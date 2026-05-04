Už plánujete letní dovolenou? A jedete po vlastní ose? Pak si dobře zkontrolujte platnost dokladů. Mimo jiné i řidičáku, protože ten v Česku nemusíte vozit u sebe, a tak na jeho platnost snadno zapomenete. Jenomže ministerstvo dopravy upozorňuje nejen na to, že v zahraničí musíte mít doklad u sebe, ale také na to, že právě během léta končí platnost řidičáku velkému počtu motoristů.
„Doporučujeme zkontrolovat si před létem platnost dokladu. Výměna je dnes otázkou pár kliknutí. Portál dopravy umožňuje vyřídit si vše rychle a pohodlně od počítače. U nás sice mohou řidiči jezdit bez plastové kartičky, pokud se ale někdo chystá autem na dovolenou do zahraničí, musí mít řidičák fyzicky u sebe,“ upozorňuje ministr dopravy Ivan Bednárik.
Nejvyšší počty výměn připadají na druhou polovinu roku. Nejvíce dokladů skončí v srpnu, konkrétně 54 216, dále v červnu (52 729) a v říjnu (51 306). Vysoké počty připadnou také na červenec (48 950), září (47 895) a listopad (47 556).
Z regionálního pohledu se výměna letos nejvíce týká Středočeského kraje, kde zbývá vyměnit 65 394 průkazů. Následují Jihomoravský kraj s 49 573 doklady, Praha s 49 076 a Moravskoslezský kraj s 46 994 průkazy. Naopak nejnižší počet evidují v Karlovarském kraji, kde do konce roku skončí platnost 11 745 řidičských průkazů.
Statistice obcí jednoznačně vévodí Praha s 49 076 průkazy. Následuje Brno s 14 130, Ostrava s 11 226, Plzeň s 7 625 a České Budějovice s 7 619 doklady. Z pohledu věku se konec platnosti nejvíce týká skupiny 61 let a více, kam spadá 143 115 řidičů, tedy téměř třetina všech letošních výměn. Následují lidé ve věku 41 až 50 let s 96 730 průkazy a skupina 51 až 60 let s 89 713 doklady. Nejméně se výměna týká řidičů ve věku 30 let a méně, to je 40 435 průkazů.
Až tři měsíce předem a online
O nový doklad je možné požádat až tři měsíce před koncem jeho platnosti. Samotná výměna z důvodu uplynutí platnosti je standardně zdarma. Právě letní měsíce budou z hlediska výměn nejvytíženější. Ideální je si o nový doklad požádat přes Portál dopravy. A dobrou zprávou je, že kvůli hotovému průkazu už ani nemusíte na úřad!
Při objednávce nového řidičáku jen zadáte výdejní box nebo Balíkovnu, kam si přejete, aby byl průkaz zaslán. „Doručení řidičského průkazů pak proběhne stejně jako při doručení zboží z e-shopu, kdy má zákazník možnost zvolit volný výdejní box ve svém okolí nebo si nechá zásilku doručit do výdejního místa.
Poplatek za takové doručení je 100 Kč, vybrat lze z deseti tisíc výdejních míst Balíkovny. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností. O zpracování žádosti a doručení dostane žadatel informaci e-mailem nebo na mobilní telefon v podobě krátké textové zprávy,“ doplňuje ministerstvo dopravy.