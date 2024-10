Starých pneumatik se zbavíte snadno a zdarma. Propracovaný systém funguje

Zbavit se starých pneumatik je zjevně pro řadu motoristů obrovský problém, který umí vyřešit jen jejich odhozením. Pomiňme fakt, že je to až odporné, a připomeňme, že jde o vytváření nelegální skládky. „Nelegální skládka může mít různou podobu, od několika kusů odpadků v lese přes odhozené staré pneumatiky až po velkou hromadu stavebního odpadu, plastů, elektrozařízení, starého nábytku a podobně,“ popisuje stát na Portálu občana.

Od roku 2021 platí zákon, který ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost ohlašovat nelegální skládky obecnímu úřadu, pokud jsou na jejich pozemku. „Tato povinnost není omezena množstvím, protože i malé množství nebezpečných odpadů může výrazně ohrozit životní prostředí, přičemž není v možnostech vlastníka pozemku posuzovat nebezpečnost takového odpadu,“ vysvětlila před časem tisková mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Odstranění černých skládek mají často na starosti samosprávy. Vyjde je to i na miliony z veřejných rozpočtů. Od inspekce hrozí firmám pokuta ve výši až 25 milionů, jednotlivcům pak do milionu.

Jde to snadno a zdarma

Každý, koho jen napadne, že se pneumatik zbaví někde, kde nemá, by měl vědět, že cesta k lesu je zbytečná. Existuje řada míst, kde staré pneumatiky vezmou bez jediné připomínky či platby. Výrobcům pneumatik totiž zákon nařizuje jejich zpětný odběr, na což dohlíží mimo jiné neziskovka Eltma, která od roku 2016 umožňuje plnit povinnost zpětného odběru pneumatik v České republice, a to s pověřením ministerstva životního prostředí. Mimochodem, na této neziskovce se přímo podílí řada výrobců pneumatik včetně Barumu, Nokianu nebo třeba Pirelli.

Na webu neziskovky najdete seznam všech míst, na kterých je možné pneumatiky odevzdat. Funkčnost systému otestoval čtenář iDNES.cz: „Potřeboval jsem se zbavit šesti starých pneumatik, které se mi nashromáždily v garáži. Pravda, o systému bezplatného sběru mi musel říct známý, který má autoservis. Pak ale už vše fungovalo jako na drátkách. Odběrné místo je hned ve vedlejší vesnici. Pro jistotu jsem tam předem zavolal, zda mají otevřeno a staré pneumatiky berou. Přijel jsem, a dokonce mi pomohli pneumatiky vyložit z auta. Bez průtahů, s milým pozdravem,“ libuje si.

Jen nezapomínejte, že není možné posbírat korbu pneumatik v lese a pak odvézt na sběrné místo. „Odpadní pneumatiky z černých skládek nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly. S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, což znamená, že by měly být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušná povolení,“ vysvětluje Eltma.

Jinak můžete pneumatiky odevzdávat průběžně, nejlépe ale ihned po přezutí na nové pneumatiky. Pokud byste odevzdávali víc kusů na jednom sběrném místě, mohou vás z důvodu naplněné kapacity odmítnout. Odevzdání pneumatik je vždy zdarma. Příspěvek za zpětný odběr a recyklaci byl již uhrazen při nákupu výrobku.

V některých případech se může stát, že vám budou pneumatiky na sběrném místě odmítnuty. „Pokud sběrné místo odmítlo převzít pneumatiky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@eltma.cz. V e-mailu prosím uveďte o jaké sběrné místo se jedná a stručně popište situaci. Eltma posléze sběrné místo kontaktuje a zjišťuje, z jakého důvodu pneumatiky odmítli převzít. Na vyjádření má sběrné místo deset dní, po tuto dobu je dočasně zablokováno. V případě, že se situace opakuje, může Eltma uplatnit smluvní pokutu nebo se sběrným místem vypovědět smlouvu. Vy mezitím můžete odevzdat pneumatiky na jakémkoli jiném sběrném místě,“ vysvětluje Eltma.