i po načtení QR kódu na štítku. Uvedla to společnost Continental.

Nový štítek pro pneumatiky v EU je navržený tak, aby pomohl spotřebiteli vybrat si obutí s vyšší úsporou paliva a zároveň mu poskytl informace o brzdných vzdálenostech. Volba pneumatik s nižším valivým odporem u spotřebitelů a komerčních provozovatelů může vést k zásadním úsporám palivových nákladů a také k nižším emisím. Přehledné informace o přilnavosti na mokré vozovce by měly zvýšit bezpečnost provozu, zatímco informace o hluku při jízdě mohou pomoci snižovat hladiny hluku způsobované silničním provozem.

Další změna se týká pneumatik pro osobní vozidla, u nichž se mohou vyskytnout dva nové piktogramy. První z nich informuje o záběru pneumatiky na sněhovém povrchu, přičemž v některých zemích EU je již toto označení u zimních pneumatik povinné. Druhý piktogram je určen především pro skandinávské země a definuje záběr pneumatik na ledovém povrchu. Toto označení by měly mít především pneumatiky s měkkou směsí, které se ve střední Evropě nepoužívají.

Od května musí být informace na štítku pneumatiky v EU dostupné i na pneumatikách určených pro těžká užitková vozidla. U obutí pro osobní a dodávková vozidla již nebude třída D nevyužita, jako tomu bylo dosud, ale přesunou se do ní pneumatiky, které patřily do třídy E. Na staré verzi EU štítku výrobce známkoval spotřebu paliva a brzdnou dráhu na mokru hodnotami A (nejlepší) až G (nejhorší), tedy šesti třídami, D bylo vynecháno. Na nové verzi etikety je škála mezi písmeny A až E, tedy pouze pět tříd. Pneumatiky s vlastnostmi na úrovni tříd F a G se v aktuálním štítkování nově posunuly do třídy E.

V Česku se ročně prodají zhruba čtyři miliony pneumatik pro osobní vozy. Řidiči za sadu osobních pneumatik podle serveru Pneumatiky.cz utratí v průměru 6 200 Kč.