Konec blahobytu u VW v Německu. Platí královsky, ale Porsche manažerům seberou

Volkswagen v průběhu středečního druhého kola jednání s odbory poprvé uvedl konkrétní údaje o svých úsporných plánech. Hlavní vyjednavač VW Arne Meiswinkel potvrdil požadavek na snížení kolektivně dohodnutých mezd o deset procent. Neposkytl ale žádné podrobnosti o možném uzavírání závodů a snižování počtu pracovních míst. Odborová centrála IG Metall v této souvislosti hovoří o „toxickém seznamu“.

„To, co zde Volkswagen předkládá, by samozřejmě bylo bezostyšným saháním na peněženky zaměstnanců a nebylo by to schůdné řešení. To nejsou kontury, se kterými bychom mohli souhlasit,“ řekl vyjednavač za odborovou centrálu IG Metall Thorsten Gröger.

Volkswagen prý platí mnohem lépe než třeba výrobce luxusních Mercedesů.

Odbory trvají na tom, že společnost musí zachovat všechny německé závody. Předchozí kolo jednání o mzdách skončilo bez dohody a odbory pohrozily od prosince stávkami. Meiswinkel podle Grögera v zasedací místnosti VW zmínil řadu bodů, včetně snížení počtu učňovských míst. „Tento toxický seznam, který nám Volkswagen předložil, je poměrně dlouhý,“ dodal Gröger.

IG Metall nicméně uvítal, že VW je ochoten jednat o budoucnosti všech závodů, bez nutnosti jejich zavírání a hromadného propouštění. „Tento zásadní, i když slabý signál byl minimální podmínkou, kterou musela společnost splnit, aby IG Metall vůbec zůstal u jednacího stolu. V opačném případě bychom jednání přerušili,“ uvedl odborový předák.

Volkswagen se s odbory dlouhodobě pře o plánovanou reorganizaci. Poprvé v 87leté historii podniku by totiž mohla zahrnovat i uzavření závodů v Německu. Klíčová značka VW, kterou mají plánované škrty postihnout nejvíce, dosáhla podle zveřejněných výsledků za prvních devět měsíců roku pouze dvouprocentní provozní marže. Na celkovém poklesu prodejní marže má vinu i propad prodeje nejziskovějších sportovních vozů Audi a Porsche. O sedm procent slabší pak byl celkový prodej všech vozů koncernu. Růst v Severní Americe, který dosáhl 6,4 procenta, nestačil na kompenzaci 15procentního poklesu prodeje v Číně. Ta je hlavním trhem Volkswagenu a na jeho odbytu se podílí asi třetinou. Ve třetím čtvrtletí se také snížil prodej elektrických modelů o deset procent.