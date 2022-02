Evropská unie si posvítí na plug-in hybridy. Přísnější normy je můžou zabít

Elektrická značka EL, parkování v modrých zónách po celé Praze zdarma, spotřeba přes osm litrů benzinu – to je současná realita používání nabíjecích (plug-in) hybridů. Evropská unie si nyní chce na tento typ vozů posvítit a změnit pro ně emisní normy. To by mohlo znamenat jejich konec.