Vozy, které mohou být poháněny jak elektrickými bateriemi, tak spalovacími motory, evropští výrobci automobilů propagují jako způsob, jak ujet dlouhé vzdálenosti na jedno nabití a na rozdíl od plně elektrických automobilů zároveň snížit emise.
Data ovšem ukazují, že plug-in hybridy vypouštějí pouze o 19 procent oxidu uhličitého méně než benzinové a naftové automobily, zjistila analýza. V laboratorních testech přitom vycházelo, že jsou hybridy k životnímu prostředí o 75 procent šetrnější.
Vědci analyzovali data z palubních měřičů spotřeby paliva 800 000 evropských automobilů. Zjistili, že skutečné emise oxidu uhličitého z plug-in hybridů v roce 2023 dosáhly asi 4,9 násobku emisí ze standardizovaných laboratorních testů. V roce 2021 to byl 3,5 násobek.
„Emise v reálném provozu stoupají, zatímco oficiální emise klesají,“ uvádí výzkumnice v organizaci Transport and Environment a spoluautorka zprávy Sofía Navasová Gohlkeová. „Rozdíl se zhoršuje a představuje skutečný problém. V důsledku toho jsou plug-iny téměř stejně znečišťující jako benzinová auta,“ dodává analytička.
Podle vědců rozdíl vzniká z chybného odhadu poměru ujetých kilometrů v elektrickém režimu k celkovému počtu ujetých kilometrů. Zjistili, že v elektrickém režimu jely vozy 27 procent jízdy, i když oficiální odhady předpokládaly, že to bude 84 procent.
Analýza navíc zjistila, že i když byly automobily provozovány v elektrickém režimu, úrovně znečištění byly výrazně vyšší než oficiální odhady. Podle vědců je to proto, že elektromotory nebyly dostatečně silné, aby fungovaly samostatně, a jejich motory spalovaly fosilní paliva téměř na jedné třetině vzdálenosti ujeté v elektrickém režimu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.