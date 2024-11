Přezouvejte, nehoda na sněhu na letních gumách vás přijde draho

Zákon říká, že zimní pneumatiky musíme mít v období od 1. listopadu do 31. března. Ale pozor, jen v případě, kdy je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, ale také v situaci, kdy vzhledem k počasí můžete předpokládat, že se na silnici během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Takže to opravdu neznamená, že panicky hned začátkem listopadu musíte mít přezuto, jinak vás čeká pokuta a problémy s pojišťovnou. Je ovšem potřeba pamatovat na to, že v zákonem stanoveném období může nasněžit, byť mírně, kdekoliv a kdykoliv. Ano, i v Praze. A jakmile k tomu dojde, měly by být letní pneumatiky naprosté tabu.

Zimní výbava

A pozor také na výjimky! „V případě, že se dostanete do oblasti s dopravní značkou „Zimní výbava“, povinné přezutí pro vás platí bez ohledu na stav vozovky. Typicky se s takovou značkou potkáte třeba na horách. Častěji na ni ale můžete narazit v zahraničí – před odjezdem na dovolenou si tedy raději najděte povinnost v konkrétní zemi,“ připomíná pojišťovna Direct.

Co policie a pojišťovna?

Pokud se dostanete do situace, kdy počasí vyžadovalo zimní gumy, nemusí se to policii při kontrole líbit. Pokuta se v tomto případě dostane až na 2 000 Kč. Ovšem větší problém nastává v případě způsobení dopravní nehody na letních gumách. To už se totiž nebude líbit ani pojišťovně. Pokud dojde k dopravní nehodě a vyšetřování ukáže, že použití letních pneumatik mělo na nehodu vliv, může to mít zásadní dopad na pojistné plnění.

„Pokud je řidič, který způsobil nehodu, vybaven letními pneumatikami v období, kdy jsou vyžadovány zimní, může se stát, že pojišťovna po něm bude požadovat náhradu škod, i když měl platné povinné ručení. Toto se může týkat jak škod na vozidlech, tak i dalších nákladů spojených s nehodou, jako jsou léčebné výdaje nebo kompenzace za ztrátu příjmu,“ vysvětluje Generali Česká pojišťovna.

A její specialisté také doplňují: „Pokud mělo auto poškozeného při nehodě letní pneumatiky, obvykle postih nehrozí. Jiné je to v případě, že právě letní pneumatiky měly vliv na vznik nebo rozsah škody. V případě, že takový vliv bude prokázán, může být poškozený považován za částečně zodpovědného a může čelit spoluvině nebo krácení pojistného plnění.“

A stejně to vidí také Michal Kárný z pojišťovny Direct: „Výměna zimních pneumatik je stěžejní informací i pro proplacení škod od pojišťovny. Pokud v zimě nabouráte a na autě budete mít pořád letní pneumatiky, pojišťovna vám nemusí vyplatit tolik, kolik budete na opravu auta potřebovat. Zároveň od vás může vymáhat náhradu škody, kterou zaplatila řidiči nabouraného auta v rámci vašeho povinného ručení. Každý případ v Directu posuzují individuálně – bude hrát roli, jaký vliv měly nevyměněné pneumatiky na způsobenou škodu.“

A pozor, nesprávné (nebo sjeté) pneumatiky mohou mít vliv i na vyplácení plnění z havarijního pojištění. „Podobně může použití letních pneumatik v zimě vést k problémům i v případě, že má řidič sjednané havarijní pojištění. Pojišťovna může rozhodnout o krácení výše pojistného plnění, což znamená, že nebudou plně pokryty náklady na opravu vozidla nebo jiné škody vzniklé při nehodě,“ vysvětluje Generali Česká pojišťovna.