V Británii jde za placení mobilem ve fastfoodu o řidičák

Koupit si hamburger na drive in u McDonalds, KFC nebo Burger King a zaplatit telefonem přes služby Google Pay nebo Apple Pay může vyjít britské řidiče velmi draho. Kromě účtu za jídlo jim hrozí pokuta až 200 liber a 6 trestných bodů. Ve správním řízení hrozí dokonce pokuta 1000 liber a zákaz řízení. Tamní policie totiž může takové chování posoudit jako přestupek – držení telefonu za jízdy.



Drive-thru Test na virus i striptýz V době koronavirové epidemie se auta stala mobilními izolačními jednotkami, kterými se lidé chrání před přenosem chorob. Ve světě se tak objevily drive-trhu odběrová místa vzorků na testy (čtěte zde). V Americe zas můžete autem zajet rovnou na striptýz (fotogalerie zde).

Absurdní? Server Motoring Research upozornil, že to je reálné. Britský zákon hovoří podobně jako ten český o tom, že „je zakázáno držet telefon nebo satelitní navigaci při řízení auta nebo jízdě na motocyklu“. Řidič musí používat bluetooth, handsfree nebo vestavěnou navigaci. To platí, i když auto stojí třeba na semaforech nebo v koloně. Vzít telefon do ruky mohou Britové v autě pouze v okamžiku, kdy auto stojí, má vypnutý motor a zataženou ruční brzdu. Výjimkou jsou samozřejmě situace, kdy se volá záchranářům.

Speciální webová stránka Ask The Police proto britským motoristům doporučuje, aby při placení telefonem raději vystoupili z auta. „Mohly by vzniknout právní problémy a rozhodnutí by bylo na soudu,“ tvrdí autoři doporučení. Ve svém tweetu to potvrdila i policie z Manchasteru, když na přímý dotaz odpověděla zcela jasně, že pokud je motor auta zapnutý, služby placení telefonem řidič používat nesmí.

V Česku hrozí za používání telefonu za jízdy 2 trestné body a pokuta na místě do 1000 Kč, ve správním řízení do 2500 Kč. Platit řidiči v Česku na drive in můžou bez obav z postihu. „Podle zákona 361/2000 Sb. § 7, odstavec 1, písmeno c) řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Pokud vozidlo stojí u výdejního okénka, nejedná se o jízdu a platba mobilem není v rozporu s ustanovením uvedeného paragrafu,“ potvrdil pro iDNES.cz David Schön, tiskový mluvčí policejního prezidia.