Test obutí do sněhu: čínské pneumatiky propadly, nezvládly zimní disciplíny

Experti autoklubů hodnotili pláště v zavedených disciplinách, kterým samozřejmě vévodí bezpečnost, důležitá je též hospodárnost.

Zimní pneumatika by měla mít bezpečnou přilnavost na sněhu, ledu a mokru a zároveň klást co nejmenší odpor, aby auto spotřebovávalo co nejméně paliva. Toto je klasický kompromis protichůdných požadavků. Konkrétně se zkoumá odolnost proti aquaplaningu, jízdní stabilita, brzdná dráha, rozjezd, opotřebení a hlučnost.

Technik rakouského autoklubu ÖAMTC Steffan Kerbl výsledky testu shrnul: „Sedm zimních pneumatik bylo hodnoceno jako velmi kvalitní. S každým z těchto modelů získáte vyváženou pneumatiku bez větších slabých míst. Nalezení zimní pneumatiky, která nabízí bezpečnost, pohodlí a při jízdě pomáhá šetřit palivo, by proto neměl být v tomto roce zásadní problém.“

Rozměr 195/65 R15

Mezi premianty v této kategorii se známkou 2,2 je dvojce pneumatik Dunlop Winter Response 2 a Goodyear UltraGrip 9+. O malý chlup horší je Michelin Alpin 6 a Vredestain Wintrac se známkou 2,3. Za touto čtveřicí se umístily pneumatiky BFGoodrich g-Force Winter 2 se známkou 2,6 a Continental WinterContact TS 860 s hodnocením 2,7.

Známku tři obdržely pneumatiky Bridgestone Blizzak LM005, Falken Eurowinter HS01, Laufenn i FIT LW31+ a Maxxis Premitra Snow WP6. V závěsu za nimi jsou se známkou 3,1 pneumatiky Yokohama BluEarth*Winter V906, se známkou 3,2 Barum Polaris 5 a Nokian WR Snowproof se známkou 3,3.

Známku 3,5 získaly pneumatiky GT-Radial Winterpro 2 a General Tire Altimax Winter 3. Tyto pneumatiky mají slabiny při jízdě na mokru a suchu. Absolutně nejhorší známku 3,6 získala pneumatika Humho Wintercraft WP51, která má slabiny pří jízdě na suchu a mokru při bočním vedení nebo aquaplaningu.

Všechny pneumatiky v této kategorii i přes horší výsledky však odborníci mohou doporučit pro bezpečnou jízdu v zimních klimatických podmínkách.

Rozměr 225/50 R17

V kategorii širších pneumatik většího průměru vyhrála opět dvojce pneumatik se shodným hodnocením 2,3. Jde o Dunlop Winter Sport 5 a Michelin Alpin 6. Známku 2,5 získala pneumatika Goodyear UltraGrip Performace+ a známku 2,7 pak Kleber Krisalp HP3.

Známku 3 obdržely po testech pneumatiky Bridgestone Blizzak LM005, Continental WinterContact TS 860, Nexen Winguard Sport 2 a Vredestein Wintrac pro. Hodnocení 3,1 dostaly pneumatiky Esa+ Tecar Supergrip Pro a Sava Eskimo HP2 a 3,2 pak má pneumatika Fulda Kristall Control HP2. Pneumatiky Firestone Winterhawk 4, Nokian WR Snowproof P, Pirelli Winter Sottozero 3 a Toyo Tires Observe S944 byly ohodnoceny známkou 3,3 a pneumatika Maxxis Premitra Snow WP6 pak dostala známku 3,4.

Zcela nevyhovující známku 5,5 obdržela dvojce čínských pneumatik Goodride Zuper Snow Z-507 a Linglong Green-Max Winter UHP. Pneumatika Goodride vyhořela při testu v jízdě na sněhu, zejména při rozjezdu a slabiny vykazovala i v ostatních kategoriích. Druhá pneumatika Linglong propadla při jízdě na mokré vozovce a slabá byla i při jízdě na suchu. „Tady není co glosovat – koneckonců sníh a mokro jsou podmínky vozovek, které se v zimě vyskytují velmi často. Je tedy jasné, že klub nemůže doporučit ani jeden z těchto dvou modelů,“ hodnotí výsledek expert rakouského autoklubu Steffan Kerbl.